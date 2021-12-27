Американцы еле унесли ноги от Словакии. Кажется, у России очень сложная группа на МЧМ

Чемпионы мира смотрелись солидно и с запасом, но чуть не потеряли всё за 20 минут.

МЧМ исторически приковывает внимание любителей хоккея своей непредсказуемостью и рьяным желанием молодых горячих парней доказать всему миру свою состоятельность. Во многом из-за этого порой и случаются сенсационные исходы на уровне группового этапа. Мастерство не всегда приносит желаемое. Бывает, когда импульсивность овладевает хоккеистами в столь юном возрасте, что непременно сказывается на результате. Поэтому существует довольно-таки популярное мнение, что на время турнира стоит по максимуму отложить всем свои дела, а возможно, и сон, чтобы попытаться залпом посмотреть этот искренний хоккей от лучших молодых хоккеистов мира.

Матч американцев со словаками изначально виделся проходным, слишком разного уровня составы привезли сборные на турнир. Американцы приехали отстаивать титулов чемпионов в ранге одного из главных фаворитов. Словаки в очередной раз привезли команду на вырост, в надежде, что через год это принесёт им хотя бы полуфинал. Иван Фенеш взял в Эдмонтон двоих игроков 2005 года рождения, семерых — 2004-го и троих — 2003 года рождения. Половина команды сможет сыграть и на следующем чемпионате в Новосибирске и Омске.

Команды сразу же начали с места в карьер, показав в самом начале встречи очень недурные скорости, что было особенно важно для людей, живущих, например, по московскому времени, которым пришлось вставать в полшестого утра и как-то бодриться. Словаки с первых минут пытались насытить среднюю зону и не давать американцам залетать в собственную и комбинировать у ворот Шимона Латкоци. Половину периода с этой задачей они вполне справлялись и пытались быстрыми выпадами дестабилизировать оборону американцев, что оказалось тщетно, уж больно приличную оборону в лице Джейка Сандерсона, Йэна Мура и Люка Хьюза привезли звёздно-полосатые на турнир.



Чувствовалось, что команды играют первый матч на турнире, поэтому большое количество брака с обеих сторон было вполне уместно. Отсюда возникали и удаления, всё-таки ожидать от команд в стартовом матче дисциплины и выдержки было рановато.

Счёт в матче открыл Мэтт Нис, реализовав двойной численный перевес на площадке. Небольшая потеря концентрации словаков про игре «3 на 5» — и 0:1. Бросок с ходу в угол — без шансов для голкипера.

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Вторая шайба не заставила себя долго ждать. Мэки Самоскевич убойным кистевым броском из круга вбрасывания второй раз в матче заставил Шимона Латкоци вынимать шайбу из собственных ворот. Именно вот эти две шайбы с интервалом в две минуты и надломили словаков, хорошо начавших стартовый отрезок игры. В конце периода они даже пару раз попытались огрызнуться, удалось провести несколько позиционных атак, но на перерыв команды все равно закономерно ушли при счёте 2:0 в пользу американцев.

На второй период, увы, вышла только одна команда. Полное доминирование. Наверное, таким лозунгом можно обозначить второй период этой игры для сборной США. Подопечные Нейта Лимана просто уничтожали бедных словаков, у которых бензин, как казалось, закончился ещё после первых 20 минут. 23-2, именно таким было соотношение бросков в створ в этом периоде. При этом словаки только два раза за период успели нарушить правила. Именно что успели, потому что в других ситуациях американцы просто ускользали от соперников. За 7 минут до конца второго периода Лэндон Слаггерт вонзил третью шайбу в сетку ворот словаков. 19-й номер американцев добил её ворота после броска Уайатта Кайзера, заставив главного тренера словаков взять тайм-аут, которым, впрочем, не особо то им и помог.

Права на видео принадлежат TSN. Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

До конца периода словаки всё-таки справились со своей главной миссией — нанесли бросок в створ ворот Дрю Коммессо. Даже два. Один из них пришёлся в штангу, но на этом всё. Провальный период во всех отношениях, не дававший надежд на камбэк в периоде третьем.



Но третий отрезок начался, на удивление, весело. На 2-й минуте словакам удалось распечатать ворота американцев. На протяжении всего большинства «4 на 3» шайба не ходила у словаков, все передачи были либо в коньки, либо с ложным адресатом, но под конец розыгрыша лишнего Мартину Хромьяку удался вантаймер с левого круга вбрасывания — и 1:3.

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Родилась интрига? На минутку хотелось в это поверить, но американцы тут же вернули нить игры в свои руки. Провели несколько продолжительных атак, несколько раз проверили щитки Латкоци на прочность — и всё. Будто бы не было этого перерыва. В середине периода словакам удалось создать первый полумомент, который превратился в заброшенную шайбу, её, правда, через несколько минут арбитры отменили. Далибор Дворски слишком высоко подставил клюшку после броска Максима Штрбака. Обоим парням по 16(!) лет. Представляете, какое было бы для них и всего словацкого хоккея событие, если бы шайбу засчитали!



Но нужно отдать должное арбитрам, они чётко разобрались в эпизоде, и счёт остался неизменным. За 3 минуты до конца Хромьяк в контратаке оформил дубль и установил окончательный счёт. 3:2 — победа американцев.



Вот так получилось: весь матч звёздно-полосатые играли солидно, с запасом, однако чуть не растеряли всё преимущество за один период и еле унесли ноги (вспомним незасчитанный гол) от казавшейся скромной Словакии. Кажется, у России на этом МЧМ очень сложная группа.