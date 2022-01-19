Дерзкий Кучеров. Забил могучим щелчком и подразнил трибуны жестом

«Тампа» выиграла всего с четырьмя защитниками в составе, а у Никиты уже 11 очков в шести матчах после травмы.

«Тампа» начала трёхматчевый выезд по Западному побережью в крайне непростой ситуации. К матчу с «Лос-Анджелесом» у неё остались всего четыре здоровых защитника. Эрик Чернак, Зак Богосян и Ян Рутта выбыли с травмами, а Андрей Шустр, хоть и поехал на выезд с командой, не мог быть заявлен в состав, так как находится в команде «такси», которая используется только в случае потерь из-за ковид-протокола. Других игроков «Тампа» поднять в основу тоже не могла – потолок зарплат не позволял.

«Мы к этому привыкли, не думаю, что это станет для нас серьёзным вызовом. Все знают, что они должны делать, все – игроки НХЛ. Ребятам придётся сыграть побольше и прибавить», — сказал перед матчем Михаил Сергачёв.

В составе на матч было всего 16 полевых игроков, и в первом периоде именно защитники повели за собой «Тампу». А если точнее, Виктор Хедман, который в любой ситуации спокойно справляется и с обороной, и с атакой. Швед перехватил неаккуратную передачу «Кингз» и убежал один на один с Кэлом Питерсеном!

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Во втором периоде страсти стали накаляться, а игроки «Тампы» — ошибаться. Сначала Блейк Лизотт оттеснил в углу Брейдена Пойнта, отобрал у него шайбу и в ближнем бою расправился с Андреем Василевским. Дальше – больше. И так уже разозлённого Пойнта продолжили бить, и, когда Филлип Дано сделал на нём подсечку, канадский нападающий не выдержал и полез в драку.

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Через пару минут, когда Хедман пошёл в атаку и заработал большинство для своей команды, другой защитник – Михаил Сергачёв – допустил грубейшую ошибку. Он слишком беспечно катил по своей зоне в большинстве, Алекс Иафалло этим воспользовался, перехватил шайбу, а дальше уже было делом техники. Василевский такого «привоза» никак не ожидал.

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Трибуны взревели, но через минуту Никита Кучеров заставил их замолкнуть. «Тампа» продолжила играть в большинстве, Хедман мастерски остановил шайбу в воздухе, не допустив выхода из зоны, и Никита могучим щелчком расстрелял Питерсона из правого круга вбрасывания. Празднуя гол, дерзкий Кучеров подразнил трибуны, приложив палец к губам.

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Ярко проявлял эмоции даже главный тренер Джон Купер. После удаления Пэта Маруна он закрыл руками глаза, словно показывая, что уже сыт по горло действиями судей. Через 30 секунд Мэтью Жозеф и Пьер-Эдуар Белльмар соорудили шикарный гол в меньшинстве, а Купер на скамейке не мог сдержать довольного хихиканья!

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На этом программа второго периода не была закончена, и снова на первый план вышли спецбригады. «Лос-Анджелес» вновь сравнял счёт – Артур Калиев бросил, а Хедман идеально подставил клюшку, и шайба улетела мимо Василевского в ворота.

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Несмотря на эту досадную оплошность, Хедман всё равно провёл выдающийся матч и в середине третьего периода оформил дубль, выведя «молний» вперёд. Кучеров стянул на себя сразу троих игроков у борта и выдал пас за спину на шведа, который не промахнулся. Кучеров, который только недавно восстановился после травмы, набрал уже 11 (4+7) очков в шести матчах после возвращения.

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За четыре с половиной минуты до конца Жозеф увеличил преимущество «Тампы», поразив пустой угол ворот после идеальной передачи Райана Макдоны, и фактически обеспечил гостям победу. Стивен Стэмкос завершил дело голом по пустым воротам, а окончательный счёт установил Филлип Дано, забивший на последней минуте уже ничего не значащий гол.

Перед действующим чемпионом в этом сезоне встаёт немало трудностей, но они продолжают с ними справляться, и даже игра в четыре защитника не становится помехой их успеху. Победа позволила «Тампе» опередить «Флориду» и выйти в лидеры регулярного чемпионата.