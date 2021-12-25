Швед Хольц дразнил сборную России на МЧМ. Наши парни наказали соперника за длинный язык

На прошлом МЧМ форвард говорил, что россияне не успевают за его командой, а потом шведы выгребали шайбу из своих ворот в овертайме.

На прошлом молодёжном чемпионате мира, который тоже проходил в Канаде, сборная России, ведомая легендарным Игорем Ларионовым, 31 декабря встречалась со сверстниками из Швеции. Матчи с «Тре Крунур» всегда непростые, а тут ещё у скандинавов образовалась впечатляющая рекордная серия из 54 побед подряд на групповых этапах МЧМ.

В принципиальной схватке с россиянами команда Йоэля Рённмарка категорически не хотела прерывать своё достижение, а одним из самых дерзких и мотивированных игроков в составе Швеции оказался форвард Александер Хольц, носившийся по площадке словно ужаленный.

Мало того, что Хольц играл жёстко и хватал удаления, так ещё и про результативность не забывал. До конца второго периода россияне дважды выходили вперёд усилиями Егора Афанасьева и Родиона Амирова, однако сперва счёт сравнял Арвид Костмар, а затем отличился тот самый Хольц.

Как это было? Александер сначала не попал в открытый угол ворот, но совершил подбор у лицевого борта и резко вернул шайбу на пятак, где случился голевой рикошет. Шайба предательски проползла под Аскаровым.

Неудивительно, что в перерыве к камерам известного канадского канала TSN на интервью позвали именно Хольца. Ведь он вернул шведов в игру и отличился в нужный момент. В беседе с журналистами швед, как и на льду с соперниками, вёл себя дерзко, если учитывать его высказывания в адрес сборной России.

– За счёт чего вам удаётся зарабатывать столько удалений? – спросили у молодого нападающего.

– Мы лучше работаем, они за нами не успевают, поэтому появляются зацепы и удары клюшкой. А ещё был колющий удар, за который должны были дать пять минут, – надменно ответил скандинавский хоккеист.

Дальше – больше.

– По скорости у нас совсем другая команда, они за нами не успевают. Думаю, что мы сыграли намного лучше. У нас есть голевые моменты. Заметили, что они начинали играть некрасиво. Жаль, что судьи не дали им большой штраф. Остаётся только надеяться, что арбитры будут внимательнее, – с ухмылкой добавил Хольц.

Конечно, за такие слова и длинный язык нужно наказывать. И делать это на льду. Вполне возможно, что кто-то из тренерского штаба или персонала успел донести до российских ребят произнесённую оппонентом речь. Подобные вещи обычно лишь раззадоривают соперника. Видимо, Хольц про это просто забыл. Расплата не заставила себя долго ждать.

В третьем периоде россияне отличились именно после удаления Хольца, отправленного в бокс для штрафников. Кирсанов из левого круга вбрасывания бросил точно в дальнюю девятку ворот Валльстедта. Отметим, что россияне на тот момент забросили в большинстве уже вторую шайбу, но соперник ответил заменой вратаря на шестого полевого хоккеиста в самой концовке. В результате Гунлер зарядил с вершины левого круга вбрасывания, а шайба после рикошета залетела в ворота. 3:3 после 60 минут игры.

Но коллектив Игоря Ларионова смог взять себя в руки, ничуть не расклеившись. Наоборот, наши ребята прибавили и заставили соперника ошибиться. Костмар нарвался на малый штраф за задержку соперника. И это за 24 секунды до конца овертайма!

Фото: iihf.com

Грех было не воспользоваться таким подарком со стороны шведов. В результате с броском Амирова из центра зоны Валльстедт справился, но шайбу не прижал, позволив Хуснутдинову добавить с пятака. Таким образом, за шесть секунд до сирены сборная России прервала рекордную победную серию национальной команды Швеции, выиграв в важной встрече и сделав подарок на Новый год российским болельщикам.

Интересно, что на нынешнем МЧМ сборные России и Швеции снова сыграют в одной группе. Но если в прошлом году матч состоялся лишь в четвёртом туре, то теперь придётся начинать без раскачки – в первой же игре. Тем интереснее!