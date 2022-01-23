Состав России на Олимпиаду — стыдно смотреть. Куча из ЦСКА, нет Кадейкина и Кузьменко

Неделю назад хоккейная сборная России объявила расширенный состав на Олимпиаду и заехала на сборы в Новогорск. Спустя семь дней карантинов, тренировок и тактических занятий пришло время назвать окончательный состав на Игры в Пекине. 23 января национальная команда опубликовала список из 25 (???) хоккеистов, которые скоро отправятся в Китай.

Вратари

Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА)

Во вратарской бригаде никаких сюрпризов. Федотов и Билялов заслуженно едут на Олимпиаду как самые стабильные и надёжные российские голкиперы КХЛ. Наверняка именно между ними будет поделено игровое время, но предположим, что основным вратарём у России в Пекине будет московский армеец Федотов, проводящий сильный сезон и успешно прошедший проверку Кубком Первого канала в декабре.

Александр Самонов, у которого сезон в СКА, мягко говоря, не задаётся, тоже едет в Пекин, но, скорее всего, в роли третьего вратаря. Вероятно, на эту обычно номинальную позицию можно было позвать и Аскарова, и Шугаева, но в условиях жёстких ковид-протоколов турнира, возможно, придётся задействовать всех голкиперов. А у Самонова, несмотря на провальный год, всё-таки есть немаленький опыт игры за сборную, в том числе и на крупном турнире.

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Защитники

Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»)

В обороне позиции Войнова, Нестерова, Яковлева и Елесина изначально выглядели железобетонными. Поедет на Олимпиаду Дамир Шарипзянов, и это своего рода награда для лучшего защитника последнего плей-офф КХЛ — весной из-за травм, полученных в матчах Кубка Гагарина, Дамир не смог поехать на чемпионат мира, зато сейчас, несмотря на слегка просевшие игровые показатели в клубе, Шарипзянов вошёл в состав на Олимпиаду. И совершенно не зря: самоотверженные бойцы сборной России в Пекине точно пригодятся.

Минулин и Телегин заслужили поездку в Китай своим прогрессом в «Магнитке» и «Тракторе» по ходу этого чемпионата. 20-летний спартаковец Никишин — самый молодой хоккеист сборной России на Играх-2022. Талантливый парень, но я бы не сказал, что в нынешнем сезоне он прямо заслужил поездку на главный международный турнир четырёхлетия. Скорее, в состав Никишин попал из-за хорошего знакомства с Алексеем Жамновым, с которым Александр не один год проработал в системе «Спартака».

Кстати, для Никишина это будет первый турнир за какую-либо сборную России в карьере — ранее ИИХФ не давала ему допуск до соревнований из-за проблем с сердцем. Хочется верить, что все трудности со здоровьем у Никишина действительно остались позади.

Нападающие

Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» Москва), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артур Каюмов, Артём Анисимов (оба — «Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк (оба — «Авангард»)

В нападении сборной России представлена целая пятёрка из ЦСКА, и этому не нужно удивляться — мы много раз писали, что именно армейский лагерь выиграл борьбу за влияние на олимпийскую национальную команду перед Пекином. По этой же, кстати, причине из СКА — бывшего базового клуба сборной и главного конкурента ЦСКА по всем фронтам — в основной состав попали только двое форвардов: герой Пхёнчхана Гусев, которого нельзя было не взять, и Марченко, собравшийся летом уезжать в НХЛ. Кузьменко, проводящий великолепный сезон в Петербурге, едет в Пекин лишь запасным, Бурдасова и вовсе «прокатили» мимо Олимпиады.

Разумеется, есть в составе лучший российский центр КХЛ Вадим Шипачёв. А вот второй по уровню игры отечественный центрфорвард Кадейкин, отличающийся шикарными действиями на точке вбрасывания, попал лишь в число запасных. Да и то в последний момент.

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Воронков и Каюмов — это наглость и характер национальной команды. Чибисов — её пробивная мощь. Что касается попадания в основной состав форвардов «Авангарда» Арсения Грицюка и Кирилла Семёнова — то это большой аванс для ребят, если не сказать больше. И если Грицюк, претендующий на титул лучшего новичка сезона КХЛ, возможно, заслужил вызов на Игры (хотя большой вопрос, найдётся ли для него место в топ-6 сборной — ставить ниже Арсения нет смысла), то Семёнов, недавно вернувшийся из НХЛ и ещё точно не вышедший на уровень самого себя образца прошлых сезонов, в окончательном составе выглядит несколько странно. Чем Кирилл сейчас предпочтительнее того же Кадейкина?

Запасные

Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Семён Чистяков («Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Станислав Галиев («Динамо» М), Андрей Кузьменко (СКА), Владимир Ткачёв («Трактор»)



Диковато видеть лишь в запасе сборной России на Олимпиаде без игроков НХЛ Кузьменко и Кадейкина. Казалось, что эти хоккеисты, находящиеся сейчас в великолепной форме, должны железно попадать в основу, однако у тренерского штаба оказалось иное мнение. Понятно, что и Александр, и Андрей поедут в Пекин, но в весьма унизительной для них роли. Им придётся соблюдать все драконовские меры безопасности в Китае и при этом целый месяц сидеть без игровой практики с мизерными шансами выйти на лёд. Ясно, что кто-то в любом случае оказался бы в таком положении, но заслужили ли такого отношения к себе ведущие игроки КХЛ?

Не попали в состав

Ярослав Аскаров, Даниил Пыленков, Антон Бурдасов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Дмитрий Вишневский («Спартак»), Артём Галимов («Ак Барс»)

Сразу три хоккеиста СКА в списке окончательно отсеянных от Олимпиады — это маркер эпохи, смены власти в российском хоккее. В своё время мы плевались от засилья петербуржских армейцев в национальной команде, но чем сейчас картина лучше? При этом во времена господства СКА в Северной столице действительно играли лучшие российские хоккеисты. Сейчас же в КХЛ потолок зарплат, сильнейшие более-менее размазаны по топ-клубам, однако на Олимпиаду едут сразу 7 московских армейцев.

При этом мимо состава пролетают люди из других клубов, которые могли объективно усилить главную команду страны. Честно говоря, смотреть на это стыдно и печально. Ну какие шансы на золото могут быть у сборной, состав которой набирается не на принципах честной конкуренции, а на основе блата и продвижения «своих» людей?