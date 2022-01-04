«Моуринью начинал переводчиком». Ротенберг объяснил, почему решил тренировать СКА

Разница между Романом Ротенбергом и любым читающим этот пост одна: если вы, читатель, захотите стать тренером, то можете реализовать это только в Football Manager или любой подобной игре. Ротенберг же последние пару лет абсолютно планомерно шёл к посту главного тренера, постепенно заменяя людей в СКА на тех, кто соглашался бы на урезание своей власти.

В результате случилось то, о чём и так все давно говорили, и то, к чему всё шло последние месяцы. Эксперты, которые говорят о том, что ничего не поменялось, правы. Псевдоним «глава штаба» просто заменён на давно ожидаемое «главный тренер» — и если вы зайдёте на сайт СКА, то увидите, что после нового назначения Романа Борисовича «глава штаба» из титулатуры пропало.

Непонятно, совпадение это или нет, но Ротенберг начал свой тренерский путь в КХЛ с «Куньлуня» — команды, которая в своём нынешнем составе, вполне возможно, не попала бы и в плей-офф ВХЛ (мы не принижаем соперника — там действительно играют люди, которые не проходили в состав клубов ВХЛ). Довольно сложно говорить что-то по игре с китайским клубом — парни оттуда могут собраться и покусать расслабленного соперника, но у СКА было достаточно класса, чтобы уже в первом периоде повести 3:0, забив три гола с семи бросков. Потом уже можно было фактически доигрывать.

После матча Ротенберг вышел на свою первую полноценную пресс-конференцию в качестве тренерской — и, в отличие от постных блюд, которые подавал журналистам Валерий Брагин, это выступление получилось как минимум весёлым. Комментировать его — только портить.

— Сильно ли волновались перед игрой, что пытались изменить?

— Мы играли по нашей системе, благодарю ребят, отработали большинство здорово. Во втором периоде были моменты, когда немножко расслабились, потом собрались, довели дело до конца. А так мы работаем по нашей системе, в каждой игре что-то новое вводим в нашу внутреннюю кухню, однако секреты команды остаются внутри.



— Как вы пришли к решению стать главным тренером?

— Это решение принято Советом директоров. Здесь наша совместная работа с командой, я благодарен коллективу и персоналу, всем, с кем мы работаем не первый год. У нас единый коллектив, сильный тренерский штаб, я благодарен каждому. Со многими уже почти 10 лет работаем, и для меня нет такого момента, что мы только начинаем и что только всё начинается.

Фото: photo.khl.ru

Де-юре это первая победа в качестве главного тренера, но мы работаем этот год полностью. Начиная с 2014-го, когда с Быковым и Захаркиным начинали, мы вместе работали, дальше это всё продолжалось. Я был рядом, хотя меня не было на лавке. Можно даже сказать, был под лавкой. Это серьёзная работа и профессия, с большим уважением отношусь к профессии тренера. Благодарен всем, кто помогает советами, в том числе Владимиру Владимировичу Юрзинову. Серьёзная работа, здесь много деталей, ещё семь игр впереди в этом месяце, много важного впереди.

— Алексей Жамнов говорил, что шёл на заседание экспертного совета ФХР, не зная о том, что станет главным тренером сборной. Подозревали ли вы?

— Не ко мне вопрос. Мы работали на лавке с первого дня сборов в Новогорске, весь год, это можно было предположить.



— Будете ли вы с командой во время олимпийской паузы?

— Это будет решаться ближе к Олимпиаде.



— Не считаете ли вы, что если не будет Кубка или финала, то вас сделают крайним?

— Надо идти шаг за шагом, у СКА всегда задача побеждать. Мы выиграли два кубка, я в в качестве менеджера их выигрывал, было шесть финалов конференции подряд. Мы всегда стараемся побеждать в каждом матче, будем идти шаг за шагом.



— А зачем надо было становиться главным тренером при успехах в менеджменте?

