Кого привезла Россия, кто фаворит, а кто аутсайдер? Представление всех команд МЧМ-2022

В ночь с 26 на 27 декабря в Канаде стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года. Как и год назад, матчи мирового молодёжного первенства примет канадский Эдмонтон, только в этот раз ему поможет другой город провинции Альберта — Ред-Дир. Изначально МЧМ-2022 должен был пройти в шведском Гётеборге, но из-за пандемии коронавируса проведение турнира в этом городе было перенесено на 2024 год. В отличие от минувшего сезона на этот раз на трибуны должны запустить зрителей. Максимальная посещаемость может составить 50% от вместимости арен, если в ближайшее время канадское правительство не изменит своего решения по данному вопросу.

Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Первые четыре сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал и сыграют по перекрёстной системе. Команды, занявшие пятые места в группах, сыграют друг с другом за выживание до двух побед.

Проигравший в раунде за выживание уступит своё место в элитном дивизионе команде Беларуси, которая уже обеспечила себе повышение в классе благодаря победе в первом дивизионе. Действующим победителем молодёжного чемпионата мира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады. Россияне на прошлом мировом первенстве остались без медалей, уступив в матче за третье место команде Финляндии.

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Сборная России

В последний раз сборная России брала золото на МЧМ в уже далеком 2011 году. С тех пор россияне потерпели четыре поражения в финалах (2012, 2015, 2016, 2020), выиграли четыре бронзовые награды (2013, 2014, 2017, 2019) и ещё дважды остались без медалей любого достоинства (2018, 2021).

Кто будет противостоять сборной России на стартующем в воскресенье МЧМ-2022? «Чемпионат» представляет полное превью главного хоккейного соревнования года среди молодёжи. 14 декабря тренерский штаб Сергея Зубова определился с окончательным списком игроков на турнир в Канаде.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).



Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).



Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарёв (оба – «Спартак»), Семён Демидов, Матвей Мичков, Фёдор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все – СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).

Перед стартом турнира российская команда провела один контрольный матч в Эдмонтоне, в котором со счётом 4:6 проиграла родоначальникам хоккея. Откровенно говоря, первый период встречи оставил просто обескураживающее впечатление. В ворота Ярослава Аскарова влетели четыре шайбы кряду, и по итогам 20 минут на табло горели 0:4. В ходе матча россияне постепенно разыгрались, и оставшийся отрезок матча выиграли (4:2), но от итогового поражения нас это не спасло.

Сборная Канады

Вратари: Дилан Гаранд, Себастьян Косса, Брэтт Брочу.



Защитники: Лукас Кормье, Кейден Гуле, Карсон Ламбос, Райан О’Рурк, Оуэн Пауэр, Донован Себранго, Ронан Силе, Олен Целльвегер.



Нападающие: Коннор Бедард, Ксавье Бурго, Маврик Бурк, Уилл Кайлли, Эллиот Денуайе, Ридли Грэйг, Дилан Гюнтер, Кент Джонсон, Мэйсон Мактавиш, Джейк Нейборс, Коул Перфетти, Джастин Сурдиф, Логан Станковен, Шейн Райт.

На прошлом МЧМ мечта команды Игоря Ларионова о золоте разбилась в полуфинале, когда россияне получили жёсткие 0:5 от сборной Канады. На том турнире первым номером кленовых являлся Девон Леви, отметившийся тремя шат-аутами в семи матчах. Его бэкапом был Дилан Гаранд, появившийся на льду только в одном матче. Теперь именно Гаранду предстоит справляться с ролью основного вратаря. За несколько дней до старта МЧМ Дилан подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс», и кто знает, может быть, в скором времени он присоединится к Игорю Шестёркину в стане «синерубашечниов». На этом же турнире помогать Дилану будут Себастьян Косса, который только дебютирует на турнире, и совсем зелёный Брэтт Брочу, который вообще никогда не играл за сборные.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images

В этот раз сборная Канады будет выступать далеко не самым опытным составом – только двое полевых игроков из двадцати двух играли на прошлом МЧМ. Это защитник Гуле и центрфорвард Перфетти. Однако многие из этих ребят в мае принесли Канаде победу на юниорском чемпионате мира, где в финале ими была переиграна сборная России. Так что в распоряжении тренерского штаба Дэйва Кэмерона есть даже готовые связки. И, как всегда, в составе кленовых есть очень яркие индивидуальности.

