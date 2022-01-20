«Не взять его на Матч Звёзд — преступление». В Америке продолжают восхищаться Шестёркиным

«Нью-Йорк Рейнджерс» в этом сезоне очень хороши. С появлением Жерара Галлана на посту главного тренера у «синерубашечников» появилась командная игра и стабильность в результатах, что позволяет парням с Бродвея бороться за лидерство в общей таблице НХЛ. Но ещё один безусловный фактор прорыва «Рейнджерс» — это расцвет Игоря Шестёркина. Российский вратарь проводит потрясающий сезон, вселяя в партнёров олимпийской спокойствие своей надёжной и уверенной игрой.

Шестёркин идёт по сезону без провалов, однако начало матча с «Торонто» как будто бы намекнуло, что сегодня явно не день «Рейнджерс» и их основного вратаря. За первый период «Мэйпл Лифс» трижды огорчили ИгоряЮ, явно заставив Галлана подумать о замене голкипера в перерыве. Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл Илья Михеев, забросивший уже шестую шайбу в 8 матчах после возвращения в строй.

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Не прошло и минуты, как Марнер увеличил преимущество «листьев», использовав фантастическую передачу Нюландера.

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Вскоре «Рейнджерс» отыграли одну шайбу усилиями Райана Ривза, но в конце отрезка Майкл Бантинг восстановил для «Торонто» преимущество в два гола.

В перерыве Галлан не стал дёргать Шестёркина, и это оказалось лучшим решением тренера в этой встрече. Игорь собрался и вообще прекратил пропускать, совершив за следующие 40 минут игры 27 сейвов подряд. Команда поддержала голкипера и организовала яркий камбэк.



В начале второго периода дубль оформил Ривз — занятно, что до сегодняшней игры на счету Райана в сезоне не было ни одного гола. А на 38-й минуте «Рейнджерс» догнали соперника — Адам Фокс завершил чёткую комбинацию с участием Панарина и Строума.

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Равный счёт продержался до середины заключительной двадцатиминутки. Выйти вперёд за это время могли и гости, но Шестёркин совершил один из ключевых сейвов этой игры, невозмутимо нейтрализовав выход «1 на 1» в исполнении Нюландера.

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А вскоре «Рейнджерс» впервые оказались в роли лидеров матча — Строум воспользовался шикарной передачей Линдгрена на пустые ворота.

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Участие в этой атаке принял также Панарин, заработавший второе очко за передачи в игре. Артемий провёл уже 83-ю игру с несколькими пасами за 7 сезонов в НХЛ и вышел на пятое место в этой номинации, попав в приятную компанию легенд.

«Рейнджерс» не позволили «Торонто» вернуться в этот матч. Вскоре после шайбы Строума пятый гол провёл Крайдер, а затем Адам Фокс оформил дубль, поразив пустые ворота.



6:3 — победа «Рейнджерс». Игорь Шестёркин не попал в число звёзд матча, однако всё равно стал одним из героев поединка. Россиянин сделал 35 сейвов и выиграл уже 18-й матч в сезоне, при том что он всего провёл 24 игры. Кроме того, Шестёркин сегодня одержал победу в очной дуэли с вратарём «Торонто» Джеком Кэмпбеллом — одним из главных (наряду с Василевским) конкурентов Игоря за «Везина Трофи».



Ну и, разумеется, игра Шестёркина получила отклик в североамериканском сегменте интернета, где Игорем продолжают восхищаться весь сезон. После сегодняшнего матча россиянина в очередной раз сравнивали с Лундквистом, называли лучшим вратарём НХЛ, отдавали ему «Везину». А один из фанатов вспомнил, что Шестёркин не попал на февральский звёздный уик-энд в Парадайсе. «Не взять его на Матч Звёзд — преступление. Парень пропускает три в первом периоде, но затем запирает ворота на замок до конца! Без него «Рейнджерс» не поднялись бы так высоко в этом сезоне», — написал болельщик.