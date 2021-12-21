Россия на Олимпиаде без НХЛ и странная таблица Кубка Первого канала. Эксклюзив с Жамновым

Сборная России, заняв второе место на домашнем этапе Евротура, просмотрела кандидатов на Олимпиаду из клубов КХЛ. Учитывая, что ковид-протокол в НХЛ с каждым днём расширяется и вероятность поездки хоккеистов в Пекин снижается, тема состава нашей национальной команды к Играм становится всё актуальнее. Интересен и план подготовки россиян. На вопросы обозревателя «Чемпионата» в эксклюзивном интервью ответил главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

«Ковальчук постоянно на связи с ребятами из НХЛ, я тоже подключаюсь»

— На первой пресс-конференции в роли главного тренера вы говорили, что должно случиться что-то невероятное, чтобы НХЛ не приехала на Олимпиаду. Сейчас мысли уже совсем другие?

— Жизнь изменилась. Вы же видите, по-прежнему не уходит пандемия, поэтому не от нас всё зависит. На тот момент, когда я давал свою первую пресс-конференцию, всё было более-менее оптимистично, а сейчас мы все прекрасно понимаем ситуацию. Посмотрите, в НХЛ уже отложили матчи до Рождества, всё очень серьёзно. Повторюсь, от нас сейчас ничего не зависит.

— Да, НХЛ официально приняла решения приостановить регулярный чемпионат до Рождества. Вас это тревожит?

— Неприятная история. Я думаю, что в ближайшее время будет понятно, поедут игроки НХЛ в Пекин или нет. Если откажутся, то, думаю, о решении будет объявлено заранее. Хотя, вполне возможно, лига будет ждать дедлайна, установленного на 10 января.

— Обсуждаете ли вы последние новости из Америки с Александром Овечкиным и другими звёздами? Какие у них мысли?

— Мы всегда на телефонах. Все ждут, каким будет решение со стороны НХЛ. Илья Ковальчук постоянно на связи с ребятами, я тоже подключаюсь. С тренером вратарей Женей Набоковым тоже разговариваем. Если НХЛ всё же поедет на Игры, то Женя будет в нашем штабе. Ребята из НХЛ надеются и верят, разговоров много, будет жалко, если у них не получится сыграть на Олимпиаде. В том числе и со спортивной точки зрения.

— Для некоторых возрастных хоккеистов эта Олимпиада может стать последней…

— Есть молодые ребята, есть те, кто постарше и поопытнее, вроде Саши Овечкина или Жени Малкина. Конечно, их будет жалко, но, снова повторюсь, ждём решения от НХЛ.

«Хотелось бы получить две недели для подготовки перед отлётом на Олимпиаду»

— Игроки НХЛ не хотят ехать на Игры в том числе из-за строгих ковид-протоколов в Китае, не пугает ли это ребят из КХЛ? Если, не дай бог, попадут на карантин, то могут пропустить старт Кубка Гагарина.

— Мы прорабатываем все возможные варианты. Да, карантин просто огромный, но это жизнь. Тут всё зависит от случая, предугадать такие вещи нельзя.

— Вам что-то известно о варианте, при котором игроки НХЛ сами будут принимать решение, ехать ли им на Олимпиаду? В Америке обсуждают, что русские всё равно могут приехать на Игры.

— Слышал о такой версии, но сейчас не могу это комментировать. Будем отталкиваться от грядущих новостей. Если отдельным хоккеистам разрешат приехать под их ответственность, тогда и будем вести конкретные разговоры. Сейчас ситуация 50 на 50, это гадание на кофейной гуще.

— Помимо тренера вратарей, будут ли другие изменения в тренерском штабе сборной в случае отказа НХЛ от Олимпиады?

— Нет, других изменений не будет, все остаются. Тот же Сергей Гончар будет работать при любом раскладе, так как у него нет никакого контракта в НХЛ. Как и все остальные специалисты.

— Существует вариант, что в случае отказа игроков НХЛ Ковальчук возобновит карьеру и сыграет в Пекине?

— Нет, у него есть своя ответственная работа в должности генерального менеджера. Он полностью погружён в свои обязанности, поэтому как игрок он не полетит в Пекин точно.

— Значит, роль Ильи в любом случае останется прежней?

— Да. Он прекрасно знает рынки КХЛ и НХЛ, у него есть коммуникация с менеджерами, главными тренерами, игроками.

Илья Ковальчук на Кубке Первого канала Фото: photo.khl.ru

— Опять же, если игроки НХЛ не приедут, будете ли просить КХЛ больше времени для подготовки к Олимпиаде? Сколько дней в идеале нужно для подготовки к Играм?

— Да, будем общаться с КХЛ. Хотелось бы получить две недели перед отлётом. Нужно провести серию восстановительных процедур, потому что ребята отыграли почти весь сезон и накопилась усталость. А уже дальше заниматься всеми остальными делами.

«Планируем провести сборы в Новогорске»

— Сборы в любом случае пройдут в Хабаровске?

— Нет, планируем провести их в Новогорске, а уже оттуда вылететь в Китай и уже там проходить процесс акклиматизации. А вообще, конечно, будем прорабатывать все варианты. Думать, как лучше подготовиться, поработать над физподготовкой, здесь всё решим с тренерским штабом.

— Каким в целом будет план подготовки? Будут ли контрольные матчи?

— Да, игровую практику никто не отменял. Поэтому, помимо восстановления, будут контрольные матчи.

— Есть дата, когда планируете объявить состав на Олимпиаду?