Взять того же Коннора Бедарда – хоть он и самый юный среди канадцев, обделять его вниманием чрезвычайно опасно. Бедард оказался всего восьмым в истории Канады игроком, попавшим в заявку «кленовых» на турнир в этом возрасте. До него на турнире в 16 лет играли такие хоккеисты, как Уэйн Гретцки, Билл Кэмпбелл, Эрик Линдрос, Джейсон Спецца, Джей Боумистер, Сидни Кросби и Коннор Макдэвид. Впоследствии каждый из перечисленных игроков, за исключением защитника Кэмпбелла, построил очень успешную карьеру на уровне Национальной хоккейной лиги.

В контрольном матче перед стартом МЧМ-2022 Коннор был заявлен 13-м нападающим, сыграл мало, но даже этого ему хватило, чтобы оставить своё имя в протоколе матча и забить. Угрожающе выглядит и Мэйсон Мактавиш: этот парень в 18 лет уже сыграл 9 матчей за «Анахайм», а в подготовительной игре порой просто раскидывал россиян в разные стороны. Вообще, со сбывшейся мечтой (читайте – с опытом игры в НХЛ) в сборной трое ребят: уже названный Мактавиш, проспект «Сент-Луиса» Нейборс и форвард системы «Виннипега» Перфетти.

Среди защитников особую опасность будет представлять Оуэн Пауэр. 2021 год получился очень успешным для молодого защитника. Сначала он выиграл взрослый чемпионат мира в составе сборной Канады, а затем был выбран под первым номером на драфте НХЛ. Однако торопиться с переходом в «Баффало» Оуэн не стал, а продолжил развиваться в Студенческой лиге Северной Америки. У этого парня какая-то сумасшедшая статистика для защитника: 23 очка в 18 матчах студенческой лиги и убойный показатель полезности «+13». Статистикой он абсолютно оправдывает свою фамилию (Power). Кроме того, для роста 197 см и веса 97 кг Пауэр имеет вполне качественное катание.

Сборная Финляндии

Вратари: Йоэль Бломквист, Лееви Мериляйнен, Юха Йаткола.



Защитники: Карри Ахо, Вилли Оттавайнен, Топи Ниемеля, Петтери Нурми, Рубен Рафкин, Ээмил Виро, Каспер Пуутио, Алекси Хеймосалми.



Нападающие: Йоаким Кемелль, Рони Карвинен, Брэд Ламберт, Йоэл Мяяття, Сами Пайвяринта, Вилле Койвинен, Рони Хирвонен, Юссо Мяенпяя, Олли Никупетери, Каспер Симонтайваль, Оливер Капанен, Калле Вяйсянен, Самуэль Хелениус, Роби Йарвентие.

Финны в этот раз перевыполнили план по талантам. Почти у всех есть опыт игры в основной лиге страны. Кемелль, Бломквист, Пуутио – почти 100% будущие звёзды хоккея. Кемелль так уже разрывает свою лигу. «Новый Овечкин» уже набрал 18 очков в 21 матче, и это при том, что ему ненадолго пришлось уйти на больничный, после чего его результативность чуть снизилась. Звезда и в воротах: Йоэль Бломквист ежегодно вызывается в сборные, правда, на МЧМ пока не играл. Но в этом году особого выбора не будет ни у него, ни у тренерского штаба: из всех вратарей сборной он самый опытный.

Что касается линии защиты, то стоит обратить внимание на Каспера Пуутио и Топи Ниемеля. Ниемеля из «Кярпята» в свои 19 – самый результативный защитник финской лиги почти с максимальным количеством сыгранных матчей. Почти, потому что сказался вызов в сборную и несколько игр пришлось пропустить. Стоит обратить внимание на его первоклассное владение шайбой и умение вовремя возвращаться в оборону. Что касается Пуутио, то он один из игроков основы финской команды «КалПа». Сумасшедшей результативности у него нет, зато есть умение отработать в обороне, что идеально для финского стиля игры. Из минусов можно выделить только медленное катание.

