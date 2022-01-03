«Текущее состояние — кирпичная стена». Что пишут в Америке об игре Шестёркина в НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» оформил «сухарь» против действующего чемпиона, но всё равно считает, что может играть ещё лучше.

Игорь Шестёркин дважды за три дня обыграл действующего чемпиона НХЛ «Тампу» — и это при том, что он пропустил почти месяц из-за травмы. Накануне он и вовсе оформил четвёртый «сухарь» в карьере и второй – в сезоне, а ещё он ни разу не проигрывал в НХЛ, когда в его сторону летело не менее 38 бросков. Девять побед из девяти в таких ситуациях.

Российский голкипер купается в любви болельщиков «Рейнджерс», его имя скандирует полный стадион, и кажется, что ещё совсем немного, и у России будет ещё один обладатель престижного вратарского трофея «Везина Трофи», который уже выигрывали Сергей Бобровский (дважды) и Андрей Василевский. Возможно, не в этом сезоне, хотя кто знает? Бывший игрок НХЛ Пол Биссоннетт уже задаётся таким вопросом.

«Текущее состояние Игоря Шестёркина — кирпичная стена»

Ведь и правда, Шестёркин входит в топ-5 лиги по основным вратарским показателям – он делит пятое место по количеству побед (15), при этом сыграв на 3-6 матчей меньше остальных. По проценту отражённых бросков он второй после Джека Кэмпбелла среди вратарей, сыгравших не менее 20 матчей (93,6), по коэффициенту надёжности Игорь занимает пятое место (2,09). Кроме того, Игорь пропустил всего 42 шайбы в сезоне, это второй результат в лиге после Фредерика Андерсена, опять же среди вратарей, сыгравших как минимум 20 матчей. По проценту отражённых бросков в меньшинстве Шестёркин и вовсе лидирует, показывая фантастические 94,4%!

Вот и в сегодняшнем матче самое зрелищное спасение Шестёркина пришлось на концовку первого периода, когда «Тампа» играла в большинстве.

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«Текущее состояние Игоря Шестёркина – кирпичная [стена]», — восхитились сейвом в «твиттере» НХЛ.

«Добро пожаловать на шоу Шестёркина», — написали в «твиттере» подкаста Spittin’ Chiclets.

Так что, даёшь «Везину»? По крайней мере, «Рейнджерс» уже пора начинать кампанию по продвижению гениального российского вратаря на этот приз.

«Моя лучшая игра после возвращения, но надо играть ещё лучше»

«Шести провёл великолепный матч, большинство тоже сделало свою работу, все были готовы играть и сражаться. Шестёркин долго отсутствовал, он играл хорошо в первых двух матчах после возвращения, но сегодня он был превосходен. Этого мы от него и ожидали», — сказал главный тренер команды Жерар Галлан.

«Думаю, это была моя лучшая игра после возвращения. Ничего лучше не стало, мне надо играть ещё лучше. Мы получили чуть больше уверенности во время меньшинства в концовке первого периода. Ребята сделали много блокированных бросков, играли очень умно, заслужили победу. Когда узнали, что Панарин не будет играть, ничего не изменилось. У нас была определённая задача на игру, которой мы придерживались. Все понимали, что Артемий – один из лучших игроков нашей команды, всем просто надо было показывать свою лучшую игру сегодня. С Василевским мы несколько раз пересекались на сборах. У нас с ним не было достаточно времени познакомиться, но я наслышан, какой он человек, и думаю, все видят, какой он шикарный вратарь, один из лучших. Сегодня было очень приятно обыграть его и «Тампу», — сказал Шестёркин.

«Шестёркин загнал «молнии» в тупик»

«Шестёркин загнал «молнии» в тупик. Воскресенье началось с хороших новостей – Чирелли, Чернак и Василевский вернулись в состав команды. День закончился гораздо менее приятным образом – поражением 0:4 в «Мэдисон Сквер Гарден», Мика Зибанеджад сделал хет-трик, а Шестёркин оформил «сухарь», сделав 38 сейвов.

Зибанеджад обеспечил атаку парой голов в большинстве в первом периоде и четвёртым голом «Рейнджерс» в конце второго, который установил окончательный счёт. На другом конце площадки Шестёркин был грандиозен и останавливал каждый голевой момент, который создавала «Тампа», — отметили в статье на официальном сайте «Тампы».

«Когда Игорь Шестёркин вернулся в ворота в матче с «Флоридой», это была его первая игра с 3 декабря, когда он получил травму паха. Так что он отсутствовал почти четыре недели, и это было заметно.

Но следующий матч в «Тампе» был лучше, а сегодняшний матч в Нью-Йорке был ещё лучше. Неудивительно.

Шестёркин гораздо шустрее отслеживал шайбу. Он блестяще контролировал отскоки, что для него типично, в отличие от предыдущих двух матчей, где он допускал их чаще обычного. Его движения были непринуждёнными», — пишет New York Post.