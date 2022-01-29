Американец уходит в отрыв от Овечкина. Кризис Великой Восьмёрки очень не вовремя

У Криса Крайдера уже 10 голов в последних восьми матчах, а капитан «Вашингтона» не забивает на протяжении трёх игр.

Сегодня в НХЛ был день матчей, на которых клубы чествовали своих легенд. «Рейнджерс» не смогли порадовать Хенрика Лундквиста в вечер, когда его джерси подняли под своды арены «Мэдисон Сквер Гарден», а «Даллас» крупно проиграл в матче, где выводили из обращения номер легендарного защитника, двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Зубова.

Интересно, что сегодня капитан «столичных» Александр Овечкин мог обогнать Зубова в списке российских ассистентов всех времён. Сейчас у обоих по 619 передач за карьеру, больше только у Евгения Малкина (686) и Сергея Фёдорова (696). Но и сегодня ему не удалось достичь очередной исторической вехи. Впервые в этом сезоне Овечкин не набрал ни одного очка в трёх матчах подряд!

Впрочем, именно сегодня «Вашингтон» не слишком нуждался в подвигах своего капитана. Команда Питера Лавиолетта провела великолепный матч – сразу 10 человек набрали очки, а Витек Ванечек был неотразим в воротах. Для «столичных», которые переживают не самый простой период, важно было вернуться на победные рельсы.

Начался матч с гола Джо Павелски, который отменили из-за офсайда. Больше «Вашингтон» ничего не позволил сопернику, да и сам в первом периоде обеспечил себе комфортный задел благодаря отличной реализации большинства.

На второй минуте Хинтц с нарушением зацепил Евгения Кузнецова, и «кэпс» за несколько секунд открыли счёт – Том Уилсон завершил розыгрыш отличным броском с колена. Ближе к середине периода свою пушку расчехлил Джон Карлсон, тоже в большинстве. Овечкин, как всегда, дежурил в своём офисе, и моменты у него тоже были, но Холтби был начеку. Капитану «Вашингтона» он забить не позволил, зато другим – пожалуйста. Успех бригады большинства обеспечивали Евгений Кузнецов и Никлас Бекстрём, которые набрали по два очка за передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Даже без временно забуксовавшего Овечекина у «Вашингтона» сегодня всё спорилось. Тревор Ван Римсдайк увеличил преимущество гостей до трёх шайб, во втором периоде продолжилась игра в одни ворота. Ларс Эллер и Коннор Макмайкл убежали в контратаку – датчанин уехал за лицевую линию и отдал пас через Холтби на пустые ворота – 4:0. Окончательный счёт установил Бекстрём, его бросок из-под защитника застал голкипера «Далласа» врасплох.

На этом игра для Холтби была окончена, после второго периода его сменил Джейк Оттингер. А Брэйден расположился у скамейки запасных «Вашингтона» и весь третий период мило болтал то с Овечкиным, то с Бекстрёмом. «Говорили о жизни, о семьях, а не об игре. Он долгое время был большой частью нашей команды, и мы по нему скучаем. Он отличный парень», — сказал после игры Бекстрём.

Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Старые знакомые впервые встречались на льду после того, как Холтби покинул «Вашингтон». С тех пор утекло много воды, он сменил уже вторую команду, но дружба никуда не делась. На раскатке перед матчем Овечкин даже тепло обнял Холтби, широко улыбаясь.

Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Овечкин впервые в сезоне не набрал ни одного очка в трёх матчах подряд и позволяет конкуренту по гонке снайперов уйти в отрыв. Кризис наметился у Великой Восьмёрки очень не вовремя, как раз в то время, когда американский нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер мощно включился в борьбу за «Морис Ришар Трофи».

Сегодня в игре с «Миннесотой» он забил 31-й гол в сезоне, в последних восьми матчах на его счету уже 10 заброшенных шайб.

Овечкин же уже больше недели не может сдвинуться с отметки в 29 голов. Отрыв пока ещё небольшой, но когда уже Ови начнёт забивать? В ближайшие пару дней можно отдохнуть, а в начале февраля, когда «столичные» приедут на матч в Питтсбург, пора снова приниматься за дело и навёрстывать Крайдера.