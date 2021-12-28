России пора забыть о первом месте в группе МЧМ. Шведы снова выиграли, не дав нам помечтать

Впервые за долгое время Словакия приехала на МЧМ не в статусе прицепа. Долгое время команда со славным именем жила в узком классе середняков турнира, которым очень сложно отправиться в игры за выбывание, но попасть в полуфинал ещё сложнее.
И в этом году впервые за долгое время у словаков, которые всерьёз взялись за развитие молодёжеого хоккея, приехало достаточно молодых звёздочек — Далибор Дворски, который выходит на драфт вместе с Мичковым, уже сыгравшие на взрослом ЧМ форвард Юрай Слафковски и защитник Шимон Немец — эта сборная уже могла не полагаться на одного лишь вратаря. Правда, команда уж больно юная — со средним возрастом 18,1 год самая молодая на турнире.
Уже в прошлой игре словаки чуть не довели игру против американцев до овертайма, почти отыгравшись с 0:3. Шведы, несмотря на шесть шайб против нашей сборной и хорошую игру без шайбы, сами в созидании 5 на 5 были не очень убедительны — помогало их роскошное большинство.
Помогло оно и сегодня. Словаки начали гораздо активнее, поливали Йеспера Валльстедта со всех возможных позиций (в основном от синей линии) — что вообще не очень характерно для сборной, которая на прошлых турнирах получала мало возможностей для броска. Однако первое же удаление словаков было наказано — постарался проспект «Детройта» Теодор Нидербах, который забивал и сборной России.
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Во втором периоде оба соперника стали позволять друг другу гораздо больше — шведы прописались в словацком «слоте», а их соперники всё так же продолжали обстрелы, где предпочитали количество качеству. В результате словаки упустили Альберта Шёберга, который прорвался на одинокого вратаря и забил.
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Словаки получили супершанс после того, как защитник Лео Лёф провёл опасный силовой, за который получил 5+20. По ходу большого штрафа они даже сняли вратаря и спровоцировали шведов на выброс шайбы — однако даже розыгрыш супербольшинства «6 на 3» привёл только к громкому звону штанг ворот. В концовке всё это завершилось голом в пустые ворота.
Для словаков это не было «достойным» поражением — так в последнее время говорят об играх, где даже равенства соперников не было. Наш следующий соперник по МЧМ умудрился перебросать соперника почти вдвое (48-27), заставив «Тре крунур» очень рано прижаться к воротам. Шведам помогали уже упомянутые штанги, а ещё великолепный Йеспер Валльстедт, которого не получалось пробить с любой позиции. Наши вратари, к сожалению, беспокоят пока куда больше.
Вторая победа шведов на турнире не позволяет России помечтать о первом месте в группе. «Тре крунур» осталось обыграть Швейцарию в основное время, чтобы в любом случае по итогам группового этапа оказаться выше подопечных Сергея Зубова.
- 28 декабря 2021
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