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Трагедия Томми Сало: шайба Копатя на ОИ-2002 разрушила его жизнь и чуть не довела до самоубийства

«Я не хотел жить дальше». Гол Беларуси, который разрушил жизнь шведского вратаря Сало
Елена Кузнецова
Трагедия Томми Сало
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Всё пошла под откос после фиаско на ОИ-2002. Депрессия, алкоголь, развод и полная чернота вокруг.

Последние минуты третьего периода четвертьфинала Олимпиады-2002 между Беларусью и Швецией, счёт – 2:2. Владимир Копать наудачу бросил из средней зоны – вратарь Томми Сало неуклюже подпрыгнул, шайба попала ему в маску и отскочила в ворота. «Я не знал, куда летит шайба – в ловушку или в шлем. Слишком долго думал, не знал, что хочу сделать, и в итоге не успел сделать ничего», — пытался оправдываться Сало, но шайбу Копатя ему так и не простили. Тот роковой момент разделил жизнь одного из самых успешных шведских вратарей в истории на до и после.

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Главный козёл отпущения в Швеции

До был почёт и уважение. Сало долго и успешно играл в НХЛ и до сих пор остаётся вторым среди шведских вратарей по количеству побед в лиге. Он долгие годы был первым номером сборной, а в 1994 году стал национальным героем. Все помнят чумовой буллит Петера Форсберга в финале Олимпиады с Канадой, но не меньшую народную любовь заслужил и Сало, отразивший решающий буллит Пола Карии.

Фото: Chris Cole/Getty Images

После – роль главного козла отпущения и стремительное пике вниз не только в карьере, но и в жизни. Швеция в Солт-Лейк-Сити привезла настоящую дрим-тим, была единственной командой, не проигравшей ни одного матча в группе, и единственной на турнире, которая смогла обыграть Канаду. Все ждали от неё если не золота, то как минимум финала, так что после грандиозного фиаско шведская пресса смешала свою команду с грязью, досталось всем, но Сало – особенно.

Газеты заклеймили команду позором, а одна из них вынесла игрокам суровый вердикт «Виновны: они предали нашу страну». Сало не пришлось ехать домой после Олимпиады, ведь продолжался чемпионат НХЛ, поэтому первую волну общественного гнева приняла на себя его семья.

«Он тяжело переносит всё это. В Швеции люди жалуются на него его родителям, плохо ведут себя с ними, над детьми его сестры издеваются в школе. Это ужасно. Мы, игроки, ещё можем принять такое отношение, но оставьте в покое наших родных!» — рассказывал вратарь Юхан Хедберг, второй вратарь сборной Швеции в Солт-Лейк-Сити.

Под откос пошла не только карьера, но и жизнь Сало

Сало смог собраться и достойно завершил сезон-2001/2002, но потом сломался. В какой-то мере, конечно, на его карьере сказались и травмы, но главной причиной можно назвать ту роковую ошибку в четвертьфинале. Она преследовала его на протяжении всей оставшейся карьеры (после 2003 года Сало закончил играть в НХЛ и ещё несколько лет провёл в чемпионате Швеции). В нём уже не было прежней уверенности, а непрекращающиеся упрёки и постоянные напоминания об олимпийском провале в прессе пагубно воздействовали на его психику.

«Всё началось с матча с Беларусью. Проигранная битва, падение Швеции. Этот матч, этот маленький момент преследуют меня всю жизнь. Я думал, что смогу его забыть, но не смог. Добавьте к этому сложный развод, беспокойное время на должности спортивного директора «Лександа», всё это сделало из меня человека, у которого всё плохо. Я был белкой, которая не может выбраться из крутящегося колеса. В худшие периоды я не хотел жить дальше. Везде была полная чернота. Не думаю, что люди понимали, насколько мне было плохо», — откровенно рассказывал Сало в 2018 году.

Он страдал от депрессии, которую усугубляли проблемы с алкоголем, он переехал жить к родителям, стал посещать психолога, затем женился во второй раз, вспомнил, что у него есть дети и друзья, которые всегда готовы поддержать. Сало вроде бы стал потихоньку приходить в себя и выбираться со дна, нашёл работу учителем физкультуры в школе, но последние новости из жизни хоккеиста говорят о том, что его трагедия не исчерпана.

«Это был крик о помощи». Год назад Сало поймали за рулём пьяным в стельку

Одним из методов борьбы с депрессией для Сало были поездки на машине. «Я просто сажусь и еду куда-нибудь, как можно дальше. Просто держу руль и концентрируюсь на дороге», — рассказывал он в 2018-м.

11 августа 2020 года Сало несколько дней подряд накачивал себя алкоголем, а затем сел за руль пьяным в стельку. Он врезался в отбойник на трассе, а приехавшей полиции открылась удручающая картина – бывший вратарь валялся в салоне автомобиля без сознания. При разрешённых в Швеции 0,2 промилле в крови Сало обнаружили 3,06 промилле – это уже степень тяжёлого алкогольного отравления, при которой можно даже умереть.

«Я давно знаю, что у Томми были проблемы. Пытался с ним связаться, но он сменил номер телефона. Надеюсь, теперь он достиг дна и обратится за помощью, которая ему нужна. Думаю, что пьяная езда была его криком о помощи», — говорил тренер Курт Лундмарк, который вместе с Сало выигрывал золото ОИ-1994.

В январе 2021 года его осудили на два месяца заключения, Сало подал апелляцию, попросив заменить тюрьму общественными работами, но в октябре 2021 года суд оставил первое решение в силе.

«Случившееся стало последней каплей. Я больше не употребляю алкоголь. Теперь все это знают. Я могу винить в этом всё что угодно, но не собираюсь этого делать. Моему поведению нет оправданий», — заявил Сало. Хочется верить, что на этот раз он действительно выкарабкается.

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