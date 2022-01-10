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КХЛ приняла решение не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса, почему это правильно

Победа здравого смысла. КХЛ не повелась на «бумажную» угрозу, отказавшись тормозить сезон
Лев Лукин
КХЛ приняла решение не останавливать чемпионат
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И не прогнулась под интересы сборной. Но впереди у лиги ещё немало испытаний.

Порой в голове не укладывается, что происходит в мире. Коронавирус, очевидно, потихоньку складывает своё смертельное оружие, а новый штамм «омикрон» (очень заразный, но практически неопасный, особенно для привитых) скорее, ведёт пандемию к концу, чем к её новому витку, но ковид-истерию в головах многих людей, ответственных за принятие решений, похоже, проветривать ещё очень долго.

От ковидобесия очень страдает спорт по всему миру. В хоккее и футболе, баскетболе и теннисе и других видах коронавирус принял форму «бумажной» угрозы: это когда положительные тесты есть, а реально больных практически нет. Однако это не мешает спортивным чиновникам по всему миру отменять матчи и целые турниры, внося ложную панику и хаос в сознание несчастных любителей спорта, только-только ставших снова привыкать к регулярным соревнованиям и зрителям на трибунах.

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На хоккее ковид-истерия западного мира отразилась особенно сильно. Во-первых, на ровном месте был отменён МЧМ. Летом его собираются доигрывать и при этом снова в Канаде, но если протоколы безопасности в июне будут такие же, как в декабре, то командам даже не стоит собираться.

Во-вторых, НХЛ из-за переноса огромного количества матчей регулярки отказала своим игрокам в праве участия в олимпийском хоккейном турнире. Переносы эти стали следствием стремительного заполнения ковид-протоколов клубов, но как в них попадали хоккеисты? Разумеется, на основании положительных тестов. То, что практически никто из «заражённых» не проявлял симптомов даже банальной простуды, никого не волновало.

В январе «омикрон» как по заказу добрался до КХЛ. Вообще, забавно, что вирус распространяется по миру по такой чёткой, всеми прогнозируемой траектории, но разводить сейчас дискуссию о теориях заговора бессмысленно. Так вот, нашу лигу накрыла новая вспышка ковида — такая же «бумажная», как и на Западе: куча положительных тестов в отдельных командах, а реальных больных (к счастью) ни одного.

КХЛ предстоял тест на выдержку, и сначала показалось, что лига «поплыла» в этом вопросе, так же, как ранее хоккейная федерация Канады и ИИХФ, сорвавшие молодёжный чемпионат мира. Наша лига принялась отменять матчи с участием команд, где вспыхнула «эпидемия», вместо того чтобы настаивать на том, чтобы они играли резервными и/или молодёжными составами. Вертикаль МХЛ-ВХЛ-КХЛ выстроена почти у каждого клуба, и в начале прошлого сезона именно это обстоятельство помогло многим командам выжить во время реальных проблем с коронавирусом и не искалечить КХЛ весь календарь. Сейчас же лига пошла другим путём: стала отменять матчи один за другим, причём далеко не все отмены были логически обоснованы.

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И вот на этом фоне, когда КХЛ из-за «бумажной» угрозы и так оказалась в неприятном положении, пошли слухи о том, что лига может и вовсе приостановить чемпионат. Впрочем, слухи эти пошли от различных инсайдеров, а никак не от самой КХЛ, которая на прошлой неделе опубликовала пресс-релиз, где просто заявила о будущем обсуждении текущей ситуации с представителями клубов.

Но сам факт того, что в медиаполе были вброшены рассуждения о возможности (или даже необходимости!) приостановки чемпионата, казался максимально диким. Ещё раз: в КХЛ никто не болеет коронавирусом в сколько-нибудь тяжёлой форме, а «вспышки» положительных тестов лишь в четырёх клубах из 24. И вот это — основание для остановки чемпионата? Учитывая, что остановка автоматически означает «убийство» либо концовки регулярки, в которой должно разрешиться множество турнирных интриг, либо первого раунда плей-офф.

Бред, бред и ещё раз бред. Но, в общем-то, ясно, откуда растут ноги у этих призывов, намёков и рекомендаций для КХЛ остановить турнир. Это всё старая и совсем не добрая привязка нашей лиги к интересам сборной России. Все кандидаты в олимпийскую команду играют в КХЛ, они рискуют схватить положительный тест и не поехать в Пекин, где с ковид-протоколами вообще будет максимально строго. Этот вполне возможный расклад приводит в ужас всех тех, кто привык считать клубный чемпионат придатком для сборной. Ну и, конечно, самих людей из сборной.

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Алексея Жамнова, конечно, можно понять. Но убивать или калечить сезон КХЛ ради Олимпиады нельзя было ни в коем случае. Лига должна всегда ставить на первое место следование своим собственным интересам, в которые входит проведение регулярки и плей-офф в полном объёме. А Олимпиада — это уже забота ФХР. Если в федерации так обеспокоены текущей ситуацией с ковидом, то не проще ли уже сейчас назвать состав на Игры и запереть сборников в Новогорске, чтобы там на них не дышал никто посторонний? Может, звучит излишне радикально, но хотя бы КХЛ в таком случае будет избавлена от дополнительного давления со стороны лоббистов интересов сборной.

Впрочем, своё решение лига уже вынесла — как стало известно «Чемпионату», КХЛ не будет останавливать регулярку. Лига собирается оперативно реагировать на каждый новый случай проблем с ковидом в клубах отдельно и позволит играть согласно расписанию тем командам, где этих проблем нет. Более того, КХЛ собирается до конца соблюсти спортивный принцип соревнования и отказаться от новых «технарей»: все отменённые матчи будут сыграны, в том числе принято решение по согласованию с командами играть и в олимпийскую паузу.

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Это решение — победа здравого смысла. По таким победам мы в последнее время соскучились. Это решение показывает, что КХЛ способна сохранять адекватность в не совсем адекватное время и отстаивать свои интересы, не превращаясь в полигон для обкатки кандидатов в сборную России.

Но впереди у лиги ещё немало испытаний. Во-первых, уже завтра состоится видеоконференция с представителями всех клубов. Там заинтересованные лица будут продолжать продавливать вариант с остановкой сезона, и хочется верить, что лига будет так же жёстко стоять на своей позиции, как и в вопросе с потолком зарплат.

Во-вторых, новые вспышки «бумажной» угрозы наверняка ещё возникнут, что может повлечь за собой новые отмены матчей. Тут КХЛ главное не запаниковать и спокойно разобраться в каждой конкретной ситуации. А ещё лучше — напомнить командам про вертикаль и возможность подтянуть в состав здоровых резервистов.

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