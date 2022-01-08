Путаница и отсутствие логики. Почему КХЛ не обязала ЦСКА играть против СКА?

8 января КХЛ приняла решение об отмене двух матчей с участием ЦСКА – со СКА 9 января и с «Сочи» 11-го. В пресс-релизе Лиги в качестве причины отмены матчей указан положительный тест на коронавирус у 17 представителей московского клуба. При этом не сказано, кто входит в число этих представителей, то есть мы не знаем, сколько именно хоккеистов основного состава заразились. Теоретически из этих 17 человек половина может быть обслуживающим персоналом. Однако даже если это не так – возникает вопрос: почему КХЛ не обязала ЦСКА играть, пусть даже и молодёжным составом?

Судя по календарю, это вполне возможно. Более того, расписание даже благоприятствует. «Красная Армия» после матча 5 января вернулась в Москву, следующую игру в МХЛ ей предстоит провести только 11 января, с МХК «Динамо». А фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ, «Звезда», проводила 6 и 8 января свои матчи как раз в Санкт-Петербурге. Да, нагрузка на игроков выпадет огромная, но на то он и форс-мажор – ситуация, когда нужно доставать все имеющиеся резервы. Не очень понятно также, почему от лиги не последовало основательного разъяснения ситуации с отменой матчей ЦСКА, как это было в случае с «Автомобилистом» днём ранее? Напомним, екатеринбуржцы не полетели в Хельсинки, также не состоялись матчи «Автомобилиста» с «Авангардом» и рижским «Динамо».

Ситуация с распространением коронавируса в клубах сложная, и, судя по всему, улучшений пока не намечается. Однако если отмены матчей продолжатся такими темпами – чемпионат может оказаться под угрозой срыва. И именно сейчас важно очень подробно разбирать каждый случай. Потому что в ситуации с играми ЦСКА кажется, что для принятия решения хватило убедительной просьбы армейского руководства. Её мотивы, помимо медицинских, легко объяснить. Конец 2021 года и начало 2022-го команда Сергея Фёдорова проводит не слишком успешно: в последних пяти матчах – три поражения, с трудом добыта домашняя победа над «Нефтехимиком» (в овертайме). И уж совсем неприятно выглядело домашнее поражение от находящегося вне кубковой восьмёрки «Витязя» 7 января. ЦСКА опустился на третье место Запада. Учитывая, какой невероятный ход набрала «Северсталь», перед армейцами замаячила перспектива вылететь из первой четвёрки конференции.

Фото: photo.khl.ru

В такой ситуации матч в Санкт-Петербурге для ЦСКА во многом становился ключевым. Понятно, что ехать на него без значительной части основного состава у армейского клуба желания нет. Это логично и вполне объяснимо. Только вот оказавшийся в похожей ситуации в начале прошлого чемпионата СКА и многие другие клубы играли молодёжкой. Да, это было самое начало регулярки. Но и значение стартового отрезка нельзя недооценивать. Нередко командам приходится прилагать титанические усилия, чтобы исправить заваленный старт. Питерцы тогда собрали всех, кто был в строю, из ВХЛ и МХЛ, и достойно провели сложнейший отрезок: сначала сыграли вничью в основное время с «Ак Барсом», затем привезли пять из шести очков с восточного выезда.

Есть примеры и у других команд, уже в этом чемпионате – пандемия никого не щадит. Недавно полуосновным составом пришлось играть минскому «Динамо», массово привлекали резервистов вместо заболевших нижегородское «Торпедо», «Салават Юлаев».

Фото: photo.khl.ru

Почему этого не делает ЦСКА?

Пока матч отменён, но вряд ли кто-то всерьёз думает, что команда Сергея Фёдорова в итоге получит за него «баранку». Хотя недавно техническое поражение было зачтено «Салавату Юлаеву», в прошлом такому наказанию подвергали рижское «Динамо» и «Локомотив». Последовательности в решениях КХЛ не наблюдается. Достаточно вспомнить и недавний пример с матчем «Барыс» — «Металлург». Его лига не отменила, хотя в стране и её столице уже был введён режим чрезвычайного положения.

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Не хочется думать, что ЦСКА уклоняется от встречи с принципиальным соперником. Однако и здесь есть сомнения. Президент клуба Игорь Есмантович уже заявил, что 15 января матч со «Спартаком» состоится. Это несколько не сочетается с заявленной неблагоприятной ковидной обстановкой в клубе. За неделю коронавирус не лечится.