— Надо было усиливать работу по всем участкам, улучшать эффективность, добиться максимального результата. Это коллективное решение, внутри команды мы это обсуждали, говорили с ребятами. Мы посчитали, что так будет сильнее. У нас сильный тренерский штаб, где каждый выполняет свою роль, каждый компонент у нас на максимуме. Игра покажет.

Фото: photo.khl.ru

— Войдёт ли Знарок в штаб СКА?

— Мы ничего не исключаем, прямо сейчас у нас в штабе все на своих местах. По каждому компоненту — большинство, меньшинство, 5 на 5 — мы являемся лидерами. Но мы должны улучшать каждый компонент, каждая тренировка приносит пищу для размышлений, мы не можем останавливаться на достигнутом, всё только начинается для нас.



— О чём говорит то, что начал играть Самонов? Тренеры сборной говорили, что будут просить СКА дать время.

— Самонов полностью заслужил своё время своей работой и игрой. У него лишь второй матч за последнее время? Исторически у СКА всегда было два сильных вратаря, мы могли их чередовать, когда были Коскинен, Шестёркин, так выиграли два кубка. Мы верим в каждого игрока, вратаря, каждого человека в клубе.

— Как будете совмещать многочисленные должности?

— Я уже 8 лет совмещаю, неофициально я был рядом с командой, с точки зрения времени ничего не меняется. Я всё время тратил на команду, и мы исторически знаем, что нужно тратить всё своё время на команду — где-то в ущерб семье и личному времени даже. Мы тратим всё время на команду, чтобы подготовить каждого игрока к матчам СКА и сборной. Я трачу всё время на хоккей.



— Что изменилось за один матч?

— Если честно, ничего. Мы как работали, так и работаем, мы так работали весь год. Мы используем то, что даёт нам возможность побеждать. У нас взаимозаменяемость с Валерием Николаевичем, обсуждаем всё заранее, где-то в моменте решаем. Что значит первое место СКА в таблице? Мы работаем всегда для того, чтобы быть на первом месте и доказывать это своей игрой.



— Убили ли вы в себе игрока?

— Ни один хоккеист, который играл, не должен убивать в себе игрока. Я до 20 лет играл в профессиональный хоккей, потом из-за учёбы не мог играть вообще, но потом жизнь вернула обратно в хоккей, была большая пауза. Мы любим хоккей, играем в него, живём хоккеем.

Бобби Робсон и Жозе Моуринью с Кубком обладателей кубков — 1997 Фото: Getty Images

— Зачем вам надо было становиться главным тренером? Журналисты заклюют, если что.

— Жозе Моуринью (сам Ротенберг произнёс имя тренера как «Йозе Марино». — Прим. «Чемпионата») начинал переводчиком у Алекса Фергюсона (Ротенберг, скорее всего, перепутал — Моуринью был переводчиком Бобби Робсона. — Прим. «Чемпионата»). Он впитал в себя все его методики и стал очень успешным тренером. Таких тренеров в истории очень много. Это моя жизнь, это даёт мне возможность развиваться. Мечта — быть в хоккее, работать в хоккее, работать с ребятами, развивать ребят.



Лучше всего — когда мы видим результат, когда игрок развивается. Мы стараемся передать ребятам весь опыт, что у нас есть. Такие примеры есть и в футболе, и в баскетболе, и в других видах спорта. Наша работа — помочь ребятам победить, и в следующем матче мы будем делать всё, чтобы снова помочь им победить, это наша работа.

— Почему только сейчас стали главным тренером?

— Ну так сложилось. Для того чтобы уметь работать с командой, надо хотя бы 10 лет учиться, учиться, учиться, каждый нюанс отрабатывать — есть учителя, с которыми мне посчастливилось поработать. Сейчас это время настало, когда можно помочь команде и проявить свои навыки. Главное — результат, нужен счёт на табло. С каждым днём будем стараться выглядеть всё лучше и лучше.