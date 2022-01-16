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Расширенный состав сборной России на Олимпиаду, что с ним не так, разбор

Толчинскому таки не простили кричалку про коней? Что не так с составом России на Олимпиаду
Лев Лукин
Расширенный состав сборной России
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Логичных решений много, но в то же время в сборную едут вратари со скамейки СКА, а лучшие форварды сезона КХЛ остаются дома.

В сборной России по хоккею обещают в понедельник, 17 января, опубликовать расширенный состав национальной команды для подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Однако в медиа уже просочился список фамилий хоккеистов, которые с начала следующей недели отправятся на сборы в Новогорск. Разбираемся, кого тренерский штаб видит в олимпийской команде и какие странности есть у этого состава.

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Вратари

Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»)

Иван Федотов и Тимур Билялов — пожалуй, самые стабильные и надёжные российские вратари КХЛ, их присутствие в расширенном составе, конечно, не вызывает никаких сомнений. Федотов сейчас вообще главный претендент на пост номер один в олимпийской команде: Иван здорово выглядит в ЦСКА, где переигрывает шведа Рейдеборна, да и на Кубке Первого канала он успешно прошёл проверку.

Заслужил пройти сборы с олимпийской командой и Дмитрий Шугаев. 23-летний голкипер проводит прорывной сезон в «Северстали», в ноябре он сыграл два матча на Кубке Карьяла, в которых выглядел вполне нормально. Впрочем, вряд ли стоит ждать Шугаева в окончательном составе на Олимпиаду.

А вот дальше к формированию вратарской бригады в Новогорск начинаются вопросы. Совершенно непонятно, за какие заслуги в неё были включены вратари СКА Александр Самонов и Ярослав Аскаров, уютно сидящие в запасе армейцев за широкой спиной шведа Юханссона. У Самонова так вообще ужасная статистика по сезону: всего 9 матчей, коэффициент надёжности — 3 шайбы за игру, 88,6% отражённых бросков. Александру в этом сезоне не доверяют даже в СКА: за последние два с половиной месяца он лишь дважды вышел на лёд, да и то в матчах с аутсайдерами Востока «Адмиралом» и «Куньлунем». Самонов проводит, возможно, худший сезон в карьере, так зачем тащить его даже в расширенный состав на Олимпиаду? А ведь он ещё — вот увидите — поедет третьим голкипером в Пекин. Всё-таки правильная клубная прописка многое решает.

Ярослав Аскаров и Александр Самонов

Ярослав Аскаров и Александр Самонов

Фото: Бабунов Сергей, photo.khl.ru

То же самое в отношении Ярослава Аскарова, который после выхода из юниорского возраста стремительно деградирует. Аскаров, по сути, провалил два с хвостиком МЧМ, находится практически без игровой практики в системе СКА — какая ему Олимпиада?

Вместо Самонова и Аскарова в Новогорск должны были поехать Антон Красоткин и Евгений Аликин. Первый классно пользуется своим игровым временем в «Сибири» и держит в тонусе основного голкипера новосибирцев финна Сятери. Красоткин, кстати, лучший российский вратарь КХЛ по проценту отражённых бросков и третий — после Федотова и Билялова — по коэффициенту надёжности.

Но Антона нет в расширенном списке, так же, как и Аликина, который практически без замен играет в «Амуре» и при этом умудряется показывать приличнейшую для вратаря такого клуба статистику — КН 2,22 и 92,9% ОБ.

Уж попадание в расширенный список сборной Красоткин и Аликин своей игрой в КХЛ точно заслужили. Но, увы, в его формировании не прослеживается исключительно спортивный принцип, в чём мы ещё не раз убедимся.

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Защитники

Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»)

Войнов и Нестеров — лучшие российские атакующие защитники КХЛ, на них будет завязана игра в большинстве национальной команды в Пекине. Минулин прогрессирует в «Магнитке», Яковлев небезгрешен в обороне, но это опытный хоккеист с задатками лидера, способный сыграть нестандартно. Елесин, на мой взгляд, пока не вышел в «Локомотиве» на тот уровень, который был у него до отъезда в «Калгари», но жёсткий, обученный деф-домосед в сборной точно не будет лишним.

Пыленков стремительно развивается в СКА, несмотря на огромную конкуренцию, Чистяков медленно, но растёт в «Авангарде», Телегин существенно добавил по сравнению с прошлым сезоном и становится одним из лидеров обороны «Трактора». Вызов Шарипзянова обусловлен, скорее, прошлыми заслугами — в сборной не забыли, какой героический плей-офф провёл Дамир весной. В нынешнем чемпионате защитник «ястребов» пока не похож на себя и играет слабее, но новый вызов должен его окрылить.

