Гол Чинахова привёл в восторг партнёров! Русский новичок НХЛ не мог забить почти 2 месяца

Егор дождался своего шанса в «Коламбусе», теперь ему нужно удержаться в основе.

Адаптация Егора Чинахова к НХЛ в первой части сезона получалась непростой. Конечно, про омского новичка было сказано много витиеватых и красивых слов — однако читающие иностранную прессу должны знать, что плохо в американской традиции публично не принято говорить ни про кого. Пример Анатолия Голышева, пожалуй, показал это на практике.

В контракте Чинахова всё ещё есть пункт о возможном возвращении в Европу в случае отправки форварда в АХЛ. Сложно представить себе, что Егор вернулся бы в «Авангард» после публичного битья горшков со стороны менеджмента и агента, но в условной Финляндии Чинахов появиться вполне мог. Поэтому лучший новичок КХЛ пять игр перед приостановкой сезона в НХЛ просидел в запасе — сыграл 16 декабря, а потом игры поставили на паузу.

Во всех четырёх матчах после Нового года у Егора были разные партнёры. «Коламбус» в последних матчах откровенно валился после бодрого старта, и тренер-новичок Брэд Ларсен занялся тем, что в НХЛ называется «блендер» — тасовал более-менее все сочетания. В каждой из игр у Чинахова были новые соседи по звену — увы, «химию» с Якубом Ворачеком, о которой говорилось в осеннем тексте, тоже разбили.

Однако сегодня в игре с «Нью-Джерси» Чинахов вышел с теми же, с кем играл в прошлом матче — Эриком Робинсоном, который известен своей скоростью, но больше особенно ничем, а также чекером Шоном Курали, который неожиданно стал одним из самых стабильных игроков «Коламбуса» в этом сезоне.

Сохранение тройки оправдало себя — это звено стало лучшим у «Коламбуса» по бросковой активности, а Чинахов забил второй гол в сезоне. С 15 ноября очков он не набирал — посмотрите, как радуются за него партнёры (особенно Курали, который своей отработкой фактически и создал момент для команды).

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К сожалению, местных журналистов после игры больше интересовал юбилейный матч Ворачека и фантастический сейв Корписало, поэтому Чинахова или его партнёров о шайбе не расспрашивали. Но показательно, что Чинахов и его партнёры играли в финальных минутах, когда преимущество было весьма скользким — а вот тройку с Джеком Рословиком и Максом Доми тренер посадил.

Удержит ли Чинахов место в основе? Учитывая то, что половину форвардов «Коламбуса» в этом сезоне трясёт, даже длительная нулевая серия не помешала нападающему. Его гол помог «Коламбусу» впервые за месяц выиграть в основное время — так что ждём по крайней мере в следующей игре. Включится ли потом «блендер» — вопрос.