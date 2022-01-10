Скандал в НХЛ. Тренер «Далласа» хотел вдребезги расколотить скамейку из-за решений судей

«Сент-Луис» совершил яркий камбэк в самой концовке матча с «Далласом», но при очень спорных обстоятельствах.

«Даллас» в «пузыре»-2020 поразил весь хоккейный мир — команда, на которую вроде бы давно никто не ставил, да ещё и с тренером, который вообще ничего не добился в роли главного, пробилась в финал. Уже тогда казалось, что это вспышка, которая не повторится — и в следующем году «Старс» даже после отличного старта не пробились в плей-офф, подкошенные ковид-протоколом. Сейчас «Даллас» тоже вне зоны плей-офф — их матчи на вылет начинаются уже в январе.

В этом плане гостевой матч с «Сент-Луисом», который дважды за последние годы выбивал «Даллас» из плей-офф, становился важным втройне. Всё-таки команды соседствуют в дивизионе, который остаётся самым жёстким в НХЛ.

В игре двух команд с классной обороной всё долгое время шло по нетипичному для нынешней НХЛ плану — за 59 минут была заброшена лишь одна шайба. «Даллас» вёл после гола Джейсона Робертсона и пытался спокойно довести матч до победы — даже большинство, которое было получено за пять минут до конца, они раскатывали, скорее, с желанием подержать шайбу, а не увеличить преимущество. Торопиться в гостевом матче было некуда.

Однако играть безошибочно было нельзя — за две минуты до конца Яни Хаканпяя схватил удаление. Хозяева получили большинство, и здесь произошёл ключевой момент игры, который привёл к скандалу после матча. После яростной борьбы уже лежавший на льду Брэйден Шенн задержал Хейсканена, который не успел к шайбе.

Её перехватили игроки «Блюз» — через несколько секунд счёт стал равным после броска О'Райлли.

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Более того, Хейсканен после того, как сфолили на нём, со всей силы вдарил по клюшке Джордана Кайру — здесь удаление было бесспорным. «Сент-Луис» опять получил большинство в концовке и опять его реализовал — два гола разделили лишь 18 секунд.

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Естественно, в лагере «Далласа» все бушевали. Главный тренер Рик Боунесс наверняка готов был разнести всё на своём пути, но размахивал клюшкой после поражения довольно аккуратно.

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После игры Боунесс тоже был довольно откровенным: «Вы видели, что произошло, если смотрели игру. На Миро нарушили правила. Им повезло — в меньшинстве у одного из наших игроков сломалась клюшка, второй гол залетел рикошетом. Мы заслуживали большего, мы провели чертовски хорошую выездную игру, особенно с учётом того, что это наша третья игра за 3,5 дня. Мы явно заслуживали большего». Боунесс не стал пускаться в разговоры о судействе — в НХЛ штрафы за критику солиднее кахаэловских 300 тысяч.

Игроки «Блюз» не прокомментировали события никак (всё-таки они победили), а сам Хейсканен, конечно, назвал неудаление Шенна плохим решением. Ну а что ему ещё оставалось?