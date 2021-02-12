«Надеваешь свитер с красным крылом и получаешь кайф!» Как Наместников исполнил свою мечту

Наместниковы – первая русская хоккейная династия в НХЛ. Евгений выступал в Северной Америке начиная с 1993 года, успев поиграть лучшей лиге мира за «Ванкувер Кэнакс» и «Нэшвилл Предаторз». Лишь после 2000 года Наместников-старший вернулся в Россию, где и завершил карьеру, приступив к тренерской деятельности. Его первый сын, Владислав, с нынешнего сезона стал частью легендарного «Детройт Ред Уингз», за который во времена «Русской пятёрки» феерил дядя нападающего – Вячеслав Козлов. Интересно, что в 2011 году Влад был задрафтован «Тампой» и её бывшим генменеджером Стивом Айзерманом, который сейчас занимает аналогичную должность в родных «красных крыльях». Наместников с детства мечтал стать частью «Ред Уингз», теперь его мечта стала реальностью.
Обозреватель «Чемпионата» взял эксклюзивное интервью у 28-летнего нападающего «Детройта» Владислава Наместникова, не забыв окунуться в чемпионскую ностальгию 90-х, спросить про сегодняшний уровень жизни в Мичигане, игру Влада за «Тампу», «Оттаву», «Рейнджерс», «Колорадо» и дебютный гол за новый клуб. Поговорили и о шайбе российского нападающего в ворота Андрея Василевского, а также о желании Наместникова поехать на Олимпиаду-2022 и стать вторым центром национальной команды России.
Вся информация о выступлении Владислава Наместникова в сезоне-2020/2021
«Я бы не сказал, что Детройт – скучный город»
— Как обстановка с коронавирусом в Детройте и в целом в Мичигане? Например, защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов и его коллега по амплуа Александр Романов из «Монреаля» рассказывали не самые приятные вещи про свои регионы.
— Не думаю, что в Детройте всё так жёстко, как у них. Всё потихоньку открывается, но лично я никуда особо не хожу. Привык сидеть дома в свободное время, ведь сейчас ни в коем случае нельзя болеть, идёт сезон. Придерживаюсь всех правил, ношу маску, а на выезде мы всегда в отелях, обедаем и ужинаем тоже там. Мы привыкли и всё прекрасно понимаем.
— Президентские выборы в США и баталии между Дональдом Трампом и Джо Байденом прошли мимо вас?
— Да, я в политику не лезу. Вроде бы в Мичигане были какие-то протесты, слышал про это, но мне всё это не особо интересно.
— Как сам Детройт, преобразился? Это больше не город-призрак?
— Город постепенно отстраивается, появляются новые здания, всё расцветает. Я живу в 20 минутах езды от арены. Впрочем, как и все ребята, в пригороде. Местечко называется Ройал-Оук. В центр Детройта в пандемию выбираюсь только во время каких-то клубных мероприятий. Я бы не сказал, что Детройт – скучный город. Мне нравится такой типаж. Здесь есть всё, что нужно для жизни.
— Климат устраивает?
— Разумеется, бывает холодно, но летом здесь классная погода. Солнечно, в окрестностях много озёр. Я, конечно, не рыбак, зато папа очень любит это дело. Мне больше по душе, например, катание на водных лыжах.
«Дацюк – идеальный центральный нападающий»
— Кого-то из бывших звёзд «Детройта» встречали в городе?
— Только тех, кто работает на команду: Даррена Маккарти, Криса Дрэйпера. И, конечно, нашего генерального менеджера Стива Айзермана.
— Жаль, что больше нет в команде россиянина Павла Дацюка.
— Все мы выросли на его игре. Павел – легенда русского и всего мирового хоккея. Это один из моих самых любимых хоккеистов, всегда за ним следил. Периодически, когда позволяет время, просматриваю хайлайты матчей «Автомобилиста» в КХЛ.
— Дацюк для вас идеальный центральный нападающий?
