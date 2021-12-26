Наша молодёжка стартует на МЧМ в Канаде с топ-матча! Россия — Швеция. LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Швеция в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года.
Наша молодёжка сразу стартует на турнире в Канаде с топ-матча, поэтому времени на раскачку просто нет. Напомним, главным тренером сборной России является Сергей Зубов, но на лавке будет работать и Олег Знарок. Официально он считается тренером-консультантом, но тоже принимает участие в тренировочном процессе.
Уже предстоящей ночью сборная России по хоккею начнёт свой путь на молодёжном чемпионате мира – 2022, который пройдёт в двух канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Первым соперником подопечных Сергея Зубова, который готовится провести дебютный официальный матч у руля национальной команды, станет сборная Швеции, во второй раз подряд попавшаяся россиянам на стадии группового этапа. Встречи этих команд традиционно получаются яркими и попадают в историю. Недавно мы уже вспоминали события матчей первенств 2013 и 2021 годов, теперь же обратимся к игре, состоявшейся 4 января 2020 года.
Молодёжный чемпионат мира – один из самых волнующих хоккейных турниров года, и он стартует уже сегодня. Сборная России под руководством нового главного тренера Сергея Зубова сыграет в группе В со Швецией, Швейцарией, Словакией и США. «Чемпионат» поговорил о составе нашей команды и её перспективах с аналитиком Daily Faceoff Крисом Питерсом, редактором The Hockey News Стивеном Эллисом и заслуженным тренером России Петром Воробьёвым.
«Начало матча проспали. Удивляться нечему, сборная Канады обычно выходит на игры заряженной. Мы не смогли ничего противопоставить. Были ошибки, ненужные удаления в безобидных ситуациях. Первый период был сложный. Во втором ребята вышли с другим настроем. На какое-то время удалось перехватить инициативу. Должны были забивать пять на пять, получилось забросить в большинстве. Первый период повлиял на исход матча», – заявил главный тренер россиян после игры.
До старта МЧМ-2022 россияне уже успели провести одну встречу. В товарищеской игре сборная России уступила сверстникам из Канады со счётом 4:6. Тревожно за оборону и вратарскую линию коллектива Сергея Зубова. Посмотрим, удалось ли тренерскому штабу за короткий промежуток времени исправить все ошибки.
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