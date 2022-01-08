«Это магия!» Свечников положил дубль и вошёл в российскую элиту НХЛ

Андрей Свечников проводит очередной впечатляющий сезон в «Каролине». Летом 2021 года форвард подписал новый восьмилетний контракт с «ураганами», и те деньги, что он теперь получает (а это в среднем $ 7,75 млн в год), россиянин отрабатывает сполна. Свечников является одним из лидеров по результативности в «Харрикейнз», и в случае поездки игроков из НХЛ на Олимпиаду он был бы серьёзным кандидатом на попадание в итоговую заявку сборной России.

Однако сам Андрей так не думает, слегка умаляя свои заслуги: «Я, честно говоря, не уверен, что попал бы в команду, но очень на это надеялся». Тем не менее теперь он может на какое-то время забыть об Олимпийских играх и сосредоточиться на выступлении за клуб. Его «Каролина» впервые с 1 января вышла на лёд, дома встретившись с «Калгари».

В первом периоде Свечников не был заметен, уступив авансцену другим игрокам. Команды обменялись заброшенными шайбами – на быстрый гол Блейка Коулмана «Харрикейнз» ответили усилиями Йеспера Фаста. Через семь с половиной минут после первого перерыва «ураганы» вышли вперёд и больше не отдавали лидерство в матче. Дерек Степан нанёс первый удар «Каролины» во второй двадцатиминутке, а уже вскоре своё слово сказал Андрей Свечников.

Россиянин получил шайбу в середине площадки, заехал в зону «огоньков», попутно несколькими обманными движениями усыпив бдительность Ноа Ханифина, и нанёс скрытый бросок, который поставил в тупик Даниэля Владаржа, сыгравшего неудачно и не сумевшего зафиксировать игровой снаряд. Шайба предательски для чешского голкипера пересекла линию ворот, а американские комментаторы не скрывали восторга от действий Свечникова. «Это магия!» — закричал один из них.

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Для Андрея этот гол стал уже 70-м в регулярных чемпионатах НХЛ – он оторвался от Сергея Самсонова, забросившего 69 шайб до наступления 22-летия, и вышел на единоличное пятое место среди россиян по этому показателю. В элитном списке молодых российских снайперов Свечникова опережают только Илья Ковальчук (108), Александр Овечкин (98), Павел Буре (89) и Евгений Малкин (80).

Вскоре Тони Деанджело довёл преимущество «Каролины» до трёх шайб, но буквально тут же Мэттью Ткачук отыграл одну из них. В середине третьего периода «Калгари» и вовсе подобрался вплотную – роскошная атака получилась у Эрика Гудбрансона и Джонни Годро. Канадский защитник нашёл лучшего бомбардира «Флэймз» пасом от собственной лицевой через две трети площадки – тот, выйдя «один в ноль», не сплоховал.

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На этом голевые свершения «огоньков» закончились – в ключевом отрезке игры «Каролина» додавила соперников, дважды за последние две минуты поразив ворота Владаржа. Дэррил Саттер запросил просмотр на предмет возможной блокировки вратаря после гола Брэди Шея, но судьи не изменили решения и «наградили» «Калгари» двухминутным штрафом за задержку игры.

Приговор в исполнение привёл Свечников, точнейшим щелчком ошарашив не только вратаря «Флэймз», но и всех зрителей, которые в последний раз за матч отпраздновали гол своей любимой команды.

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Эта шайба стала для Андрея уже 71-й. До результатов Ковальчука, Овечкина и Буре он вряд ли доберётся, а вот превзойти достижение Малкина ему точно по силам. Свечникову осталось всего 10 точных бросков и чуть больше двух месяцев – 22 года ему исполнится 26 марта. Успеет ли он обойти Евгения?