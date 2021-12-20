Овечкин приблизился к личному рекорду. Но «привёз» два гола, став антигероем матча

Один из лидеров регулярки НХЛ «Вашингтон» после успешного выезда в Виннипег вернулся домой, чтобы сыграть с «Лос-Анджелесом». Капитан «столичных» Александр Овечкин продолжает показывать фантастический хоккей в 36 лет, успешно выдерживая конкуренцию с Макдэвидом и Драйзайтлем из «Эдмонтона» в гонке бомбардиров и снайперов сезона, а также не забывая обрушивать рекорды прошлых лет.

К игре с «Кингз» результативная серия Овечкина достигла 7 встреч, и по ходу встречи казалось, что у Александра нет никаких шансов её прервать. Наоборот: игроки «Лос-Анджелеса», бесконечно удаляясь, делали всё, чтобы Ови не только забил очередную шайбу и ещё на шажок приблизился к Гретцки, но и сделал это в большинстве, обновив рекорд НХЛ по количеству голов при реализации лишнего.

Овечкин не уходил с площадки (после двух периодов его айстайм составлял почти 20 минут), бесконечно швырял шайбу в сторону ворот Гаррета Спаркса (16 бросков после двух периодов, из них 6 в створ!), но всё было тщетно, а в целом большинство «Вашингтона» без Кузнецова, Оши и Бэкстрёма выглядело ужасно.

При этом больше половины матча «Кэпиталз» это никак не мешало контролировать игру. Счёт в ней на 8-й минуте открыл Коннор Макмайкл, а на 34-й красивым броском отметился Джастин Шульц. Формально этот гол был забит в равных составах, но на самом деле стал следствием игры «Вашингтона» в большинстве.

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Однако затем из непрекращающегося парада удалений стал извлекать выгоду и «Лос-Анджелес». На 38-й минуте «короли» отличились в меньшинстве, причём по автору шайбы Блейку Лизотту, очевидно, недоработал Овечкин.

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А в начале третьего периода «Кингз» отличились в расстановке «4 на 4». Игра, которая шла под диктовку «Вашингтона» и в которой «Кэпиталз» упустили кучу верных возможностей решить все вопросы заранее, неожиданно выровнялась, а вскоре и вовсе перевернулась — «Лос-Анджелес» вышел вперёд! «Короли» провели быструю контратаку после выхода из зоны, Фегервары позволил Рою выполнить зовущую передачу, а Овечкин, слегка притормозив, упустил Кемпе, который в ближнем бою разобрался с Ванечеком.

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Вот так бывает: Ови делал больше всех в составе «Вашингтона» для победы, а в результате фактически привёз в свои ворота два гола, честно заработав «-2» в графу полезность по итогам игры. Всего в этом матче Овечкин провёл на льду какие-то нереальные 27 с половиной минут (из них 10 — в большинстве!), приблизившись к мощному личному рекорду, пробовал спасти «Вашингтон» в концовке основного времени, но, видимо, сегодня был не день Александра. Он прервал свою результативную серию, а «Вашингтон» потерпел обидное поражение.