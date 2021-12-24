Несколько хоккеистов из Швейцарии провалились под лёд прямо во время матча

Во время матча Швейцарской хоккейной лиги произошёл неприятный инцидент. Двое хоккеистов — защитник «Лангенталя» Тайлер Хиггинс и нападающий «Сиерры» Арно Монтандон — провалились под лёд, пишет Le Matin.
Игроки столкнулись на 14-й минуте встречи около борта, где обычно стоит машина для заливки льда. Хоккеисты приблизились к нему, двери заграждения открылись, и спортсмены провалились под лёд. Это произошло из-за того, что машины для заливки стадиона не своём обычном месте не оказалось. К хоккеистам сразу подбежали судьи и другие игроки и вытащили их из воды.
Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. Матч был продолжен и в итоге завершился со счётом 3:2 в пользу «Лангенталя».
Фото: Le Matin
Фото: Le Matin
Фото: Le Matin
Фото: Le Matin
- 24 декабря 2021
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