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Несколько хоккеистов из Швейцарии провалились под лёд прямо во время матча

Несколько хоккеистов из Швейцарии провалились под лёд прямо во время матча
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Во время матча Швейцарской хоккейной лиги произошёл неприятный инцидент. Двое хоккеистов — защитник «Лангенталя» Тайлер Хиггинс и нападающий «Сиерры» Арно Монтандон — провалились под лёд, пишет Le Matin.

Игроки столкнулись на 14-й минуте встречи около борта, где обычно стоит машина для заливки льда. Хоккеисты приблизились к нему, двери заграждения открылись, и спортсмены провалились под лёд. Это произошло из-за того, что машины для заливки стадиона не своём обычном месте не оказалось. К хоккеистам сразу подбежали судьи и другие игроки и вытащили их из воды.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. Матч был продолжен и в итоге завершился со счётом 3:2 в пользу «Лангенталя».

Фото: Le Matin

Фото: Le Matin

Фото: Le Matin

Фото: Le Matin

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