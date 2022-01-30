Владислав тащил «Детройт» к победе, но «красные крылья» потеряли всё за 10 минут.

Рок-н-ролл от россиянина в НХЛ! Наместников уронил канадца в стычке и ярко отметил гол

Влада Наместникова вряд ли можно назвать лидером «Детройта» — в клубном списке бомбардиров россиянин идёт только на седьмом месте. Однако он, безусловно, один из самых душевных хоккеистов современных «Ред Уингз», который действительно получает кайф от игры за легендарный клуб. Год назад в интервью «Чемпионату» Наместников признавался, что с детства мечтал стать частью команды, за которую во времена «Русской пятёрки» феерил его дядя Вячеслав Козлов. И сейчас Влад — один из тех, кто отвечает за драйв и эмоции в современном «Детройте», застрявшем в смутных временах.

В нынешнем сезоне «Ред Уингз» не так унылы, как в последних чемпионатах, но о попадании в плей-офф, похоже, и сейчас «Детройту» мечтать не приходится. Периодически команду тащат Бертуцци и Ларкин, сверхтоповая молодёжь Рэймонд и Зайдер, иногда зажигают Фаббри и Наместников, но команде не хватает надёжности в обороне, стабильности в результатах и солидности, которая отличает клубы-претенденты на что-то серьёзное по итогам чемпионата.

Очередная игра регулярки НХЛ с «Торонто» в лишний раз проиллюстрировала этот тезис. До 50-й минуты «красные крылья» выигрывали с разницей в две шайбы на домашней площадке, но в результате финальная сирена зафиксировала крупную победу «кленовых листьев».

Одним из тех, кто двигал «Детройт» к победе на протяжении большей части матча, сегодня был как раз Наместников. Уже на 2-й минуте Влад в быстрой атаке отдал своевременный разрезающий пас на Ларкина, который реализовал выход «1 на 1» с бывшим вратарём «Детройта» Петром Мразеком.

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Прошло ровно 20 минут игрового времени (за этот период «Торонто» смог отыграться), как Наместников сам завершил голом атаку «Детройта». Россиянин отлично сработал на отскоке шайбы после броска Зайдера и переправил снаряд в «домик» Мразеку. А затем — ярко отпраздновал взятие ворот, продемонстрировал трибунам «Литтл Сизарс-арены» свою любовь к логотипу «красных крыльев».

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Вот они, эмоции. Вот тот рок-н-ролл, который Наместников периодически даёт в матчах за любимую команду. В концовке второго периода Влад ещё раз напомнил о себе, когда ввязался в заварушку с игроками «Торонто». Зайти на хет-трик Горди Хоу россиянину не удалось, но в эмоциональной стычке он смог уложить на лёд канадского защитника «Торонто» Трэвиса Дермотта. При этом на защиту одноклубника бросился форвард «листьев» Бантинг, сумевший стянуть с Наместникова шлем.

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Без части амуниции, но очень довольный собой Наместников поехал на перерыв, получив две штрафные минуты, но в третьем периоде у Влада и всего «Детройта» уже не было поводов для радости. В середине игрового отрезка «красных крыльев» двумя быстрыми шайбами буквально прихлопнул всё тот же Бантинг, оформивший таким образом хет-трик.

А на 58-й минуте Расмус Сандин забил победный для «Торонто» гол. Первая шайба шведского защитника в сезоне оказалась очень важной, но посмотрите, какой шикарный пас из неудобного положения выдал Таварес.

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Ещё два гола «листья» провели в пустые ворота, установив окончательный счёт матча — 7:4. Драйвовый Наместников, заработавший звание третьей звезды матча, в этот вечер не помог «Детройту», который вновь пострадал из-за слабой обороны и неумения играть по счёту. «Торонто» же одержал третью победу подряд и слегка оторвался в таблице Атлантического дивизиона от «Бостона».