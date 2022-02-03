«Всё не как у людей». Слова Ковальчука про женский хоккей обидели девушек на ОИ-2018

Первый чемпионат мира по женскому хоккею прошёл лишь в 1990-м, а в олимпийскую программу этот вид попал через восемь лет. И если условные волейбол или теннис у мужчин и женщин различаются мало, то в хоккее разница громадная. Два аспекта игры делают женский хоккей больше похожим на бенди: это фактический запрет силовой борьбы и мегадоминация двух основных сборных — только не России и Швеции, а Канады и США.

Лишь в 2019-м финские хоккеистки выбили канадских в полуфинале домашнего ЧМ, а в финале чуть не обыграли американок, но сделать это помешал судейский скандал. До этого времени задача у европейских сборных в матчах с американками была одна — не проиграть слишком крупно. В этом плане современное состояние женского хоккея можно сравнить с временами зарождения мужского: ещё в Ванкувере счета матчей были 18:0, 10:1, 13:1. Россия получила от США 13 безответных шайб и тонну критики от людей, которые не знали о дикой разнице класса в женском хоккее.

Но женский хоккей в России постепенно рос: на двух чемпионатах мира сборная брала бронзу, а на последней Олимпиаде в Пхёнчхане заняла четвёртое место — немедальное, но до этого наша команда в полуфиналы не выходила.

На матч с Канадой пришла вся мужская сборная России, но и такое представительство на трибунах предсказуемо не помогло — канадки выиграли 5:0. После матча нынешний генменеджер мужской сборной Илья Ковальчук заявил: «Позавчера я первый раз в жизни смотрел женский хоккей. Если честно, не моё это. Пусть девчонки не обижаются, но женский хоккей – это вообще не то. Я так понял, толкаться у них можно, но только в особенном направлении как-то. Всё не как у людей».

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Реакция от хоккеисток была разной. Защитник Анна Шибанова обижаться не стала: «Я думаю, что он не имел в виду, что всё не так, как у людей. Он имел в виду, что это абсолютно другой хоккей, и он прав. У нас нет столкновений, нет силовой борьбы. Мы играем за счёт техники, это абсолютно не то, что мы привыкли видеть у мужчин».

А вот лучший игрок сборной России Анна Шохина была недовольна. После победного четвертьфинала с Швейцарией, где Шохина набрала 2+2, хоккеистка сказала: «Если честно, было очень неприятно слышать слова Ковальчука. Человек такого высокого уровня не должен так говорить. Даже если это его мнение, лучше было ему оставить его при себе». При этом за день до этого женская сборная отменила тренировку и отправилась смотреть игру мужской сборной со Словенией.

После победного четвертьфинала Ковальчук и вовсе заявил: «Вы устроили такое с девчонками, что давайте я скажу сразу, чтобы никто не обижался. Но для них это стало мотивацией. Я их очень уважаю, поздравляю. Мы за них переживаем». Медаль, правда, выиграть не получилось — после предсказуемого поражения Канаде последовал минимальный проигрыш Финляндии в матче за третье место.

В этом году наполовину обновлённая сборная России надеется на первую олимпийскую медаль. Старт уже завтра утром в матче со сборной Швейцарии.