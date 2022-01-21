«Он был невероятен!» Блистательный Бобровский остановил лучших нападающих мира

«Флорида» разгромила «Эдмонтон», а Сергей стоял на голове и вышел на чистое третье место по «сухарям» среди россиян в истории НХЛ.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский находится в прекрасной форме. С конца декабря, когда возобновился чемпионат НХЛ, он является лидером лиги по количеству побед (8). Партнёры по команде помогают ему, чем могут, средняя результативность «пантер» в последних девяти матчах – более 5,5 шайб за игру. Для сравнения, у ближайшего преследователя «Питтсбурга» этот показатель меньше на одну шайбу.

Скажете, легко выигрывать, когда твоя команда накидывает каждому сопернику целую авоську шайб? Игроки «Флориды» с этим не согласны и отмечают ключевую роль Сергея в успехе команды. «Наша уверенность растёт, все четыре звена и пары защитников проявляют себя в нужный момент. Но нельзя забывать и о Бобровском. Он делает ключевые спасения в ключевые моменты в начале матчей. Пара отскоков, и игра может развернуться в другую сторону. Всё начинается с Боба», — недавно отметил нападающий Энтони Дюклер.

Именно по такому сценарию прошёл и сегодняшний матч – Блистательный Боб здорово подтащил в первом периоде, а затем получил мощную голевую поддержку от благодарных партнёров.

«Пантеры» продолжили непростой пятиматчевый выезд матчем с «Эдмонтоном», который, хоть и испытывает чудовищные проблемы и на игру выходил с шестиматчевой серией поражений, всё равно остаётся опасной командой, у которой есть Макдэвид и Драйзайтль. «С такими командами, как «Эдмонтон», надо быть внимательным, когда на лёд выходят две их суперзвезды. Это матч станет серьёзным вызовом, но мы чувствуем, что являемся хорошей командой, и переживаем больше за свою игру, с кем бы мы ни играли», — говорил перед матчем тренер Эндрю Брюнетт.

В первом периоде «Эдмонтон» выжал из себя абсолютно всё, и Бобровскому пришлось крутиться как белка в колесе, чтобы сдержать град атак хозяев. Он был безупречен – остановил Макдэвида, который пытался забить после прохода через всю площадку.

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Россиянин не дрогнул и в меньшинстве, и на последних секундах, справившись с подправлением Ессе Пульюярви. Окончательный разгромный счёт не соответствует тому, что происходило на площадке в первые 20 минут. «Эдмонтон» был на голову выше «Флориды», и лишь благодаря усилиям Бобровского не смог забить.

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«Бобровский даёт «Пантерз» то, чего у «Ойлерз» уже давно не было. Глоток воздуха и возможность найти свою игру», — отметил канадский журналист Райан Ришауг.

«После первого периода броски 17-7 в пользу «Эдмонтона», счёт 0:0. Бобровский показывает блестящую игру», — отметил журналист Sportsnet Марк Спектор.

«Эта игра – шоу Сергея Бобровского», — написали в «Твиттере» Sportsnet.

Во втором периоде вся команда окончательно проснулась и принялась за дело. Александр Барков реализовал большинство, а через пару минут Картер Верхаге увеличил преимущество гостей. Эти голы стали отличным подспорьем для Бобровского. Надо отдать «Эдмонтону» должное, они не опустили рукава и продолжали атаковать, но россиянина сегодня было не пробить. К концу второго периода на его счету было 29 сейвов.

В третьем периоде «Флорида» вдоволь покуражилась – начав забивать, её уже было не остановить. Микко Коскинен получил ещё четыре пробоины – Барков оформил дубль, забили голы Дюклер, Беннетт и Типпет.

Бобровский закончил матч заслуженным «сухарём» и с 40 сейвами, шесть из которых пришлись на одних из лучших нападающих мира – Макдэвида и Драйзайтля. Это первая игра Сергея на ноль в этом сезоне и 35-я – в карьере. Он обошёл Илья Брызгалова и Семёна Варламова и вышел на чистое третье место в истории среди российских вратарей по сухим матчам.

Кроме того, Бобровский стал третьим вратарём в истории «Флориды» после Джона Ванбисбрука и Роберто Луонго, который приносил своей команде очки минимум в девяти матчах подряд.

«Мы работали вместе, ребята вовремя блокировали броски, много помогали в зоне обороны. Отличные коллективные усилия в первом периоде и во всём матче. У нас великолепная, дружная команда. Обожаю этих ребят и верю в них. Мы создали отличную атмосферу в раздевалке. Я уже не раз говорил, что очень рад быть частью этой команды», — сказал скромняга Боб.

«Сегодня Боб был нашим лучшим игроком. Все ребята сплотились вокруг него. Сегодня он был невероятен и заслужил «сухарь». В последние пару минут все старались здорово играть в обороне, обеспечить ему матч на ноль», — заявил Верхаге.