Кого могут обменять в дедлайн КХЛ? Восточная конференция

До закрытия трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге осталось меньше недели, а это значит, что начинается всё самое интересное. Рассказываем, обмен каких хоккеистов логично ждать в дедлайн.

в. Эмиль Гарипов («Трактор»)

13 игр, 90,8% отражённых бросков, 2,85 коэффициент надёжности

Явно проигрывает конкуренцию Роману Виллу российский вратарь «Трактора» Эмиль Гарипов, поэтому не удивимся, если во вратарской линии челябинцев будут изменения. Видимо, после всех своих травм Эмиль так и не смог найти свою лучшую форму, а с такой вратарской бригадой уральцам вряд ли стоит рассчитывать на серьёзные успехи в плей-офф. Нужен хороший и сильный бэкап. Чех, как мы видели на Кубке Первого канала, в одиночку не вывезет.

з. Игорь Мясищев («Салават Юлаев»)

3 игры, 0 очков, «+1» показатель полезности

На днях состав уфимцев покинул нападающий Владислав Лукин, перешедший в «Адмирал». Явно напрашивается обмен и защитника Игоря Мясищева, которого в своё время башкортостанцы заполучили из ЦСКА. Мясищев – габаритный и талантливый хоккеист, но при нынешнем наборе защитников в «Салавате» у него почти нет игровой практики. Игорю необходимо перейти в команду, где нет такой серьёзной конкуренции в обороне.

з. Никита Лямкин («Ак Барс»)

33, 2 (0+2), «-9»

К защитнику Никите Лямкину у Дмитрия Квартальнова и раньше было много вопросов, а теперь и вовсе. Дело в том, что казанцы уже пригласили Марка Барберио, Джейсона Демерса. И где теперь играть Лямкину? В «Ак Барсе» давно ищут вариант с обменом Никите, теперь это делают более активно. Был вариант со СКА и сделкой с участием вратаря Самонова, но на тот момент этот трансфер провернуть не удалось. Посмотрим, что теперь придумает селекционная служба «барсов».

н. Дмитрий Шевченко («Авангард»)

19, 0, «-5»

В омском клубе хватает чекеров и игроков для третьих-четвёртых звеньев. Хватает там и габаритных игроков, симпатию к которым питает главный тренер «ястребов» Боб Хартли. Чтобы усилиться перед плей-офф и заполучить кого-то ещё, кроме как Виктора Сведберга, «Авангарду» нужно чистить платёжку. С защитником Максимом Гончаровым уже расстались, следующий на очереди – нападающий Дмитрий Шевченко, который, перейдя из «Барыса», так и не заиграл на серьёзном уровне.

н. Павел Порядин («Нефтехимик»)

38, 16 (4+12), «-6»

Нападающего «Нефтехимика» Павла Порядина давно хотели заполучить топ-клубы КХЛ. Раньше был интерес и со стороны СКА, сейчас к игроку тоже присматриваются. Прошли слухи, что присматриваются и к форварду Марату Хайруллину, но своего капитана в разгар борьбы за плей-офф нижнекамцы точно не отдадут. А вот Порядина при хорошем предложении вполне могут обменять. Нынешний «Нефтехимик», чьё финансовое положение не слишком хорошее, явно готов к переговорам.

Фото: photo.khl.ru

в. Никита Серебряков («Адмирал»)

34, 92%, 2,58

Уже сейчас понятно, что ни «Куньлунь», ни «Адмирал» не попадут в восьмёрку сильнейших на Востоке и останутся вне зоны плей-офф. Со всеми, кто не сможет сыграть на Олимпийских играх в Пекине, в китайском клубе уже попрощались, а нынешний состав готовят к выступлению на домашней Олимпиаде. Поэтому вряд ли стоит ждать от «драконов» трансферной активности. А вот у «Адмирала» есть несколько ценных активов. Пожалуй, главный из них – вратарь Никита Серебряков. Да, на днях «моряки» расстались с Иваном Налимовым, но в случае поступления выгодных предложений могут рассмотреть и вариант с Серебряковым. Никита точно не затеряется в ведущих клубах страны в роли бэкапа.