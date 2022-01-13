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Как изменилась игра Александра Овечкина в этом году, сезон-2021/2022, Овечкин плеймейкер, распасовщик, видео моментов

Овечкин в 36 лет — топовый плеймейкер НХЛ. Он не «сдувается», так как постоянно меняется
Родион Власов
Как изменилась игра Александра Овечкина
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Новая версия звёздного россиянина каждый раз лучше, чем предыдущие.

Из живого хоккеиста Александр Овечкин давно превратился в счётчик на ножках. Голы Ови давно воспринимаются не только в контексте каких-то отдельных результатов «Вашингтона» или даже всего сезона, а в исторической перспективе. Чуть ли не вся игра Овечкина сейчас рассматривается в призме погони за Гретцки, Ягром, Халлом или чуть более локальных целей — например, первое место в истории по шайбам в большинстве.

А ведь Овечкин — это не только голы. Сейчас, конечно, «Вашингтон» в целом встал вместе с притормозившим капитаном — но это объяснимо с учётом того, что почти всю первую половину сезона команда откатала без половины топ-6 и вынужденно ввела в основу много молодых форвардов. Однако даже так Ови отстаёт от парочки из «Эдмонтона» лишь на очко и идёт на седьмом месте в гонке ассистентов.

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У Овечкина уже 28 передач — в пяти полных сезонах до этого было меньше (правда, в их число входят два ковидных и один локаутный), ещё в двух — столько же. Он продуктивен не только в большинстве, но и в равных составах. Не придраться даже к обычной претензии «это секондари» — у Александра 11 первых пасов, он делит четвёртое место в лиге, больше у Кадри, Капризова и Годро.

Если кто-то всё ещё верил в образ Овечкина как человека, который играет исключительно за счёт своего броска из одной точки, то сейчас это представление почти окончательно разрушено. Как это произошло?

Фото: Rob Carr/Getty Images

Как уже упоминалось выше, «Вашингтон» вынужденно играл без трёх звёздных форвардов — Никлас Бэкстрём вернулся в состав лишь недавно, Ти Джей Оши – на месяц раньше, а Энтони Манта всё ещё травмирован. В результате в состав форсированно пришлось вводить не только молодёжь, но и малоизвестных игроков из АХЛ, а Питер Лавиолетт вынужденно взвинтил игровое время лидеров. Овечкин играет 22:03 за матч — так много он не играл с сезона-2008/2009, когда ему было лишь 23.

Одним из факторов стало то, что выросло игровое время Овечкина в большинстве: в среднем почти 5 минут за матч, рост на 40 секунд по сравнению с прошлыми сезонами. Травма Бэкстрёма — тоже причина: без шведа клуб теряет основного плеймейкера, поэтому не раз и не два капитан вообще не уходит со льда во время двухминутки, принимая на себя и функции разыгрывающего. Это не новинка — в начале карьеры большинство «Вашингтона» тоже предусматривало то, что восьмой номер больше пасует.

Ещё в ноябре тренеры клуба отмечали то, что Овечкин провёл ударную предсезонку, которая наконец-то смогла стать полноценной. Лавиолетт комментировал прессе, что лидер его команды отмечал, что тренировки при жёстких ковид-протоколах проходили совсем иначе. Летом Овечкин упорно занимался — но ни тренер, ни сам игрок, разумеется, секретов не раскрывали.

Хорошая физика стала тем фактором, за счёт которого Ови и смог увеличить игровое время — если вы помните, несколько лет назад, ещё при Барри Тротце, Овечкину специально урезали айстайм, чтобы не расплёскивать силы до плей-офф. В этом сезоне надо было пахать уже со старта — и это видно даже в том, что Овечкин активнее действует в отборе. И этот показатель тоже можно измерить числом: согласно данным компании Sportlogiq, Александр в среднем за матч создаёт 0,9 голевых момента после форчека — а два года назад было лишь 0,3.

Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Та же компания представляет и полную статистику по количеству передач Овечкина. Часто в качестве пасов засчитывают добивание после броска, но Александр как раз нацелен на ассист: если год назад он делал 13 попыток передач в зоне атаки, то сейчас — 17, причём вместе с увеличением количества выросла и точность пасов, и их нацеленность на зону «слота». Овечкин готов пасовать в таких ситуациях, где, казалось бы, он может завершить момент в одиночку.

Вот, например, момент в игре с «Питтсбургом». Адресат паса не самый очевидный — чекер из четвёртого звена Хэтэуэй, но Ови всё равно делится шайбой. И это не единичный случай в этом сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Это отмечают и партнёры — например, Джон Карлсон, главный атакующий защитник: «Чуть ли не главная часть хоккея — уловки. Лучшие игроки прекрасно владеют уловками — обманывают соперников ложными замахами, ложными движениями, взглядом, даже наклоном плеча. Когда Овечкин получает возможность выхода два в один, то вратарь должен беспокоиться и о его броске, и о том, что он может отдать пас — и Ови показывает своё искусство манипуляции в таких ситуациях».

Евгений Кузнецов, который в этом году чуть ли не заново переродился и тоже получает 21 минуту в среднем за матч (а то и больше), объясняет, как играет с соотечественником: «Главное — заставить вратарей верить в то, что он бросает — ведь он может стрелять со всех позиций. Два или три парня постоянно перекрывают путь полёта шайбы, и я знаю, как сильно он хочет забивать. Но если он увидит открытого партнёра, то обязательно сделает передачу.

Я каждый раз прошу отдать передачу. Не бросай сразу же, сделай пас, попробуем раздеть соперника. Перед каждой сменой я прошу не торопиться, дать пять лишних секунд. Если мы провёдем несколько лишних передач, то сможем обыграть оппонентов и получить лучшую позицию для броска».

«Оцените эмоции Овечкина после гола за 3 секунды до сирены! Это делает его особенным» «Оцените эмоции Овечкина после гола за 3 секунды до сирены! Это делает его особенным»

Вот ещё один момент, который показывает, что Овечкин готов делиться шайбой в довольно неожиданных ситуациях: здесь, в матче с «Анахаймом», он уже выходил на прекрасную позицию для броска, но оставил шайбу уже упомянутому выше Карлсону — он бросал без шансов для кипера.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Сам Карлсон объяснял такое изменение стиля так: «Он всё ещё много бросает по воротам, но при этом имеет отличное чтение игры, видение льда и принимает правильные решения. Его хоккейная проницательность, то, что он может делать с шайбой, просто невероятно. Он настолько хорош при игре с ней, что защитники оппонентов должны играть с ним иначе — и это оставляет открытыми других его партнёров».

Овечкин догоняет легенд и идёт на мощный рекорд. Он собрался выбить 115 очков за сезон! Овечкин догоняет легенд и идёт на мощный рекорд. Он собрался выбить 115 очков за сезон!

Однако что каждый раз поражает воображение — это новая роль Овечкина. Если кто-то забыл, то 10 лет назад общим местом в рассуждениях был тезис о том, что Ови сдулся, через несколько лет окончательно сдаст, потому что не сможет больше играть за счёт своих сильных качеств. После этого мы видели несколько разных версий Овечкина — чистую «пулялку», более экономного в своих силах ветерана, игрока, который готов подстраиваться под более оборонительную игру.

Фото: Jonathan Kozub/Getty Images

Нынешняя версия Овечкина — чуть ли не самая совершенная за все последние годы. А ведь ему уже 36.

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