В целом выбор защитников на сбор в Новогорске логичен, но вызывает некоторое удивление присутствие сразу двух оборонцев из «Спартака». И ладно ещё Александр Никишин: 20-летний игрок проводит хороший сезон, забил больше всех среди защитников красно-белых, а в сборной его уже успели обкатать на обоих этапах Евротура.

Александр Никишин

Александр Никишин

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Но Дмитрий Вишневский? Не очень понятно, как в олимпийский состав (пусть и расширенный) попал весьма заурядный 31-летний защитник, не показывающий какой-то феноменальной игры в этом чемпионате и никогда ранее не игравший за сборную России (включая юниорскую и молодёжную) на крупных турнирах. Особой надёжностью Вишневский не отличается, в помощи атаке неплох, но почему тогда в Новогорск не позвали Андрея Сергеева из «Динамо» или Алексея Марченко из «Локомотива»? У них очков побольше, чем у спартаковца.

В случаях с приглашением Вишневского и активной ставкой на Никишина в сборной прослеживается влияние главного тренера национальной команды Алексея Жамнова, много лет отдавшего работе в «Спартаке». Впрочем, далеко не факт, что кто-то из красно-белых защитников доедет до Пекина.

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Нападающие

Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» М), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачёв («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»)

Бурдасов, Гусев, Кузьменко, Григоренко, Кадейкин, Шипачёв и Галиев — наши главные надежды на Олимпиаде без игроков НХЛ. Логичным выглядит приглашение пробивных, дерзких, боевитых и не лишённых таланта и мастерства форвардов «Ак Барса» Галимова и Воронкова, раскрывшегося в «Магнитке» после командировки в Северную Америку силового и забивного Чибисова, а также пока главного претендента на приз им. Алексея Черепанова Арсения Грицюка, который развивается в «Авангарде» под крылом Хартли семимильными шагами.

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Не очень понятно, чем сборную заинтересовали Ткачёв и Каюмов, не проводящие какие-то мощные сезоны. При этом в Новогорск не вызваны, например, пятый снайпер чемпионата КХЛ Никита Тертышный или четвёртый бомбардир турнира Дамир Жафяров. Разве в национальную команду не должны приглашаться те, кто прямо сейчас показывают свой лучший хоккей? Ну, хотя бы в расширенный-то состав.

Если при выборе защитников можно найти спартаковской след, то взгляд на нападение в полной мере раскрывает лобби ЦСКА. Напомним, «башня влияния» московских армейцев очень серьёзно вмешалась в борьбу за власть в сборной в этом сезоне и даже чуть не поставила у руля команды Сергея Фёдорова.

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Расширенный состав показывает, что влияние стороны ЦСКА и конкретно президента красно-синих Игоря Есмантовича, вдруг ставшего советником Алексея Жамнова, на сборную очень велико. Среди нападающих, вызванных в Новогорск, мы видим сразу 5 форвардов ЦСКА, тогда как оправдать нахождение в олимпийской команде объективно можно максимум двух армейцев: Григоренко не так ярок в чемпионате КХЛ, как во времена игры с Капризовым, но в сборной Михаил всегда очень хорош и полезен, а за Сергея Андронова говорят его гигантский опыт и умение играть на вбрасываниях. Достойны ли попадания даже в расширенный состав Плотников, Слепышев и Карнаухов? Ответьте сами на этот вопрос, представив, что эти хоккеисты не являлись бы игроками ЦСКА.

И ещё один момент, иллюстрирующий армейское влияние на состав — отсутствие даже в расширенном списке Сергея Толчинского. Да, MVP прошлого плей-офф выглядит в этом сезоне слабее, чем в предыдущем, плюс его постоянно преследуют травмы и болезни. Но, например, такие же вводные не помешали призвать в Новогорск из того же «Авангарда» Шарипзянова. Толчинский же по-прежнему выделяется своей юркостью, настырностью, умением сыграть нестандартно, креативно, у него шикарное чувство паса и партнёров. Словом, уж в расширенном-то списке на Олимпиаду без НХЛ Толчинский быть обязан, но дорога в сборную ему оказалась закрыта.

И вот вопрос: не из ЦСКА ли закрыли эту дорогу форварду «Авангарда»? В прошлом сезоне Толчинский неоднократно доказал армейцам, как сильно они ошиблись, отказавшись доплачивать своему воспитаннику, а после финала Кубка Гагарина Сергей выплеснул эмоции в известной кричалке про коней, что быстро стало достоянием интернета.

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В ЦСКА тогда, разумеется, крепко обиделись. И хоть Толчинский с тех пор не раз извинился за свою выходку, ему вполне могли сейчас отомстить прокатом мимо Олимпиады.

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