— Да. Для меня центральный нападающий – это игрок, который сперва должен помочь в защите, а затем отработать в атаке. Дацюк – яркий пример того, как должен играть крутой центр. Человек может сильно себя проявить абсолютно в любой ситуации, поэтому он и добился таких больших успехов в карьере.
«Надоели всякие политические шуточки, не забиваю ими голову»
— Владислав, вам наверняка надоели все эти запреты и «пузыри»?
— Это утомило. Всё длится уже больше года, хочется вернуться к обычной жизни. Люди толком не могут видеть свои семьи, многие страдают, скорее бы всё это закончилось! Когда сижу дома, играю в PlayStation, на выездные матчи тоже беру её с собой. Соцсети удалил или просто в них не захожу по ходу сезона, надоели всякие политические шуточки, не забиваю ими голову. Постоянно одни и те же разговоры, выборы, президенты. Сколько можно? Пора двигаться дальше.
— Мессенджерами наверняка пользуетесь. Сейчас в моде «Телеграм».
— У меня его никогда не было. Даже не знаю, что в нём модного и о чём там пишут. WhatsApp есть, по нему общаюсь с близкими и друзьями, в том числе из России.
— Во что играете на PlayStation?
— С канадскими и американскими друзьями рубимся в Call of Duty, НХЛ, футбол. С Никитой Кучеровым раньше играли в Fortnite, но потом перестали. Что-то эта игра слишком тяжёлая стала (смеётся).
«Русская пятёрка» навсегда в моей памяти, я рос на хоккее этих людей»
— «Детройт» для вас не просто команда. С ней связано ваше детство, различные ностальгические моменты.
— Конечно! Когда сижу в раздевалке «Ред Уингз», до сих пор не верится, что играю за эту великую команду. Мечты сбываются, но ностальгия и детские воспоминания из головы никуда не делись.
— Ваш дядя, тренер «Куньлуня» Вячеслав Козлов, был частью великой «Русской пятёрки», водил вас в раздевалку, знакомил с легендарными игроками. Каково это вспоминать?
— Это неописуемые ощущения! Мы с дядей частенько переписываемся по WhatsApp, созваниваться по объективным причинам тяжелее. «Русская пятёрка» навсегда в моей памяти, я рос на хоккее этих людей, смотрел игры. Дядя спрашивает о моих делах, поддерживает, когда что-то не получается. Говорит, что нужно играть правильно, верить в себя и всё обязательно придёт.
— Вы уже упомянули своего отца, известного в прошлом хоккеиста Евгения Наместникова. Чем он сейчас занимается?
— Папа недавно прилетел из России обратно в США, был на двух матчах «Детройта» во Флориде. Он будет ходить на все мои домашние матчи, для меня важна его поддержка и подсказки. Родственников на арену пускают, так что проблем не будет. Папа живёт недалеко от меня, сейчас он в основном занимается спортивным развитием моего младшего брата, который тоже хоккеист.
— Точно, ваш агент в НХЛ Дэн Мильштейн много рассказывал про вашего брата Макса, хвалил его. Как дела у Наместникова-младшего?
— Моему брату только что исполнилось 17 лет, он играет за «Сарнию». Ждёт, когда откроют лигу Онтарио. Живёт в Детройте, катается, поддерживает физическую форму. Тяжело, когда так долго нет игровой практики. Макс соскучился по хоккею, надеемся, что матчи скоро возобновятся.
«Для меня самое главное, что я играю за любимую команду»
— Не обидно, что нынешний «Детройт» далёк от былого величия?
— Знаете, в последних играх мы цепляемся. Не могу сказать, что нас прямо переигрывают. Где-то чуточку не хватает везения, в концовке упускаем победу. Считаю, что двигаемся в правильном направлении, можем обыграть любую команду.
— Даже «Тампу»?
— «Тампа» сильна. Первый матч в сезоне с ними мы провалили, во второй игре бились на равных.
