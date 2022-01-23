От сбитого лётчика до капитана на Олимпиаде? Как Яковлев перезапустил карьеру в «Магнитке»

Два года назад казалось, что защитник «Металлурга» сдулся. Но в родном клубе у него начался новый карьерный взлёт.

Летом 2019-го «Металлург» провёл одну из самых странных и хаотичных закупок в современной истории КХЛ. «Магнитка» предшествующей весной вылетела из плей-офф уже в первом раунде, после чего Геннадий Величкин стал бессистемно пылесосить рынок, собирая всех именитых НСА, а также бросая тяжёлые оффершиты ограниченно свободным агентам.

Одним из них стал Егор Яковлев. Защитник СКА после победы на Олимпиаде, как и солидная часть того состава, решил попробовать себя в НХЛ, но в итоге попал в привычную для многих наших категорию «сильно выше уровня АХЛ, но в НХЛ места нет». Однако дома олимпийского чемпиона была готова взять любая команда — но самое щедрое предложение сделала родная «Магнитка».

Яковлев подписал контракт почти на 100 миллионов рублей, что сделало его самым высокооплачиваемым оборонцем лиги на момент его возвращения. Однако собранная по красивой статистике команда начала тонуть уже с первых матчей чемпионата, что завершилось тренерской отставкой уже через три матча и концом карьеры Геннадия Величкина. В клуб вернулся Илья Воробьёв, который не сразу, но привёл «Магнитку» в чувство, однако Яковлев был самым ошибающимся защитником «Металлурга» и одним из худших по этому показателю в лиге.

В своё время Яковлев перешёл в систему «Ак Барса» и даже успел сыграть один матч (точнее, одну смену) за основу казанской команды. Но после трагедии «Локомотива» он стал одним из тех молодых талантов, что перешли в ярославскую команду, чтобы сформировать её костяк для игр в Высшей лиге. Несмотря на то что защитник никогда не котировался на уровне молодёжной сборной страны, он смог перейти на уровень КХЛ, в отличие от некоторых других из того призыва.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Яковлев помог «Локо» сенсационно выйти в финал конференции, съездил на два чемпионата мира, где привёз золото и серебро. Даже в пражском 1:6 защитник был одним из немногих игроков сборной, кто не провалился. Логично, что после такого его решил переманить СКА, который после чемпионства имени Быкова и Захаркина потерял и тренерский штаб, и очень многих игроков.

Олег Знарок в СКА давал Яковлеву достаточно атакующей свободы, хотя защитника сложно назвать чисто игроком под поддерживание атаки. Однако Егор в том суперпуперзвёздном СКА часто присоединялся в атаку как четвёртый защитник, более активно играл с шайбой, чем до этого. Не всегда это выливалось в набранные очки, но важнее было то, что активные действия оборонцев в том почти идеальном СКА были мотором атаки.

Уехав в «Нью-Джерси», Яковлев сразу попадал в совсем иную ситуацию. Даже в самом бедном энхаэловском клубе есть звёзды на односторонних контрактах, у которых выиграть конкуренцию часто просто нереально. Так или иначе в НХЛ защитник попадал только в третью пару, которая и в современной лиге остаётся больше утилитарной, чем созидающей. Но ещё и туда надо попадать — и защитник делил время между основой и фармом.

Яковлев в НХЛ Фото: David Kirouac/Getty Images

Впрочем, в НХЛ в своё время Яковлев запомнился эпизодом большой самоотверженности — у него сломался конёк, а смениться он не мог, так как игра шла в зоне «Нью-Джерси». Тогда защитник опустился на колени и блокировал броски соперника. Ну и самоотверженность была вознаграждена голом. К чести защитника, после возвращения в Россию он не стал жаловаться, когда не закрепился в составе клуба: «На всё есть свои причины. В команде было много высоко задрафтованных ребят. Им давали шансы в первую очередь. Первоначальная задача клуба — развивать их. А когда приехал я, мне никто ничего не обещал».

В «Металлурге» после первого сезона казалось, что Яковлев стал уже сбитым лётчиком. Однако мощная селекционная кампания прошлого сезона и вдумчивая работа Ильи Воробьёва (за селекцию тоже во многом отвечал главный тренер) позволила перезагрузить не только клуб, но и некоторых хоккеистов. Не все бывшие игроки СКА, которых хотел видеть в команде Воробьёв, заиграли в «Магнитке», но Яковлев смог раскрыться: в прошлом году он стал чуть ли не системообразующим игроком клуба, играя по 23 минуты за матч. А ещё — окончательно трансформировался в универсала, способного классно помогать атаке: за регулярку Яковлев выбил 27 (8+19) очков, показав лучший личный результат в карьере. В плей-офф он получил нелепую травму руки после празднования гола, выбыл на несколько игр — и было видно, как команде не хватает ведущего защитника.

Фото: Басанаев Антон, photo.khl.ru

В этом году «Магнитка» изменила стиль, стала намного больше полагаться на быстрые атаки с моментальным переходом из обороны в атаку. Для такого стиля нужны хорошие защитники с первым пасом — и в этом хоккее, близком игровой философии Воробьёва, Яковлев раскрылся ещё раз, а также получил в клубе капитанскую нашивку. Вместе с Линусом Хультстрёмом он один из основных «квотербеков» команды — эта пара делает почти все передачи на пятак, которые исходят от защитников «Металлурга».

В этом плане нынешняя олимпийская сборная с её активным заигрыванием в атаке защитников должна подходить по стилю Егору. На Кубке Первого канала он говорил: «Наверное, главная особенность для меня как для защитника — то, что мы очень близко стараемся играть и очень рано стараемся навязывать борьбу, встречать, бороться за чужую синюю линию изначально».

Теперь осталось самое важное — пробиться в олимпийский состав второй раз подряд. Хотя это место не гарантировано, высока вероятность, что в Пекине Яковлев будет капитаном сборной. Лидерских качеств перезапустившему карьеру в родном Магнитогорске защитнику не занимать.

Скорее всего, о решении тренерского штаба мы узнаем уже сегодня.