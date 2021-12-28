Три гола за 10 минут! Россия сразу нокаутировала швейцарцев на МЧМ

Задавили так, что соперник не успевал выгребать шайбу из своих ворот.

И снова напомним важную информацию. Молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи будут проходить в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В группе А сыграют сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.

Увы, но наша молодёжка сразу стартовала с поражения во встрече со шведами, поэтому времени на раскачку теперь точно нет. Напомним, главным тренером сборной России является Сергей Зубов, но на лавке работает и Олег Знарок. Официально он считается тренером-консультантом, но тоже принимает активное участие в тренировочном процессе.

После поражения от Швеции мысли были исключительно о победе. И наши сходу взялись за дело. В воротах, кстати, вместо Ярослава Аскарова появился Егор Гуськов, что прогнозировалось.

«Ещё думаю, что тренеры ошиблись, выпустив Аскарова. Может, в пропущенных шайбах он и не виноват, но вратарь должен выручать свою команду, а не просто «тащить своё». Шесть пропущенных шайб, пусть даже от одних из фаворитов – шведов – многовато. Тренерам необходимо определиться с основным вратарём. Думаю, что им всё же будет Гуськов», — заявил заслуженный тренер России.

В результате в первом периоде наши моментально взялись за дело! Сперва Юров вторым темпом поддержал атаку, подобрал шайбу у левого борта и через два рикошета поразил цель. И здесь, конечно, нельзя не передать привет в Магнитогорск. Именно Илья Петрович Воробьёв и его «Магнитка» готовят для сборной таких хоккеистов. И результат мы сразу видим.

Но на этом наши парни не остановились.

Далее Злодеев вдоль левого борта заехал в зону атаки, сначала попытался с отрицательного угла поразить цель, это не удалось. Но, что важно, Дмитрий не выключился, подобрал шайбу, выехал из-за ворот и бросил точно в угол створа. И застал врасплох Кевина Паше. Тот, похоже, даже не понимал, что происходит.

Напомним, что капитан молодёжной сборной Швейцарии на прошлом МЧМ Симон Кнак и вовсе пропустит молодёжный чемпионат мира 2022 года, о чём ранее сообщил официальный сайт Швейцарской федерации хоккея.

Заметно подросло преимущество сборной России по броскам в створ — 9:3, но и это не остановило наших парней! Дело дошло до того, что Савиков от синей линии через рикошет доставил шайбу к воротам, Тютнев развернулся и резким броском прошил голкипера. 3:0! Россия сразу нокаутировала швейцарцев, без раздумий! Три гола за 10 минут.

Да, в концовке мы немного отключились. Укатили швейцарцы в контратаку, Биаска получил передачу на ход, улучшил позицию и броском с кистей распечатал наши ворота. Тут не помог Гуськов, но не помог бы и Аскаров. Хотя комментаторы встречи немножко пожурили Егора.

Какие итоги можно было сразу подвести? Хороший период выдала наша молодёжная сборная, забросив три шайбы, но, правда, чуть подпортила концовку, зевнув одну швейцарскую голевую контратаку. 3:1 — Данила Юров, Дмитрий Злодеев и Павел Тютнев — авторы наших шайб.

Мощно ли мы начали? Безусловно! Так бы и дальше. Увы, немножко, повторимся, подпортил настроение гол соперника. Однако вряд ли здесь стоило расстраиваться.