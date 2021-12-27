Что опять случилось с клюшкой Аскарова? Шведы отвесили звонкую оплеуху сборной России

Наша молодёжка сразу стартовала на турнире в Канаде с топ-матча, поэтому времени на раскачку у неё не было. Напомним, главным тренером сборной России является Сергей Зубов, но на лавке работает в том числе и Олег Знарок. Официально он считается тренером-консультантом, но тоже принимает участие в тренировочном процессе. При этом, Олег Валерьевич вёл себя очень активно.
Отметим, что молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи будут проходить в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В группе А сыграют сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.
Впервые за 15 лет в составе сборной России не было ни одного игрока из североамериканских лиг. Конечно, было интересно посмотреть за игрой нашей команды в сочетаниях, составленных из игроков, выступающих на родине. Увы, в игре со шведами мы пропустили быструю шайбу, да ещё и в неравных составах.
Канадские судьи выписали две минуты защитнику Новикову, Олауссон подготовил кистевой бросок из правого круга вбрасывания — шайба залетела в дальний угол ворот Аскарова.
Многие сразу начали критиковать габаритного российского вратаря. Он, как и топ-6 российского нападения, представляет систему СКА. Но много вопросов и к нашей спецбригаде меньшинства, которая отыграла эпизод очень слабо. По сути, Аскарова просто бросили на растерзание. Так шведов не обыграть и уж тем более не выиграть весь турнир. Выводы напрашивались.
Как стало ясно позже, в большинстве у нашей команды тоже не слишком складывалось. После удаления Нюстрёма шведы забили в формате «четыре на пять». Эдвинссон подхватил шайбу у борта, убежал один на один в Аскаровым, после чего бросил между щитков российскому голкиперу. Шайба предательски заползла за ленточку. Тут было впору хвататься за голову.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Если присмотреться к эпизоду повнимательнее и рассмотреть его с разных ракурсов (особенно — с камеры из-за ворот), то можно заметить интересный момент. Бросок шведского защитника получился до такой степени плотным и неудобным для Ярослава, что у Аскарова просто пробилась клюшка, улетев между ног. Получается, что шведы отвесили звонкую оплеуху сборной России. Очень курьёзный гол во всех смыслах! Хочется избегать подобных ситуаций в дальнейшем.
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