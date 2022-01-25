«Если они любители, то я – Колумб». Междоусобица в США едва не убила олимпийский хоккей

В 1948 году Олимпийские игры вернулись на мировую арену после 12-летнего отсутствия. Зимой принять спортсменов вызвались американский Лейк-Плэйсид и швейцарский Санкт-Мориц. Оба города уже были столицей зимней Олимпиады (Лейк-Плэйсид в 1932-м, Санкт-Мориц четырьмя годами ранее), что было большим плюсом, поскольку места проведения соревнований требовали меньше времени на подготовку в и без того сжатые сроки.

Ввиду того, что у европейских участников, которые составляли большинство всех спортсменов (из 28 стран-участниц 22 были европейскими), были финансовые проблемы, было принято решение провести Игры в практически не тронутой войной Швейцарии, добираться до которой было гораздо проще.

Фото: DeAgostini/Getty Images

Приглашение на Олимпиаду не получили Германия и Япония – основные члены стран «оси», продолжавшие вести военную деятельность до 1945 года, — а вот Италия, которая после ареста Муссолини перешла на сторону антигитлеровской коалиции и в 1946-м из монархии превратилась в республику, до Санкт-Морица добралась.

Сборная СССР всё ещё не принимала участия в Играх, зато в Швейцарию прилетели американцы, которые традиционно обладали одной из сильнейших хоккейных сборных – «звёздно-полосатые» за пять олимпийских турниров собрали три серебра, ещё один раз довольствовавшись бронзой. На этот раз они хотели продемонстрировать свою мощь и взять-таки золотые медали, однако немного переусердствовали с желанием, своей междоусобицей едва не убив олимпийский хоккей.

Участие в Олимпийских играх в те времена принимали исключительно спортсмены-любители, поэтому никто из уже существовавшей и развивавшейся НХЛ не мог появиться в небольшом швейцарском городке.

Церемония открытия ОИ-1948 в Санкт-Морице Фото: Chris Ware/Getty Images

На всех предыдущих Олимпиадах честь США защищали представители Союза спортсменов-любителей (AAU). До 1936 года AAU совместно с Союзом спортсменов-любителей из Канады занимался хоккейными вопросами в Северной Америке. Однако в 1936 году, когда Канадская ассоциация хоккеистов-любителей (CAHA) отделилась от местного AAU, американский союз предпочёл прекратить сотрудничество с географическими соседями и потребовал, чтобы Восточная любительская хоккейная лига (EAHL), базировавшаяся в США, отказалась от канадских игроков в своих составах.

Фактически это спровоцировало новый виток развития структуры управления американским хоккеем, поскольку комиссар EAHL Томми Локхарт заключил соглашение с CAHA и в 1937 году организовал Любительскую хоккейную ассоциацию Соединённых Штатов (AHAUS, сегодня известная как USA Hockey). CAHA и AHAUS объединились в Международную ассоциацию хоккея, которая в 1947-м вошла в состав Международной лиги хоккея на льду (LIHG), через семь лет получившей привычное нам название ИИХФ.

Возникла двойственная ситуация – LIHG в качестве руководящего органа американского хоккея признавала AHAUS, а Американский олимпийский комитет – AAU. Согласно олимпийским правилам, команда может участвовать лишь в том случае, когда её заявку одобряют и национальный олимпийский комитет, и международная федерация вида спорта. У каждой из сборных было по одной поддерживающей стороне.

Сборная AAU Фото: Hulton Archive/Getty Images

Мирно договориться не получалось, а время до начала турнира стремительно таяло. Обе команды, готовые принять участие в Олимпиаде, прибыли в Швейцарию, однако итогового решения всё не было. Руководители противоборствующих организаций вели едва ли не войну – президент АОК Эйвери Брендедж был уверен, что игроков AHAUS нельзя считать любителями, ведь они часто играли в профессиональных лигах, после чего возвращались в любительские, в то время как участие профессионалов в Играх находилось под запретом. «Если они любители, то я – Христофор Колумб», — говорил Брендедж, который вдобавок к обвинениям грозил, что АОК не примет участия в Олимпиаде в случае, если команду AAU не допустят к соревнованиям.

В свою очередь президент LIHG Фритц Краатц пригрозил отменить весь турнир, если в нём примут участие хоккеисты AAU, а со стороны AHAUS козни устраивал вице-президент Уолтер Браун, который обладал большими связями в Европе и смог убедить владельцев катков давать как можно меньше возможностей тренироваться членам AAU. Те редко получали свободный лёд, который при этом был серьёзно разбит после тренировок фигуристов.

В конце концов прозвучала идея провести матч между двумя командами, победитель которого получал право выступить на Олимпиаде. Однако МОК отклонил эту идею и за два дня до старта Игр вынес вердикт – обе команды отстранены от Олимпиады!

Пока игроки AAU надеялись на изменение решения, Браун решил действовать и в ночь перед стартом турнира сумел договориться с организаторами об участии команды AHAUS. «Мы приняли участие в церемонии открытия, затем вышли за пределы арены и увидели, как другая американская команда готовится к матчу со Швейцарией. Тогда-то до нас дошло, что мы играть не будем», — рассказывал хоккеист AAU Уайти Кэмпбелл. – «Но никаких плохих ощущений не было, потому что там были наши приятели».

Сборная AHAUS Фото: Bettmann/Getty Images

Американцы проиграли хозяевам турнира со счётом 4:5, а спустя несколько часов пришла срочная новость – МОК объявил, что хоккей перестаёт быть олимпийским видом спорта, а также пригрозил отменить Игры в Санкт-Морице в случае, если сборная США по хоккею будет принимать участие в турнире. Представители LIHG на угрозы не повелись, и «звёздно-полосатые» отыграли весь турнир. Спустя неделю в МОК успокоились, вернули хоккей в олимпийскую программу и приняли решение официально не учитывать результаты американцев.

Сборная США завершила турнир на четвёртом месте, пропустив вперёд хозяев Игр, чехословаков и канадцев, завоевавших пятое олимпийское золото из шести возможных. «Звёздно-полосатые» стали первой и пока единственной командой в истории, которая была дисквалифицирована с олимпийского турнира.