— На ваш взгляд, как долго продлится перестройка в «Детройте»?
— Я не знаю, это не ко мне вопрос. Моё дело выходить на лёд и выкладываться по полной программе. Мы хотим выигрывать и должны выполнять установку тренера. Не собираемся мириться с ролью аутсайдеров. «Детройт» может биться с любой командой, обязательно выберемся их этой невезучей полосы.
— Вы говорили о давней мечте играть за «Детройт», но на легендарной «Джо Луис Арене» так и не сыграли. Есть огорчение по этому поводу?
— Нет, так как у нас прекрасная новая «Литтл Сизарс-арена». Для меня самое главное, что я играю за любимую команду. Ты надеваешь свитер с красным крылом и получаешь кайф! На новой арене всё классно, раздевалка сделана в старом стиле, как это было на «Джо Луис Арене». Всё очень удобно, тренировочная арена находится здесь же, никуда не надо ездить.
«С Айзерманом профессиональные отношения»
— Какие у вас сейчас отношения с нынешним генменеджером «красных крыльев» Стивом Айзерманом, который драфтовал вас в первом раунде в «Тампу» 2011 году, а затем менял из неё в «Рейнджерс»?
— Профессиональные. Стива в раздевалке практически не бывает, он сидит у себя в офисе или смотрит за тренировками с трибуны. В тренировочном лагере мы с ним пообщались, а сейчас идёт сезон, у нас рабочие отношения. Айзерман, как и Павел Дацюк, легенда «Ред Уингз». Великий центрфорвард, который играл в умный хоккей. Матчи с участием Айзермана – пример для молодых.
— Как работается с главным тренером «Детройта» Джеффом Блэшиллом?
— Он очень позитивный человек и в то же время требовательный. У нас нормальные отношения. Сейчас я играю в центре, на своей любимой позиции, выполняю все тренерские указания.
— Первый гол за «Детройт» запомните надолго?
— Да, это было во встрече с «Далласом». До этой игры у меня было много моментов, начал немного нервничать из-за того, что никак не мог забить. Но после гола сразу наступило облегчение, игра пошла. Всё достигается через работу и труд. Первая заброшенная шайба уже лежит дома, забрал её на память.
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— Сейчас в вашем активе уже три гола.
— Я полностью адаптировался в новой команде. Всегда приятно забивать. Рад, что почувствовал эти ощущения. Буду продолжать в том же духе!
— Ваши партнёры по тройке вас устраивают?
— Мне всё нравится. Правда, в последнее время у нас много травм, поэтому партнёры часто меняются. Сейчас играю с Энтони Мантой и Дарреном Хельмом.
— У вас в команде появился крутой форвард Бобби Райан, победивший алкоголизм.
— Мы с ним вместе играли в «Оттаве», хорошо с ним знаком.
— Какой капитан Дилан Ларкин?
— Типичный молодой капитан, который врывается в лигу и ведёт за собой команду. Дилан – парень из Мичигана. Это правильный выбор, он очень разговорчивый, все в раздевалке его уважают. Рад, что Ларкин наш капитан. Дружелюбный и открытый человек.
«Первый раз в жизни забил Васе!»
— С форвардом из системы «Детройта» Евгением Свечниковым получается общаться?
— Он в АХЛ, в «Гранд-Рапидс». В тренировочном лагере получил небольшую травму. Сейчас у нас обоих идёт сезон. Надеюсь, что Женю поднимут в первую команду.
— Как вам прогресс его родного брата Андрея из «Каролины»?
— Это будущая суперзвезда всей лиги. Очень талантливый игрок. Большой, мощный, с хорошим броском. Он попал в команду, где его сразу научили играть и в защите, и в нападении. У «Каролины» очень требовательный главный тренер Род Бриндамор, мы играли с ними два первых матча в сезоне. Видно, что ребята хорошо готовы физически, бегут. Здорово, что у российского хоккея растёт такой крутой форвард, как Андрей Свечников.
