Проигранный матч на МЧМ Россия решила закончить мордобоем. Шведы очень сильно обиделись

Накануне старта молодёжного чемпионата мира – 2022 вспоминаем самые яркие противостояния с командой Швеции. Все четыре матча, состоявшиеся на мировом первенстве после 2015 года, закончились в дополнительное время или после буллитов — так и в более ранних случаях. Одна из таких ярких встреч в январе 2014 года вылилась в настоящий мордобой.

В начале 2010-х россияне и шведы на протяжении нескольких лет подряд непременно сталкивались на решающих стадиях турнира. Из трёх встреч, прошедших в плей-офф МЧМ с 2011 по 2013 год, наша сборная выиграла лишь одну – ту самую, открывшую путь к легендарному (и последнему на сегодняшний день победному) финалу в Баффало. Однако в следующих двух играх именно «Тре Крунур» преграждали российским хоккеистам дорогу к золотым медалям, сперва остановив их в финале МЧМ-2012 в Калгари благодаря единственному голу Мики Зибанеджада в овертайме, а спустя год в серии послематчевых бросков лишив наших парней надежды на победу в домашнем турнире в Уфе, выиграв в драматичном полуфинале.

В январе 2014-го судьба вновь свела эти две сборные на стадии 1/2 финала первенства, которое проходило уже на территории шведов – в Мальмё. При этом команды успели пересечься на групповом этапе, где хозяева забросили решающую шайбу в матче за две с половиной минуты до финальной сирены и оставили подопечных Михаила Варнакова на третьей строчке коллектива под литерой В. Общая серия побед шведской молодёжки над российской достигла четырёх матчей – с этим решительно надо было что-то делать.

В четвертьфинале шведы без малейших проблем разгромили словаков, в то время как россияне в упорной борьбе переиграли американцев и получили возможность нанести скандинавским хоккеистам ответный удар. Снова полуфинал, только на этот раз на забитой практически до отказа «Мальмё-Арене» — идеальные условия, чтобы расквитаться за обидное поражение в Уфе. К тому же расквитаться было кому – Андрей Василевский, Андрей Миронов, Антон Слепышев и Михаил Григоренко были частью той команды, что не смогла победить на родине годом ранее, и наверняка хотели вернуть шведам должок.

Однако и у «Тре крунур» на льду появились те, кто уже знал, как обыгрывать Россию. Включая Элиаса Линдхольма и Филипа Форсберга, которые организовали первый гол шведов и реализовали большинство на исходе первого периода. Россияне пытались отыграться, но вместо этого получили ещё одну шайбу в начале третьей двадцатиминутки, когда Оскар Сундквист переиграл Василевского в дуэли. Наши ребята тут же ответили голом Дамира Жафярова – после его броска с очень острого угла шайба каким-то образом проскочила мимо Оскара Данска, который совершал ляпы уже тогда.

Финальный штурм, к сожалению, не принёс сборной России никаких дивидендов – сирена оповестила о выходе шведов в третий кряду финал МЧМ. Однако вместо того чтобы праздновать победу, главный тренер шведской молодёжки Рикард Грёнборг (тот самый, у которого Олег Знарок несколько месяцев спустя попросит лекарства от боли в горле) в ярости бросил бутылку с водой и закричал в сторону площадки.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале The International Ice Hockey Federation в YouTube.

Почему? Да потому, что на льду развернулось настоящее побоище. Шведы зажали шайбу у борта, а россияне, раздосадованные поражением, приложили слишком много усилий, чтобы любой ценой забрать её себе. Один лишний толчок в спину – и вот уже Задоров, заваливший Сундквиста, выясняет отношения с Робертом Хаггом, который после вмешательства судьи издевательски помахал ему рукой; Павел Бучневич опрокидывает на лёд Линдхольма; Богдан Якимов оттаскивает Густава Олофссона, со спины налетевшего на Вячеслава Основина; а в главном бою вечера сходятся Андрей Миронов и вылетевший со скамейки штрафников Йеспер Петтерсон, после чего лицо россиянина окрашивается в цвета свитера сборной – кровь залила всю голову и руки нашего защитника.

Для игрока шведов Себастьяна Колльберга это стало достаточным поводом, чтобы не пожать руку Миронову: «Да, я не пожал ему руку, потому что она была у него в крови», — рассказал швед после матча.

Сам Андрей таким поступком Колльберга остался крайне недоволен: «Шведы ведут себя как маленькие девочки, так вести себя нельзя. Мы играли с американцами, выиграли у них, но они не вели себя так ужасно. Американцы смотрели нам в глаза, пожимали руки. Здесь, пожалуйста, была драка, матч закончился, гимн отзвучал, а на рукопожатии руку нельзя пожать? В глаза нельзя посмотреть? Колльберг ведёт себя как маленькая девочка: проехал мимо, рукой махнул и поехал в сторону и дальше. Так себя нельзя вести, это спорт: свисток прозвучал – подойди, пожми».

После потасовки Миронов не мог сдержать слёз, как и капитан россиян Антон Слепышев, одиноко грустивший на скамейке. Через день у них появился повод для радости – Россия обыграла Канаду в матче за третье место и уехала домой с бронзовыми медалями. Хозяева турнира же в решающем матче в овертайме проиграли соседям из Финляндии – и тогда вместе с игроками рыдала вся Швеция.