Видео чудо-гола Шипачёва станет вирусным? Он забил в падении, находясь спиной к воротам

После отказа НХЛ от Олимпиады место Вадима Шипачёва в сборной никаким сомнениям уже не подвергается — и лучший бомбардир КХЛ поедет в Пекин (если ничего вдруг не случится) как главная звезда и лидер команды.

На игру с «Автомобилистом» Шипачёв выходил с 797 очками в КХЛ — но за счёт одного балла в суперлиге общий счёт очков в чемпионате страны у него был 798. К сожалению, культа статистики в российском хоккее нет — это связано ещё и с тем, что формулы проведения чемпионата очень часто меняются. Лидер «Динамо», впрочем, мог пробить отметку в 800 очков как в КХЛ, так и в чемпионате страны за один матч — получилось только второе.

«Автомобилист» после назначения Николая Заварухина вроде бы поправил оборону, привёз нового вратаря — Юхана Маттссона из рижского «Динамо». Генменеджер клуба Гунтарс Пасте заявил, что его продажа стала самой дорогой в истории клуба, хотя и отметил, что в последних матчах перед обменом швед явно сдал. Сегодня команда ему не помогла никак.

В игре с «Барысом» «Авто» бодро провёл первый период, а потом сдал — сегодня команда отбегала буквально две смены в начале матча и встала. Фактически соперник «Динамо» на матч не явился — бело-голубые куражились как могли, и финальные 7:1 — ещё не худший вариант для «Автомобилиста».

Шипачёв не забил победный гол, но окончательно прибил любые надежды «Авто» хотя бы на одно очко. Второй период «Динамо» начинало втроём, но лишь на 17 секунд — Алексей Кудашов не побоялся выпустить на вбрасывание двух форвардов. Шипачёв мастерски подождал момент, когда со скамейки выйдет удалённый Сергеев, и сделал точный пас.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

А потом не разобрались защитники «Авто» — Василевский уронил соперника на своего же вратаря, а Гуркин не смог помешать Шипачёву, который забил красивейший гол — пусть в пустые ворота, но в падении и находясь к рамке спиной. Кажется, у видео этой чудо-шайбы есть все шансы стать вирусным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

После этого матч был фактически закончен, однако партнёры не пытались специально разыгрывать комбинации до верного, чтобы Вадим оформил двойной юбилей в одном матче. Под конец матча, впрочем, Алексей Кудашов выпускал на лёд в формате 5х4 четвёртое звено и капитана команды, но реализовать лишнего они не смогли.

«Динамо» вышло на второе место Запада и теперь готовится подарить капитану рекорд в следующем матче с «Торпедо». А вот «Автомобилист» опустился на девятое место — и осенью даже ультрапессимисты не могли представить себе такой расклад к концу календарного года. А впереди у «Авто» очень сложный календарь.