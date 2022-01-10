Победа здравого смысла. КХЛ не повелась на «бумажную» угрозу, отказавшись тормозить сезон

Порой в голове не укладывается, что происходит в мире. Коронавирус, очевидно, потихоньку складывает своё смертельное оружие, а новый штамм «омикрон» (очень заразный, но практически неопасный, особенно для привитых) скорее, ведёт пандемию к концу, чем к её новому витку, но ковид-истерию в головах многих людей, ответственных за принятие решений, похоже, проветривать ещё очень долго.

От ковидобесия очень страдает спорт по всему миру. В хоккее и футболе, баскетболе и теннисе и других видах коронавирус принял форму «бумажной» угрозы: это когда положительные тесты есть, а реально больных практически нет. Однако это не мешает спортивным чиновникам по всему миру отменять матчи и целые турниры, внося ложную панику и хаос в сознание несчастных любителей спорта, только-только ставших снова привыкать к регулярным соревнованиям и зрителям на трибунах.

На хоккее ковид-истерия западного мира отразилась особенно сильно. Во-первых, на ровном месте был отменён МЧМ. Летом его собираются доигрывать и при этом снова в Канаде, но если протоколы безопасности в июне будут такие же, как в декабре, то командам даже не стоит собираться.

Во-вторых, НХЛ из-за переноса огромного количества матчей регулярки отказала своим игрокам в праве участия в олимпийском хоккейном турнире. Переносы эти стали следствием стремительного заполнения ковид-протоколов клубов, но как в них попадали хоккеисты? Разумеется, на основании положительных тестов. То, что практически никто из «заражённых» не проявлял симптомов даже банальной простуды, никого не волновало.

В январе «омикрон» как по заказу добрался до КХЛ. Вообще, забавно, что вирус распространяется по миру по такой чёткой, всеми прогнозируемой траектории, но разводить сейчас дискуссию о теориях заговора бессмысленно. Так вот, нашу лигу накрыла новая вспышка ковида — такая же «бумажная», как и на Западе: куча положительных тестов в отдельных командах, а реальных больных (к счастью) ни одного.

КХЛ предстоял тест на выдержку, и сначала показалось, что лига «поплыла» в этом вопросе, так же, как ранее хоккейная федерация Канады и ИИХФ, сорвавшие молодёжный чемпионат мира. Наша лига принялась отменять матчи с участием команд, где вспыхнула «эпидемия», вместо того чтобы настаивать на том, чтобы они играли резервными и/или молодёжными составами. Вертикаль МХЛ-ВХЛ-КХЛ выстроена почти у каждого клуба, и в начале прошлого сезона именно это обстоятельство помогло многим командам выжить во время реальных проблем с коронавирусом и не искалечить КХЛ весь календарь. Сейчас же лига пошла другим путём: стала отменять матчи один за другим, причём далеко не все отмены были логически обоснованы.

И вот на этом фоне, когда КХЛ из-за «бумажной» угрозы и так оказалась в неприятном положении, пошли слухи о том, что лига может и вовсе приостановить чемпионат. Впрочем, слухи эти пошли от различных инсайдеров, а никак не от самой КХЛ, которая на прошлой неделе опубликовала пресс-релиз, где просто заявила о будущем обсуждении текущей ситуации с представителями клубов.

Но сам факт того, что в медиаполе были вброшены рассуждения о возможности (или даже необходимости!) приостановки чемпионата, казался максимально диким. Ещё раз: в КХЛ никто не болеет коронавирусом в сколько-нибудь тяжёлой форме, а «вспышки» положительных тестов лишь в четырёх клубах из 24. И вот это — основание для остановки чемпионата? Учитывая, что остановка автоматически означает «убийство» либо концовки регулярки, в которой должно разрешиться множество турнирных интриг, либо первого раунда плей-офф.

Бред, бред и ещё раз бред. Но, в общем-то, ясно, откуда растут ноги у этих призывов, намёков и рекомендаций для КХЛ остановить турнир. Это всё старая и совсем не добрая привязка нашей лиги к интересам сборной России. Все кандидаты в олимпийскую команду играют в КХЛ, они рискуют схватить положительный тест и не поехать в Пекин, где с ковид-протоколами вообще будет максимально строго. Этот вполне возможный расклад приводит в ужас всех тех, кто привык считать клубный чемпионат придатком для сборной. Ну и, конечно, самих людей из сборной.

Алексея Жамнова, конечно, можно понять. Но убивать или калечить сезон КХЛ ради Олимпиады нельзя было ни в коем случае. Лига должна всегда ставить на первое место следование своим собственным интересам, в которые входит проведение регулярки и плей-офф в полном объёме. А Олимпиада — это уже забота ФХР. Если в федерации так обеспокоены текущей ситуацией с ковидом, то не проще ли уже сейчас назвать состав на Игры и запереть сборников в Новогорске, чтобы там на них не дышал никто посторонний? Может, звучит излишне радикально, но хотя бы КХЛ в таком случае будет избавлена от дополнительного давления со стороны лоббистов интересов сборной.

Впрочем, своё решение лига уже вынесла — как стало известно «Чемпионату», КХЛ не будет останавливать регулярку. Лига собирается оперативно реагировать на каждый новый случай проблем с ковидом в клубах отдельно и позволит играть согласно расписанию тем командам, где этих проблем нет. Более того, КХЛ собирается до конца соблюсти спортивный принцип соревнования и отказаться от новых «технарей»: все отменённые матчи будут сыграны, в том числе принято решение по согласованию с командами играть и в олимпийскую паузу.

Это решение — победа здравого смысла. По таким победам мы в последнее время соскучились. Это решение показывает, что КХЛ способна сохранять адекватность в не совсем адекватное время и отстаивать свои интересы, не превращаясь в полигон для обкатки кандидатов в сборную России.

Но впереди у лиги ещё немало испытаний. Во-первых, уже завтра состоится видеоконференция с представителями всех клубов. Там заинтересованные лица будут продолжать продавливать вариант с остановкой сезона, и хочется верить, что лига будет так же жёстко стоять на своей позиции, как и в вопросе с потолком зарплат.

Во-вторых, новые вспышки «бумажной» угрозы наверняка ещё возникнут, что может повлечь за собой новые отмены матчей. Тут КХЛ главное не запаниковать и спокойно разобраться в каждой конкретной ситуации. А ещё лучше — напомнить командам про вертикаль и возможность подтянуть в состав здоровых резервистов.