В «Металлурге» жёстко раскритиковали решение КХЛ провести матч с «Барысом» при режиме ЧП

Первый вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков жёстко раскритиковал руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которое нарушило свой регламент проведением матча регулярного чемпионата между казахстанским «Барысом» и магнитогорским «Металлургом» во время режима чрезвычайного положения в Нур-Султане.
«Спросите у лиги, как дела! На каком основании обратились к Козлову (временно исполняющему обязанности вице-президента КХЛ по хоккейных операциям, директору департамента проведения соревнований лиги Сергею Козлову. — Прим. «Чемпионата»), который сказал, что ничего переносить не будет. Почему был нарушен пункт и при чрезвычайном положении в стране команду с понятно каким психологическим настроем заставили проводить матч, когда все не глухие?
На каком основании в лиге двоякое отношение? Кому-то можно переносить матчи с коронавирусом, а основной пункт гласит, что при чрезвычайном положении все матчи должны быть отменены. Кто кому гарантировал безопасное проведение матча? А что же с психологическим настроем игроков?..
Сейчас команда сидит в самолёте, и я не знаю, когда мы взлетим. После матча прошло уже очень много времени. Но «Барыс» со своей стороны сделал сопровождение до аэропорта — к ним вопросов нет. А с психологией игроков что делать? Лиге на всё наплевать», — приводит слова Ласькова ТАСС.
Напомним, «Металлург» в среду в Нур-Султане потерпел поражение в матче с «Барысом» со счётом 2:3. Игра проходила без зрителей из-за того, что по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане был введён режим чрезвычайного положения. Власти страны пошли на такой шаг из-за того, что со 2 января в ней не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. В спортивном регламенте КХЛ указано, что в регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матчей запрещено.
Ранее КХЛ заявила, что решение о проведении встречи в Нур-Султане было принято после консультаций лиги с органами государственной власти Казахстана, а также обоими клубами. Сообщалось, что представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков.
- 5 января 2022
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