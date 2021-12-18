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У Овечкина 47 очков в первых 30 матчах сезона. Только Лемье набирал больше в 36+ лет

У Овечкина 47 очков в первых 30 матчах сезона. Только Лемье набирал больше в 36+ лет
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На последней минуте матча отметился голом и российский нападающий Александр Овечкин. Форварду гостей удалось забросить шайбу в пустые ворота, ассистировал ему Даниэль Спронг.

Таким образом, россиянин в 30 встречах сезона набрал 47 (22+25) очков. Как отмечает NHL Public Relations
в «Твиттере», Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству результативных баллов в первых 30 матчах сезона для игроков в возрасте не менее 36 лет. По этому показателю он уступил лишь легендарному нападающему «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье. Форвард в сезоне-2002/2003 смог набрать 55 очков.

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