Ковид в хоккейной сборной России на Олимпиаде! Не помог даже отдельный самолёт

Итак, мужская сборная России по хоккею добиралась в олимпийский Пекин с приключениями. Всё началось с того, что наша сборная потребовала для перелёта в Поднебесную отдельный чартер, не захотев лететь вместе с другими олимпийцами из-за соображений санитарной безопасности. В результате на хоккеистов обрушились потоки критики, в том числе со стороны их коллег-атлетов. Причём, критика достаточно жёсткая.

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Члены российской хоккейной делегации надели на себя не только требуемы для перелёта маски, но и специальные пластмассовые визоры, дабы максимально обезопасить себя от заражения и, как следствие, положительных тестов.

«Полёт нормально прошёл, спали, потому что летели ночью. Сейчас хотим посмотреть, куда мы попали, условия.

Ожидания? Думаю, всё будет отлично. Настроение отличное, хочется побыстрее потренироваться и посмотреть все объекты», – заявил после полёта капитан российской сборной Вадим Шипачёв.

Однако без форс-мажоров в китайском аэропорту всё же не обошлось: ПЦР-тесты некоторых игроков российской сборной оказались положительными. Проблема во многом в том, что большинство хоккеистов переболело ковидом перед сборами в середине января, а многие уже жаловались, что китайское тестирование реагирует даже на остаток. И, видимо, жаловались неспроста.

«Сборная ОКР прибыла в Пекин. Рейс из Москвы приземлился в 9.14 по местному времени, все необходимые процедуры пройдены в течение двух с небольшим часов. После этого команда отправилась в олимпийскую деревню. На 4 февраля запланирована первая тренировка.

Сергей Плотников и Артём Анисимов, а также тренер по ОФП Хассан Саид находятся в Москве, у них остаётся возможность присоединиться к команде в ближайшие дни», – ещё в обед по московскому времени в ФХР сделали вот такое заявление.

Увы, только этим дело не ограничилось. Отдельный самолёт, из-за за которого вчера подняли такой шум, не помог. Обойтись без положительных ПЦР-тестов не вышло. Сообщается, что положительный результат пришёл сразу нескольким хоккеистам (в том числе из списка запасных), что, конечно, не может радовать ни саму делегацию, ни всех наших болельщиков. Поэтому теперь пришлось сдавать повторные и ждать уже их результатов. Но ведь отныне и тренировка, запланированная на завтра, оказалась под угрозой. Или же она может пройти, но не в оптимальном составе, что тоже не назовёшь хорошей новостью.

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В общем, хочется пожелать российской сборной и всем соотечественникам-олимпийцам побольше отрицательных тестов. Не зря ведь эти Игры называют не только олимпийскими, но и ковидными. К сожалению, в таких реалиях мы сейчас живём.