Перед стартом турнира финны выглядят одним из главных фаворитов турнира. В контрольном матче они в овертайме сломили сопротивление сборной США (4:3 ОТ), использовав численное преимущество в овертайме. Как всегда сложно представить, что финский хоккей будет отличаться от привычного оборонительного. Вполне габаритные защитники, среди которых большая часть с правым хватом, обязательно сыграют свою роль при игре в большинстве и редких «позиционках», которые будут организовывать финны. А для неожиданной атаки всегда есть звено Кемелля, противостоять которому сборная России с её слабенькой обороной вряд ли сможет. Плохо лишь то, что перед самым турниром сборная потеряла ещё одну звезду: Аату Рятю выбыл из-за всем нам уже надоевшей коронавирусной инфекции.

Сборная США

Вратари: Дрю Коммессо, Кайден Мбереко, Дилан Силверстэйн



Защитники: Брок Фэйбер, Люк Хьюз, Вятт Кайзер, Тайлер Клевен, Ян Мур, Скотт Морроу, Джек Пирт, Джейк Сандерсон



Нападающие: Мэтти Бенирс, Бретт Берард, Логан Кули, Мэтт Коронато, Таннер Дикинсон, Доминик Джеймс, Мэттью Книс, Чаз Люциус, Картер Мазур, Саша Пастухов, Маки Самоскевич, Редмонт Сэвидж, Лэндон Слаггерт, Тай Смиланич.

Главная звезда этой команды – бесспорно Саша Пастухов. Или Пастуджов, как его правильнее назвать после трансформации русской фамилии в английскую. Саша по своему стилю – гениальный распасовщик и снайпер в одном лице. Может отдать передачу тогда и туда, когда и где вообще никто не ожидает, а может и произвести снайперский выстрел. В составе американцев явно не хватило Дилана Дюка – вместе с Пастуховым они на прошлом ЮЧМ громили всех. Ещё одна угроза для России и других соперников звёздно-полосатых – Таннер Дикинсон. Как и Пастухов, он перерос университетские лиги и уже второй год играет в лиге Онтарио. Его большой плюс как раз в огромной скорости, благодаря которой он сможет спокойно убежать с шайбой к воротам.

В линии защиты выделяются Джейк Сандерсон и Люк Хьюз. Оба сейчас играют в студенческой лиге и оба в четверке лидеров лиги по очкам среди защитников. Сандерсон – идеальный защитник для игры в большинстве. Спокойно подключается к атакам, но при этом контролирует соперника и не даёт убежать в атаку. А вот от Хьюза можно ждать красивый хоккей: в его стиле собрать на себя побольше игроков и либо пробиться через них, либо отдать шайбу свободному от внимания соперника партнеру. Люк – родной брат защитника «Ванкувера» Куинна Хьюза и форварда «Нью-Джерси» Джека Хьюза. Кстати, именно «дьяволы» и выбрали Люка на драфте НХЛ.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Безальтернативным первым номер сборной будет Дрю Коммессо. Он самый габаритный среди вратарской тройки, а в прошлом году вызывался во взрослую сборную на чемпионат мира. Не сыграл, правда, но в плане опыта точно прибавил. Сейчас он второй год играет за Университет Бостона, и всё это время является почти бессменным первым номером в своей команде.

Сборная Швеции

Голкиперы: Калле Кланг, Йеспер Викман, Йеспер Валльстедт;



Защитники: Эмиль Андре, Симон Эдвинссон, Манс Форсфалль, Хельге Гранс, Лео Лёф, Йоэль Нюстрём, Антон Ольссон, Виктор Шёхольм;



Нападающие: Александер Хольц, Вильям Эклунд, Эллиотт Экмарк, Даниэль Льюнгман, Фабиан Люселль, Оскар Магнуссон, Теодор Нидербах, Зион Нюбек, Оскар Олауссон, Исак Росен, Альберт Шёберг, Аке Стаккестад, Элиас Стенман, Даниэль Торгерссон.

