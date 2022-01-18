«Это плевок в лицо». Громкий конфликт в хоккейной сборной России перед Олимпиадой-2010

Сергей Зубов вернулся в Россию и впервые за 14 лет был готов играть за сборную, но ему не дали этого сделать.

Летом 2009 года грянула новость – живая легенда российского хоккея, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов возвращается в Россию. Защитник, за которым закрепилось звание одного из наших главных «отказников», сменил гнев на милость, а НХЛ – на КХЛ, хотя у него были варианты остаться в лучшей лиге мира. «Чего уж кривить душой, я в долгу перед Россией и её болельщиками. Они давно меня не видели, и я очень хотел в конце карьеры приехать поиграть на родину», — объяснил Зубов своё решение в интервью «Спорт-экспрессу».

Возвращение Сергея Зубова в Россию

Предыдущий сезон он пропустил практически полностью из-за травмы, но залечил её и выразил готовность доказывать, что он ещё может быть полезен и эффективен. Не прошло и недели, как Зубова вызвали в сборную России на августовский предолимпийский сбор. В матчах первого этапа Евротура в начале сентября он участия не принимал, но это было вполне объяснимо. Зубов только приехал в Россию, ещё не набрал оптимальных кондиций после травмы, из-за которой пропустил почти весь предыдущий сезон.

Чемпионат КХЛ Зубов начал не просто ударно, а как один из лучших защитников лиги. Он проводил на льду по 25 и больше минут и исправно набирал очки. К следующему этапу Евротура на его счету было три гола и 12 передач в 21 матче за СКА, но на Кубок Карьяла Зубов в последний момент не приехал из-за травмы. Это было начало громкого конфликта в сборной России, после которого наша команда недосчиталась в Ванкувере одного из своих лучших защитников.

Главный тренер Вячеслав Быков назвал произошедшее подставой, а на вопрос о дальнейших перспективах защитника в национальной команде ответил, что никому нельзя ставить свои интересы выше интересов сборной.

Резкие слова главного тренера не могли остаться незамеченными, и Зубов фактически был вынужден оправдываться: «Если я не готов на все сто процентов, то зачем занимать чьё-то место в команде? Мне бы очень хотелось, чтобы Вячеслав Аркадьевич правильно отнёсся к данной ситуации. И меня понял. Повторюсь, что исключительно из-за травмы я не был полностью готов к турниру, а играть не в полную силу не привык. Но я всегда говорил: для меня огромная честь выходить на лёд в свитере с надписью «Россия».

«Если для меня нашлось место лишь в резерве, это плевок в лицо»

Тут бы сторонам встретиться с холодной головой, расставить все точки над «i», наладить взаимопонимание, но вместо этого Владислав Третьяк подливал масла в огонь рассуждениями о том, что Зубов должен убедить тренерский штаб в своём желании играть за сборную, а Быков говорил о защитнике лишь общими фразами, что шансы на Олимпиаду у него остаются.

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Несмотря на то что после возобновления чемпионата КХЛ защитник продолжил показывать хоккей высочайшего уровня, в сборную он больше не привлекался и в составе на Олимпиаду его фамилия тоже не значилась.

Страсти разгорелись с новой силой, когда сборная России объявила список резервистов на Олимпиаду, в котором оказался и Зубов. Защитник статус запасного воспринял как оскорбление и в резкой форме отказался от вызова: «Вся эта ситуация меня крайне удивила. А ещё до этого поразили и, я бы даже сказал, оскорбили слова, произнесённые в одном из интервью президентом ФХР Владиславом Третьяком и главным тренером Вячеславом Быковым: мол, чтобы попасть в сборную, нужно грызть лёд зубами, а за прежние заслуги в сборную не берут. Все эти высказывания меня крайне разочаровали. Это полное унижение меня как личности, как спортсмена. Я никому ничего не должен и честно заработал своё имя в хоккее! Я не 25-летний парень и 17 сезонами в НХЛ доказал свой высокий уровень. Больше никому ничего доказывать не собираюсь! Если для меня нашлось место лишь в резерве сборной, то считаю, что это плевок мне в лицо».

«У нас каждый год — анархия, странные звонки, которые я помню ещё по 90-м»

Только тогда, когда отношения дошли до точки кипения, стороны встретились во время Матча звёзд КХЛ, чтобы спокойно обсудить ситуацию. Как все заверили, причиной конфликта стали не натянутые отношения или непонятный статус защитника в олимпийской сборной, а недочёты в коммуникации. Быков был расстроен, что Зубов сам ему не позвонил сообщить о ноябрьской травме. Зубову не понравилось, что новости о том, что его вызвали запасным, сообщил обычный администратор команды, а не ответственный за формирование состава. Для человека, который за один вечер в 1990-х успел с лихвой хлебнуть отечественных реалий так, что это надолго отбило у него желание возвращаться в Россию, очередные организационные промахи выглядели дикостью.

«Уверяю вас, если бы у нас всё не было поставлено с ног на голову, моё заявление и не появилось бы. Гарантирую на сто процентов! Владислав Александрович Третьяк — великий в прошлом вратарь, легенда нашего хоккея. Но менеджерская работа, построение управленческой вертикали — это совсем другое. В НХЛ вам никогда не позвонит младший администратор или массажист и не скажет: мол, ты, парень, прошёл в состав, а вот ты, приятель, нет, а потому свободен. Кстати, никогда не позвонит и тренер. Потому что это участок работы менеджера. В НХЛ у каждого игрока есть агент. С ним и связывается менеджер. Именно поэтому у американцев и канадцев никогда не возникает проблем с формированием и подготовкой сборных. У нас же каждый год — анархия, странные звонки, которые я помню ещё по 90-м», — говорил защитник.

Несмотря на то что конфликт был улажен, а сборная ещё могла производить замены в составе, Зубов до Ванкувера так и не доехал. Возможно, он просто не подходил под концепцию Быкова и Захаркина. Это интеллигентные тренеры, которые умеют сглаживать углы, если бы Зубов был им нужен, они бы уж нашли правильные слова и точки соприкосновения.

Был ли это главный просчёт тренерского тандема на Олимпиаде? Наверное, нет, но опытнейший защитник с великолепным пониманием игры, который объективно наиграл на Олимпиаду, сильно пригодился бы нашей команде, ведь из Ванкувера Россия вернулась на щите после 3:7 с Канадой.

Защитник, который впервые за 14 лет — с Кубка мира — 1996 — был готов сыграть за национальную команду, так и не смог этого сделать. Спустя долгие годы он попал в сборную России — сейчас он является главным тренером нашей молодёжки.