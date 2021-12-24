В Швейцарии два хоккеиста провалились под лёд! Как это вообще возможно?

23 декабря невероятно курьёзный случай произошёл в первом дивизионе чемпионата Швейцарии. В очередном матче регулярного чемпионата располагающийся на седьмом месте в турнирной таблице хоккейный клуб «Сьерр» принимал гостей из идущего на четвёртом месте «Лангенталя». Матч завершился победой номинального фаворита встречи – 3:2.

После первого периода на табло горели две единички – счёт в матче на шестой минуте открыл игрок гостей Фабио Клей, после чего Доминик Волейничек восстановил равновесие. На восьмой минуте второго периода Томас Долана реализовал большинство и вывел вперёд хозяев, но ещё до перерыва Дарио Куммер отправил вторую шайбу в ворота «Сьерра». Победу же «Лангенталю» принёс точный бросок Стефана Чаннера, который отличился на четвёртой минуте третьего периода.

Впрочем, самый интересный и запоминающийся эпизод этого матча оказался связан отнюдь не с заброшенными шайбами. На 14-й минуте участниками курьёзного эпизода стали 23-летний защитник «Лангенталя» Тайлер Хиггинс и 30-летний нападающий «Сьерра» Арно Монтандон. В результате силового приёма оба игрока в буквальном смысле оказались подо льдом. Да-да, бывает и такое. Хоккеисты просто-напросто угодили в яму для сбора снега, который соскабливают с игровой поверхности во время рекламных пауз и перерывов.

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Всё произошло на льду «Грабен-Арены», на которой в своё время сборная России проводила матчи турнира под названием «Еврочеллендж». В 2009 году на этой арене российская команда под руководством Вячеслава Быкова уверенно обыграла сборную Венгрии (5:1), а одну из шайб на свой счёт записал автор знаменитой фразы про «Это наш русский колхоз» Александр Радулов. Интересно, что сказал бывший форвард «Салавата Юлаева» про эту ситуацию из матча первого швейцарского дивизиона.

Как отмечает местный швейцарский журналист, ставший свидетелем этой встречи, в «Грабене», когда лёдозаливочная машина «Замбони» заканчивает свою работу, она скидывает снег напротив скамейки игроков, после чего возвращается на своё место стоянки на другой стороне арены. Именно эта особенность является первым фактором, который и привёл к столь сюрреалистичной сцене.

Невозможно определить, была ли дверь, через которую «Замбони» покидает площадку, неправильно закрыта или просто после удара сработал механизм, в результате чего дверь открылась, но, как бы то ни было, Монтандон и Хиггинс провалились в эту самую яму для сбора снега. Примечательно, что на арене были установлены новые борта, но даже они не помогли избежать происшествия.

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На помощь хоккеистам сразу же бросились партнёры по командам и даже судьи. К счастью, пострадавшие отделались лёгким испугом. Но этот момент мог привести к гораздо более серьёзным последствиям для здоровья игроков, так как яма, в которую они упали, разделена на две части железным прутом. И такое падение легко могло закончиться очень тяжёлыми травмами.