Первым соперником России на групповом этапе будут шведы. Тренерский штаб Томаса Монтена привез в Ред-Дир отлично укомплектованную команду во всех линиях. Во вратарской линии у шведов сразу трое задрафтованных в НХЛ голкиперов. Однако уже сейчас можно сказать, что первым номером младших «Тре крунур» станет выбранный «Миннесотой» под 20-м номером Валльстедт. В этом сезоне 19-летний вратарь является основным голкипер «Лулео», демонстрируя отличные статистические показатели на взрослом уровне.

Если говорить о полевых игроках, то советуем обратить внимание на Александера Хольца, Вильяма Эклунда и Фабиана Люселля. Последний сейчас находится на самом пике: в Западной лиге он набрал 28 очков в 23 играх. Что до Хольца и Эклунда, то оба в этом сезоне сыграли несколько матчей в НХЛ. Но голов не забили, а Вильям вообще пока что вернулся в Швецию. В обороне будет выделяться невероятный талант Эдвинссон, которому уже сейчас прочат большое будущее в ХЛ.

Фото: iihf.com

Сборная Чехии

Вратари: Ян Беднар, Даниэль Крал, Якуб Малек



Защитники: Михал Храдек, Давид Иржичек, Майкл Крутил, Давид Моравец, Матей Пинкас, Якуб Шедивы, Дэвид Шпачек, Станислав Свозил, Иржи Тихачек.



Нападающие: Якуб Брабенец, Тома Хлубна, Станислав Врел, Михал Гут, Войтех Еуш, Иван Иван, Йозеф Колачек, Якуб Конечны, Якуб Кос, Иржи Кулич, Себастьян Малат, Ян Мишак, Павел Новак, Мартин Рышавы, Тома Урбан, Ярослав Чмелар.

Главная чешская звезда ближайших лет – это защитник Станислав Свозил. Летом он был задрафтован «Коламбусом», а сейчас играет в Западной хоккейной лиге. Для защитника он смотрится довольно неплохо, а одно из его главных достоинств – силовая борьба. Центром второго звена стоит ждать Иржи Кулича. Он самый младший в составе сборной, но это не мешает проспекту драфта следующего года играть по-взрослому.

Сборная Словакии

Вратари: Тома Боло, Симон Латкочи, Растислав Эляш.



Защитники: Денис Бакала, Шимон Бечар, Шимон Гроч, Вильям Кмец, Самуэль Князко, Шимон Немец, Райен Петровицки, Марко Стача, Оливер Фатул, Максим Штрбак.



Нападающие: Далибор Дворски, Якуб Демек, Марош Едличка, Матей Кашлик, Самюэль Крайч, Ян Лашак, Филип Мешар, Олексий Миклуча, Сервач Петровски, Адам Сикора, Юрай Слафковски, Роман Файт, Мартин Хромяк, Павол Штетка.

Большую часть этой сборной прошлым летом мы видели на Кубке Глинки-Грецки. И тогда они доставили довольно много головной боли своим соперникам. Её главной звездой является 16-летний вундеркинд Дворски, которого называют одним из главных соперников Мичкова (после Бедарда) на драфте НХЛ-2023. 16-летний нападающий стал всего шестым игроком за всю историю Словакии, кто в таком возрасте попал на МЧМ.

Предшественниками 16-летнего Дворски в сборной Словакии стали будущие обладатели Кубка Стэнли нападающий Мариан Габорик (1999) и защитник Эрик Чернак (2014), а также одни из самых талантливых игроков современного словацкого поколения защитник Шимон Немец и форвард Юрай Слафковски, которые вместе с Филипом Мешаром дебютировали на МЧМ ещё в прошлом сезоне. По котировкам североамериканских инсайдеров, Немец имеет высокие шансы попасть в топ-3 на драфте НХЛ 2022 года, где главным фаворитом считается 17-летний канадец Шейн Райт.

Следующие три сборные на бумаге являются записными аутсайдерами турнира, но даже в них есть хоккеисты, на которых стоит обратить своё внимание.

Сборная Швейцарии

Вратари: Лоик Галли, Кевин Паше, Ноа Пэтноуд



Защитники: Лиан Биксель, Ноа Делемонт, Винцент Деспонт, Брайан Занетти, Дарио Зидлер, Ноа Мейер, Арно Ньюссбаумер, Жанкарло Шантон, Максимилиан Штройле.



