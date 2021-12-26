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Россия — Швеция: онлайн-трансляция 27 декабря 2021, молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2022

Наша молодёжка стартует на МЧМ в Канаде с топ-матча! Россия — Швеция. LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
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Россия – Швеция на МЧМ-2022 в Канаде. LIVE
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Всё самое главное о первой игре команды Сергея Зубова и Олега Знарка — в нашей онлайн-трансляции.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Швеция в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Расписание матчей МЧМ-2022
Турнирная таблица МЧМ-2022

Наша молодёжка сразу стартует на турнире в Канаде с топ-матча, поэтому времени на раскачку просто нет. Напомним, главным тренером сборной России является Сергей Зубов, но на лавке будет работать и Олег Знарок. Официально он считается тренером-консультантом, но тоже принимает участие в тренировочном процессе.

Live Павел Панышев

Уже предстоящей ночью сборная России по хоккею начнёт свой путь на молодёжном чемпионате мира – 2022, который пройдёт в двух канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Первым соперником подопечных Сергея Зубова, который готовится провести дебютный официальный матч у руля национальной команды, станет сборная Швеции, во второй раз подряд попавшаяся россиянам на стадии группового этапа. Встречи этих команд традиционно получаются яркими и попадают в историю. Недавно мы уже вспоминали события матчей первенств 2013 и 2021 годов, теперь же обратимся к игре, состоявшейся 4 января 2020 года.

«Целовать герб у нас на глазах? Типичная Россия». Матч, который больно вспоминать шведам «Целовать герб у нас на глазах? Типичная Россия». Матч, который больно вспоминать шведам
15:37 Павел Панышев

Молодёжный чемпионат мира – один из самых волнующих хоккейных турниров года, и он стартует уже сегодня. Сборная России под руководством нового главного тренера Сергея Зубова сыграет в группе В со Швецией, Швейцарией, Словакией и США. «Чемпионат» поговорил о составе нашей команды и её перспективах с аналитиком Daily Faceoff Крисом Питерсом, редактором The Hockey News Стивеном Эллисом и заслуженным тренером России Петром Воробьёвым.

«Россия может на равных конкурировать с Канадой и США». Прогнозы экспертов на МЧМ-2022 «Россия может на равных конкурировать с Канадой и США». Прогнозы экспертов на МЧМ-2022
14:32 Павел Панышев

«Начало матча проспали. Удивляться нечему, сборная Канады обычно выходит на игры заряженной. Мы не смогли ничего противопоставить. Были ошибки, ненужные удаления в безобидных ситуациях. Первый период был сложный. Во втором ребята вышли с другим настроем. На какое-то время удалось перехватить инициативу. Должны были забивать пять на пять, получилось забросить в большинстве. Первый период повлиял на исход матча», – заявил главный тренер россиян после игры.

Канада нокаутировала Россию за период. Перед МЧМ тревожно, зато у нас есть гений Мичков Канада нокаутировала Россию за период. Перед МЧМ тревожно, зато у нас есть гений Мичков
14:31 Павел Панышев

До старта МЧМ-2022 россияне уже успели провести одну встречу. В товарищеской игре сборная России уступила сверстникам из Канады со счётом 4:6. Тревожно за оборону и вратарскую линию коллектива Сергея Зубова. Посмотрим, удалось ли тренерскому штабу за короткий промежуток времени исправить все ошибки.

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