Бомбардирская гонка НХЛ: Овечкин набрал 50-е очко, сократив отставание от Макдэвида

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 3:1.

В этом матче капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем, благодаря чему достиг рубежа в 50 очков в этом сезоне НХЛ. Сейчас на его счету стало 50 (24+26) очков в 33 матчах, что является третьим результатом в бомбардирской гонке сезона.

Российский форвард сократил отставание от капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, на счету которого 52 (19+33) очка в 31 матче. Между ними находится ещё один «нефтяник» немецкий нападающий Леон Драйзайтль, набравший 51 (24+27) очко в 31 матче. Больше ни один игрок в этом сезоне не набрал и 40 очков.