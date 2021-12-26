Наша молодёжка стартует на МЧМ в Канаде с топ-матча! Россия — Швеция. LIVE

Уже предстоящей ночью сборная России по хоккею начнёт свой путь на молодёжном чемпионате мира – 2022, который пройдёт в двух канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Первым соперником подопечных Сергея Зубова, который готовится провести дебютный официальный матч у руля национальной команды, станет сборная Швеции, во второй раз подряд попавшаяся россиянам на стадии группового этапа. Встречи этих команд традиционно получаются яркими и попадают в историю. Недавно мы уже вспоминали события матчей первенств 2013 и 2021 годов, теперь же обратимся к игре, состоявшейся 4 января 2020 года.