Нападающие: Дарио Алленспах, Николас Бахлер, Аттилио Биаска, Лилиан Гарессус, Марлон Граф, Киану Дерунгс, Кристоф Каваллери, Лоренцо Каноника, Симон Кнак, Фабиан Рицманн, Луис Робин, Джошуа Фарни, Рей Фаст, Йоэль Хенри, Валентин Хофер.

Швейцария в этом году может похвастаться неплохими защитниками. Особое внимание уделим Брайану Занетти и Максимилиану Штройле. Оба в этом сезоне уехали за океан подальше от родной страны. Занетти выступает в лиге Онтарио. И хоть он и задрафтован «Филадельфией», пока не оправдывает доверия, а результативность прошлых лет пропала. У Штройле дела лучше – он недрафтованный, зато очков с каждым годом набирает всё больше и больше, и вполне вероятно, что окажется в первой паре защитников. Из нападающих стоит выделить разве что Симона Кнака. Этот форвард может сыграть с двух сторон, он способен легко отобрать шайбу и быстро начать атаку.

Сборная Германии

Вратари: Флориан Бугль, Никита Квапп, Никлас Лунеманн



Защитники: Юстус Боттнер, Корбиниан Гайбел, Максимилиан Глётзл, Аркадиус Джамбор, Адриан Клайн, Лука Мюнценбергер, Фабрицио Пилу, Максимильян Шубер.



Нападающие: Александр Бланк, Якуб Боржечки, Янник Бургхарт, Джастин Волек, Ноа Данхам, Йозеф Ехам, Данё Леонард, Юсси Петерсон, Беннет Россми, Мацей Рутковски, Джошуа Самански, Томас Хейгл, Маркус Швайгер, Флориан Элиас.

В прошлом сезоне немецкая сборная впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал МЧМ, но повторить успех в этом сезоне они смогут только благодаря удачно сетке, так как сборная Австрии ещё слабее. Вся проблема заключается в том, что прошлогодние лидеры выросли, а достойной замены им пока не нашлось. Неслучайно, что в контрольном матче немцы без шансов проиграли словакам – 0:4.

На первый взгляд, роль основного вратаря должен взять на себя Флориан Бугль, который уже не в первый раз вызывается на МЧМ. Но, с другой стороны, теперь в ростере появился и Никита Квапп. У него меньше опыта на международных соревнованиях, но чисто статистически он выглядит гораздо сильнее Бугля.

Фото: iihf.com

Сборная Австрии

Вратари: Лукас Мозер, Себастиан Вранешиц, Леонард Соммер.



Защитники: Лука Эрн, Лукас Хёрль, Лоренц Линднер, Маттео Митрович, Лукас Нечешаны, Дэвид Рейнбахер, Тобиас Саблаттниг, Кристоф Тиаллер, Мартин Урбанек.



Нападающие: Лука Ауэр, Матиас Бём, Тим Гейфес, Максимилиан Хенгельмюллер, Марко Каспер, Оскар Майер, Сенна Петерс, Килиан Раппольд, Винсент Рорер, Лукас Талер, Йоханнес Чурниг, Финн Ван Еэ, Леон Валльнер.

Австрийцы реже всех привозят звёзд на хоккей, но в этом году им есть, чем похвастать. Марко Каспер – один из самых младших в команде, а специалисты уже поднимают его в первую тридцатку драфта НХЛ. Он смог вырваться из австрийских лиг и сейчас выступает в Швеции за «Рёгле». Этот парень вполне способен занять место первого центра команды.

В помощь ему можно поставить еще одного таланта Винсента Рорера, которому тоже прогнозируют драфт. Этот праворукий форвард сейчас играет в лиге Онтарио, и прилично наколотил в этом сезоне: 22 очка в 28 играх. Но достойной помощи от партнёров они вряд ли дождутся. А это значит, что голкиперу Вранешицу опять придётся устанавливать рекорды по отражённым броскам в одном матче. В том году австрийский голкипер с огромным отрывом занял первое место по количеству отражённых бросков на групповом этапе. За три матча Вранешиц отразил 173 броска из 194.