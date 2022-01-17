В ожидании состава и непонятная ситуация с «отказом» Галимова. Новости из сборной России

Олимпийские игры ещё не начались, а разговоров вокруг сборной России по хоккею хватает. Регулярно появляются какие-то новости, слухи, предположения. Так, накануне прошла информация, что нападающий Артём Галимов якобы отказался от вызова в сборную и поездки на Олимпиаду. Самое интересное, что пресс-служба «Ак Барса» сперва это подтвердила, а затем отыграла назад и заявила, что форвард готов к вызову и прибудет в расположение национальной команды.

Странная ситуация, не находите? То бишь вечером в воскресенье сперва мы читаем про «отказ» хоккеиста, а через пять минут никакого отказа, оказывается, и нет.

Новость по теме Галимов прибудет в расположение сборной России по хоккею для подготовки к ОИ-2022

«В преддверии Олимпиады, когда нужна сплочённость и концентрация для будущих Игр, мнимая инсайдерская информация по поводу игроков сборной России по хоккею не красит некоторых журналистов. Что касается Артёма Галимова, то завтра он будет в расположении национальной команды России», – сказал нам агент Юрий Николаев, представляющий интересы Галимова.

Видимо, какая-то возня вокруг Галимова всё же началась. Вполне возможно, что, прочитав формулировку в прессе про «отказ», в казанский клуб был сделан звонок сверху, после чего Артёму объяснили, что так, как он, делать не надо. Тем более в его возрасте. Молодой хоккеист не должен себе подобного позволять.

Ранее, кстати, в прессе появился предположительный расширенный состав российской команды. Всё это неофициальная информация, так как полный список может предоставить только ФХР. Уже сегодня вызванные хоккеисты должны собраться на базе в Новогорске, пройти все необходимые обследования, сдать ПЦР-тесты. По нашей информации, официальный состав будет отличаться от опубликованного в определённых моментах, в том числе в связи с положительными результатами мазков на коронавирус у некоторых игроков. Зато в ЦСКА накануне сделали заявление, что все армейские сборники после карантина сдали отрицательные ПЦР-тесты и готовы к вызову.

Многих интересовал вопрос про товарищеские матчи российской команды. Дескать, с кем россияне будут играть перед Олимпиадой? Так вот, Федерация хоккея Латвии сообщила, что национальная сборная по хоккею сыграет два контрольных матча в рамках подготовки к Олимпийскому хоккейному турниру 2022 года.

Для нас интересно, что в субботу, 5 февраля, Латвия сыграет со сборной России. Встреча пройдёт в Пекине, начало — в 14:45 мск. Поэтому можно смело делать себе пометки в календаре. Интересно посмотреть, в какой форме на тот момент будут хоккеисты Алексея Жамнова.

Интересно, что достаточно писалось и о самом главном тренере. В частности, поднималась тема профильного образования Алексея Юрьевича.

Немудрено, что в интернете активно обсуждают не только предстоящий состав сборной России на Олимпиаду, но и любопытный факт из биографии нынешнего наставника россиян. По данным журналистов образование главного тренера национальной команды не соответствует нормам, которые в 2019 году установило Министерство труда.

Есть там такой пункт о необходимости профессионального образования:

Высшее образование – магистратура в области физической культуры и спорта;

Высшее образование – магистратура (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование по методике профессионального спортивного совершенствования по виду спорта (спортивной дисциплине, группе спортивных дисциплин).

Говорят, что у Жамнова есть лишь диплом о бакалавриате Тамбовского государственного университета. А ещё вспоминают, что, когда он де-факто рулил «Спартаком», на пресс-конференции вместо него ходил Игорь Уланов. И приписка «и.о. главного тренера» тоже принадлежала отнюдь не Жамнову.

На Олимпиаде это не будет играть никакой роли, но при обсуждении кандидатуры Жамнова экспертный совет ФХР, который и рекомендовал специалиста на должность главного тренера, кажется, даже не думал ознакомиться с регламентом Минспорта.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В общем, ждём официального объявления состава и начинаем пристально следить за подготовкой россиян к главному турниру за последнее время. Защитить титул олимпийских чемпионов нашей команде вполне под силу. Главное, чтобы в олимпийские планы снова не вмешался коронавирус, как это уже было с игроками из НХЛ, которых, увы, мы в Пекине не увидим.