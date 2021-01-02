Трибуны в Америке скандировали имя русского вратаря! Шестёркин феерил против чемпиона НХЛ

Артемий Панарин не принял участия в игре, но «Тампу» в матче с «Рейнджерс» это не спасло.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» на лёд не смог выйти звёздный форвард хозяев Артемий Панарин, внесённый ньюйоркцами в ковид-протокол. Зато вывели из злополучного списка голкипера «Тампы» Андрея Василевского, в результате чего зрителям на трибунах и болельщикам у экранов телевизоров удалось понаблюдать за дуэлью двух лучших на сегодняшний день российских вратарей. Шестёркин против Василевского – отличная вывеска, согласитесь.

Интересно, что Шестёркина с Василевским обожают не только в России, но и в США. Так, после первого периода встречи российский голкипер «Рейнджерс» совершил 17 сейвов. В результате трибуны «Мэдисон Сквер Гарден» скандировали имя «Игорь» в честь вратаря. Представляете, какая это честь и заряд положительными эмоциями для молодого, но такого талантливого голкипера?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

После двух периодов на табло светились цифры 4:0, а главным героем матча стал шведский нападающий «рейнджеров» Мика Зибанеджад, успевший оформить хет-трик за 40 минут. Вообще же, согласно продвинутой статистике, «Тампа» наиграла минимум на три гола за два периода, но не забила ни разу, потому что на пути шайбы каждый раз вставал Шестёркин.

Не просто же так Игорь на днях повторил историческое достижение для вратарей «Рейнджерс». В недавнем гостевом матче со всё той же «Тампой» россиянин одержал 40-ю победу в карьере. Для этого нашему соотечественнику потребовалось лишь 67 встреч. Шестёркин повторил историческое достижение Жиля Вилльмюра, который также одержал 40 побед в первых 67 матчах. Шестёркин стал 26-м вратарём в истории НХЛ, которому потребовалось не более 67 матчей для того, чтобы одержать 40 побед. Уровень!

Если в прошлый раз «Тампа» тогда ещё без Василевского, проиграла в серии буллитов, то этим вечером игра у «Лайтнинг» не клеилась вовсе, несмотря на то что практически все лидеры «молний» уже в строю, а Никита Кучеров давно находится в долгосрочном списке травмированных.

При такой игре Шестёркина и всего клуба из Нью-Йорка третья двадцатиминутка, по сути, превращалась в формальность. Оставалось лишь понять, каким будет итоговый счёт на табло.

В результате команды решили не напрягаться и оставить всё как есть, ни разу не огорчив друг друга в заключительном отрезке игры. 4:0 – «Рейнджерс» довольно неожиданно крупно переиграли «Тампу», лидеры которой явно находятся не в лучшей форме. Но всё это исправимо, в высокий потенциал «молний» всем давно известен.

У Игоря Шестёркина второй «сухарь» в сезоне и четвёртый за карьеру в НХЛ и «Рейнджерс». Голкипер «синерубашечников» отразил 38 бросков. При этом «Тампа» перебросала соперника (38:21), но уступила 0:4.