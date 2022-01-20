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«Рейнджерс» обыграли «Торонто», Шестёркин сделал 35 сейвов, Панарин набрал 2 очка, обзор матча, видео

«Не взять его на Матч Звёзд — преступление». В Америке продолжают восхищаться Шестёркиным
Лев Лукин
«Рейнджерс» обыграли «Торонто»
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«Рейнджерс» обыграли «Торонто», Шестёркин сделал 35 сейвов, Панарин набрал 2 очка, обзор матча, видео

«Нью-Йорк Рейнджерс» в этом сезоне очень хороши. С появлением Жерара Галлана на посту главного тренера у «синерубашечников» появилась командная игра и стабильность в результатах, что позволяет парням с Бродвея бороться за лидерство в общей таблице НХЛ. Но ещё один безусловный фактор прорыва «Рейнджерс» — это расцвет Игоря Шестёркина. Российский вратарь проводит потрясающий сезон, вселяя в партнёров олимпийской спокойствие своей надёжной и уверенной игрой.

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Шестёркин идёт по сезону без провалов, однако начало матча с «Торонто» как будто бы намекнуло, что сегодня явно не день «Рейнджерс» и их основного вратаря. За первый период «Мэйпл Лифс» трижды огорчили ИгоряЮ, явно заставив Галлана подумать о замене голкипера в перерыве. Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл Илья Михеев, забросивший уже шестую шайбу в 8 матчах после возвращения в строй.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Не прошло и минуты, как Марнер увеличил преимущество «листьев», использовав фантастическую передачу Нюландера.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Вскоре «Рейнджерс» отыграли одну шайбу усилиями Райана Ривза, но в конце отрезка Майкл Бантинг восстановил для «Торонто» преимущество в два гола.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2022, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Михеев (Энгвалль) – 02:44' (5x5)   0:2 Марнер (Нюландер, Таварес) – 03:30' (5x4)   1:2 Ривз (Маккегг, Фокс) – 12:52' (5x5)   1:3 Бантинг (Мэттьюс, Марнер) – 17:50' (5x5)   2:3 Ривз (Миллер, Труба) – 22:58' (5x5)   3:3 Фокс (Строум, Панарин) – 37:49' (5x5)   4:3 Строум (Линдгрен, Панарин) – 50:50' (5x5)   5:3 Крайдер (Труба, Зибанеджад) – 55:33' (5x5)   6:3 Фокс (Зибанеджад) – 57:36' (en)

В перерыве Галлан не стал дёргать Шестёркина, и это оказалось лучшим решением тренера в этой встрече. Игорь собрался и вообще прекратил пропускать, совершив за следующие 40 минут игры 27 сейвов подряд. Команда поддержала голкипера и организовала яркий камбэк.

В начале второго периода дубль оформил Ривз — занятно, что до сегодняшней игры на счету Райана в сезоне не было ни одного гола. А на 38-й минуте «Рейнджерс» догнали соперника — Адам Фокс завершил чёткую комбинацию с участием Панарина и Строума.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Равный счёт продержался до середины заключительной двадцатиминутки. Выйти вперёд за это время могли и гости, но Шестёркин совершил один из ключевых сейвов этой игры, невозмутимо нейтрализовав выход «1 на 1» в исполнении Нюландера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» NHLonTNT.

А вскоре «Рейнджерс» впервые оказались в роли лидеров матча — Строум воспользовался шикарной передачей Линдгрена на пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Участие в этой атаке принял также Панарин, заработавший второе очко за передачи в игре. Артемий провёл уже 83-ю игру с несколькими пасами за 7 сезонов в НХЛ и вышел на пятое место в этой номинации, попав в приятную компанию легенд.

«Рейнджерс» не позволили «Торонто» вернуться в этот матч. Вскоре после шайбы Строума пятый гол провёл Крайдер, а затем Адам Фокс оформил дубль, поразив пустые ворота.

6:3 — победа «Рейнджерс». Игорь Шестёркин не попал в число звёзд матча, однако всё равно стал одним из героев поединка. Россиянин сделал 35 сейвов и выиграл уже 18-й матч в сезоне, при том что он всего провёл 24 игры. Кроме того, Шестёркин сегодня одержал победу в очной дуэли с вратарём «Торонто» Джеком Кэмпбеллом — одним из главных (наряду с Василевским) конкурентов Игоря за «Везина Трофи».

Ну и, разумеется, игра Шестёркина получила отклик в североамериканском сегменте интернета, где Игорем продолжают восхищаться весь сезон. После сегодняшнего матча россиянина в очередной раз сравнивали с Лундквистом, называли лучшим вратарём НХЛ, отдавали ему «Везину». А один из фанатов вспомнил, что Шестёркин не попал на февральский звёздный уик-энд в Парадайсе. «Не взять его на Матч Звёзд — преступление. Парень пропускает три в первом периоде, но затем запирает ворота на замок до конца! Без него «Рейнджерс» не поднялись бы так высоко в этом сезоне», — написал болельщик.

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