— На матчи с «Тампой» вы теперь настраиваетесь по-особенному?
— Я давно играл за «Тампу», сейчас настраиваюсь на «молний» так же, как на любую другую команду. Поздравил наших ребят с завоеванием Кубка Стэнли, пожелал Никите Кучерову скорейшего выздоровления после перенесённой операции. Считаю, что «Тампа» выиграла заслуженно. Все находились в одинаковых условиях.
— В нынешнем сезоне вы уже даже успели забить Андрею Василевскому!
— Забить всегда хочется. В матче с «Тампой» шайба попала мне в грудь и рикошетом отскочила в ворота. Первый раз в жизни забил Васе! «Тампе» уже забивал, будучи игроком «Оттавы» (Наместников оформил дубль в сезоне-2019/2020, ворота «Тампы» в том матче защищал Кёртис Макэлинни. – Прим. «Чемпионата»), а вот Василевскому впервые!
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— Считаете, что Василевский заслуженно выиграл «Везину» в 2019 году?
— Абсолютно заслуженно! Вася такой человек, который первым приезжает на арену и последним с неё уезжает. Меня не удивляют его успехи.
— Помните, как играли в первом звене «Тампы» с Кучеровым и Стэмкосом?
— Да, часто вспоминаю об этом, интересный момент в карьере. Никита и Стивен – звёзды, приятно было с ними сыграть. Сейчас все мои мысли о «Детройте», нужно помогать команде выигрывать.
Фото: Scott Audette/Getty Images
«Очень надеюсь, что игроков НХЛ отпустят на Олимпиаду»
— Чем вам запомнились периоды вашей карьеры в «Рейнджерс» и «Оттаве»?
— За «Рейнджерс» я сыграл порядка 100 матчей. Первый раз в карьере меня обменяли, было тяжело, так как попал в большой город. Всё непривычно, но со временем начал осваиваться. С Панариным сыграл всего два матча, но в разных звеньях. Когда освоился, уже обменяли в «Оттаву». Там мне понравилось, похоже на эдакий канадский Мичиган. Зимой холодно, но сам город хоккейный. Играл много, всем был доволен. У нас тогда была очень молодая команда, но и сейчас в «Оттаве» полно молодёжи.
— Далее – переезд в Денвер.
— В «Колорадо» классная команда. Одна из контендеров в прошлом году, чуток не хватило в седьмой игре плей-офф с «Далласом». Но «звёзды» молодцы, они заслужили играть в финале.
— Если бы вы играли за «Колорадо», а потом перешли бы в «Детройт» в 90-е годы, болельщики обеих команд смотрели бы на вас косо…
— Ой, даже не думал об этом. Для меня «Детройт» — это родное. Да, раньше были принципиальнее сражения, но сейчас такого соперничества нет, да и дивизионы разные. Может, конечно, фанаты до сих пор воюют, но у меня даже мыслей таких не было, если бы не напомнили. Сейчас другие времена.
— В России есть мнение, что нашей хоккейной сборной не хватает достойных центральных нападающих. Вы как считаете?
— В России есть центры, просто нужно их развивать, доверять. Я могу сыграть на любой позиции. Даже в защите могу, если поставят (смеётся).
— Евгений Малкин – первый центр сборной России на Олимпиаде-2022, Владислав Наместников – второй. Как вам такой вариант?
— Буду только рад (смеётся).
— Хочется попасть в сборную и сыграть на Олимпиаде в Пекине?
— Мне всегда приятно играть за свою страну. В последние годы не получалось из-за травм, сейчас со здоровьем всё в порядке. Правда, сезон только начался, надеюсь, продолжу в том же ключе. Очень надеюсь, что игроков НХЛ отпустят на Олимпиаду 2022 года. Это ведь мечта любого мальчишки! Хочется, чтобы разрешили, но от нас самих, увы, ничего не зависит.
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