— Нет, конкретной даты нет. Опять же, всё будет зависеть, что решат в НХЛ, от этого мы и будем отталкиваться в плане объявления состава.

«Ребята играли по заданию, у них были другие требования, нежели те, которые к ним предъявляют в клубах»

— Вы говорили, что есть ещё кандидаты из КХЛ, которых не было на Кубке Первого канала. Можете назвать фамилии?

— Воронков, Кузьменко, Слепышев, Галиев, Окулов, Андронов, Бурдасов, всех их мы рассматриваем как кандидатов на поездку на Олимпиаду. Кого-то мы знаем, кто-то был травмирован, поэтому не сыграл на Кубке Первого канала, а некоторые заболели.

— Согласны, что в Континентальной лиге хватает достойных кандидатов для поездки на Олимпиаду во всех линиях?

— Конечно, хватает. За четыре матча на Евротуре мы просмотрели всех ребят в разных ситуациях, получили много информации, дали информацию им. Надо отдать должное всем ребятам, все старались выполнять игровое задание, достойно трудились на тренировках. Если НХЛ не поедет на Олимпиаду, то будет проще донести наши идеи до хоккеистов, ведь они уже знакомы со всеми требованиями.

— Понравилась игра вратаря Ивана Федотова.

— Он молодец, согласен с вами. Все вратари оставили хорошие впечатления. Даже Александр Самонов, получивший небольшое игровое время, сыграл достойно.

— Вы были отличным центральным нападающим, довольны нынешними центрами сборной?

— Ребята играли по заданию, у них были другие требования, нежели те, которые к ним предъявляют в клубах. Здесь было конкретное задание у каждого. Все старались, но клубные привычки иногда возвращали ребят на прежние позиции. В целом все молодцы, прислушивались к нашим требованиям и делали всё возможное для системы сборной.

Фото: Александр Сафонов. «Чемпионат»

«Приедет НХЛ или нет — это от нас не зависит, а олимпийская медаль всегда будет таковой»

— Судя по Кубку Первого канала, сборная России при нынешнем штабе будет играть в атакующий, свободный, местами авантюрный хоккей. Допускаете, что ради результата где-то придётся проявить гибкость, закрыться, сыграть от обороны?

— Мы рассматриваем все тактики, но самое главное, как вы видели на Кубке Первого канала, плотность на всех участках площадки. И в обороне, и в атаке, и в средней зоне. Нужны прессинг, короткие смены.

— Доводилось слышать мнение, что замена вратаря в овертайме матча с финнами была навязана тренером Сергеем Фёдоровым из-за его амбиций. Это так?

— Мы пробовали, это же этап подготовки. Конечно, хотели выиграть, но, снова отмечу, это был этап подготовки к Олимпиаде. Нужно было понять, готовы или нет хоккеисты к стрессовой ситуации, к выходу из неё. А где ещё проверять, если не на таких турнирах? Мы выигрываем Евротуры, выигрываем отдельные этапы, но конечная цель – Олимпийские игры.

— Это верно.

— Только так и можно проверить. Единственное, до сих пор никто и не понял, почему финны стали первыми, не сыграв матч со шведами. Мы так и не разобрались, какая-то непонятная ситуация. У каждого были разные таблицы и свои объяснения. В овертайме, считаю, мы всё правильно сделали. Понятно, что на Олимпиаде всё будет совсем по-другому. Особенно в матчах навылет. Никто там никого не собирается менять.

— На Кубке Первого канала мы уступили финнам — одному из самых неудобных соперников в последнее время, где работает тренер, знающий, как обыгрывать русских в любом составе. Можно ли сказать, что именно финны на Олимпиаде без НХЛ будут самым проблемным соперником, и есть ли решение, как играть с ними?

— У нас есть понимание, как с ними играть. Не забывайте, что это был четвёртый матч на турнире. Да, мы проиграли, но сказалась усталость, даже при постоянной ротации. У финнов было больше времени на восстановление, а нам не хватало свежести. Сборная Финляндии нас ничем не удивила. Есть задумки, как с ними играть, а теперь этих задумок появилось ещё больше. Будем всё это использовать на практике, если встретимся с финнами на Олимпиаде.

— Какая атмосфера внутри сборной среди руководства, тренерского штаба, игроков, персонала?

— Всё было здорово. Хоккеисты старались выполнять все наши задания, а мы старались грамотно распределять нагрузки. В тренерском штабе тоже полное взаимопонимание, у каждого есть своя роль. Было неприятно читать какие-то выдумки, что якобы Игорь Есмантович заходил в раздевалку после какого-то матча и высказывал недовольство игрокам. Это абсолютно не соответствует действительности. Хочется, чтобы со стороны прессы всё было адекватно. Я прекрасно понимаю, кто и зачем это делает. Таких вещей хочется избегать, мы все работаем на страну и стараемся добиться максимального результата.

— Такая Канада, как на Кубке Первого канала, более оптимальный вариант, чем сборная с Кросби, Бержероном, Маршаном и другими суперзвёздами?

— Мы на это не смотрим. Наша задача – концентрироваться на своей команде, на Олимпиаде слабых соперников не будет. Здесь нужно выходить с максимальным настроем и побеждать в каждой игре.

— Согласны с утверждением, что медаль Олимпиады ценна в любом случае? И неважно, выступают там игроки из НХЛ или нет.

— Конечно. Приедет НХЛ или нет – это от нас не зависит, а олимпийская медаль всегда будет таковой. Она останется с тобой на всю жизнь.