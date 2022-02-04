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Где сейчас хоккеисты, выигравшие золото Олимпиады-2018, Капризов, Гусев, Ковальчук, Войнов, Дацюк

Сделали Россию счастливой, а что потом? Как складываются судьбы чемпионов Олимпиады-2018
Иван Голубев
Где сейчас хоккеисты, выигравшие золото ОИ-2018
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Одни стали звёздами НХЛ, другие уже завершили карьеру, а кто-то поехал защищать титул в Пекин.

Без малого четыре года назад сборная России по хоккею, выступавшая под олимпийским флагом и под именем олимпийских атлетов из России, завоевала первые с 1992 года медали высшей пробы на Олимпийском турнире. Перипетии того похода, особенно сверхдраматичный финал со счастливым концом, уже давно стали частью нашего хоккейного фольклора. Накануне старта Игр в Пекине мы решили напомнить, как в дальнейшем развивались и продолжают развиваться сейчас карьеры каждого из участников победного Пхёнчхана-2018.

Вратари:

Василий Кошечкин

Статистика на ОИ-2018: 6 матчей, КН 1.38, ОБ 93,7%
Тогда: основной вратарь магнитогорского «Металлурга», MVP финальной серии Кубка Гагарина — 2017
Сейчас: проигрывает конкуренцию Юхо Олкинуоре, но по-прежнему на хорошем счету всё в том же «Металлурге»

Живая легенда и по совместительству один из символов российского хоккея 2010-х по-прежнему находится в строю. В Пхёнчхане Кошечкин провёл практически все игры и действовал уверенно. Победа на турнире позволила уроженцу Тольятти стать членом «Тройного золотого клуба» в его отечественной версии: к победе на чемпионате мира и в Кубке Гагарина (дважды) добавилась золотая медаль олимпийского турнира.

Илья Сорокин

Статистика на ОИ-2018: 1 матч, КН 3.00, ОБ 85,7%
Тогда: основной вратарь ЦСКА, один из лучших молодых вратарей КХЛ
Сейчас: стал основным вратарём в «Нью-Йорк Айлендерс», выиграв конкуренцию у Семёна Варламова

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

На Олимпиаде отыграл всего период, пропустив необязательную шайбу от Словении. После этого выиграл всё с ЦСКА и укатил за океан, где практически без раскачки занял место в воротах «Айлендерс», потеснив более опытного коллегу-соотечественника. Один из самых прогрессирующих вратарей в мире на данный момент.

Игорь Шестёркин

Статистика на ОИ-2018: не играл
Тогда: всю регулярку ротировался с Микко Коскиненом в «СКА», в плей-офф почти не играл
Сейчас: игрок «Рейнджерс», сильнейший вратарь в мире прямо сейчас после Андрея Василевского

Карьеры Шестёркина и Сорокина во многом похожи: ранний дебют, ранний успех, прелести ротации армейских команд и почти одновременный отъезд в НХЛ. Там, правда, Игорь сделал небольшой шаг назад, очутившись в АХЛ, но, как выяснилось уже совсем скоро, это было необходимой мерой перед гигантским скачком вперёд, прямиком в лоно обожания болельщиков на «Мэдисон Сквер Гарден».

Поверив в скорый прогресс уроженца Москвы, руководство «Рейнджерс» скрепя сердце отказалось от услуг легенды «синерубашечников» Хенрика Лундквиста. И, как оказалось, всё было не зря, хотя никто и не думал, что дивиденды пойдут столь скоро. Фантастическая форма Шестёркина в этом году, его эффектная и одновременно эффективная манера игры – вот один из главных рецептов успеха «Рейнджерс» в этом сезоне.

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Защитники:

Вячеслав Войнов

Статистика на ОИ-2018: 6 игр, 6 (2+4) очков
Тогда: лучший российский защитник из тех, кто не играет в НХЛ, лидер СКА
Сейчас: основной защитник московского «Динамо», один из лучших в КХЛ

Драматичные, если даже не трагичные подробности карьеры одного из лучших российских защитников последних лет давно и хорошо известны. На Олимпиаде Вячеслав показал высший класс и справедливо забрал награду лучшему защитнику турнира, собираясь по окончании сезона вновь податься за океан. Увы, но в последующие 4 года Войнов пропустил 2 сезона и, видимо, до НХЛ уже не доедет. Другое дело, что даже после годичного простоя Вячеслав оба раза возвращался и с ходу демонстрировал высочайший класс.

Владислав Гавриков

Статистика на ОИ-2018: 6 игр, 3 (2+1) очка
Тогда: основной игрок СКА и сборной России
Сейчас: ведущий защитник «Коламбуса» и сборной России

А вот успехам уроженца Ярославля можно только порадоваться. Закрепившись в питерском СКА и сборной России, Гавриков вполне заслуженно поехал на Олимпиаду и там показал себя вполне достойно. Продолжив развитие, через пару лет переехал в «Коламбус», где за 2 сезона успел проделать путь от защитника 3-й пары к незаменимому игроку топ-4 «Блю Джекетс». Более того – за океаном открылся и атакующий талант Владислава. Уже в этом сезоне Гавриков набрал 18 очков, что является повторением его рекордного показателя. Можно практически не сомневаться, что игрок в самом скором времени получит улучшенный контракт.

Артём Зуб

Статистика на ОИ-2018: 6 игр, 4 (0+4) очка
Тогда: основной игрок СКА
Сейчас: лидер «Оттавы» и один из лучших её игроков на данный момент

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Зуб образца 2018 года представлял собой неброского, особенно не выделяющегося своей игрой защитника, близкого по амплуа к домоседу. Именно эти качества Артёма понадобились сборной России в Пхёнчхане, и со своей задачей уроженец Хабаровска справился успешно. Промежуточным итогом последующих четырёх лет развития стало то, что Артём закрепился в рядах «Оттавы», по праву заняв место в первой паре защитной линии «сенаторов». Более того, для Зуба-2022 характерна уже не только надёжная игра у своих ворот, но и регулярные, результативные подключения к атаке. Прямо сейчас является одним из самых стабильных и классных российских защитников в НХЛ.

Егор Яковлев

Статистика на ОИ-2018: 6 игр, 1 (1+0) очко

Богдан Киселевич

Статистика на ОИ-2018: 6 игр, 2 (0+2) очка

Никита Нестеров

Статистика на ОИ-2018: 5 игр, 1 (0+1) очко

Тогда: лидеры ЦСКА и СКА, ведущие российские защитники в КХЛ
Сейчас: лидеры ЦСКА и «Магнитки», ведущие российские защитники в КХЛ

Карьеры каждого из этой троицы в последующие 4 года после Олимпиады развивались удивительно похожим образом. Классная игра в КХЛ – отъезд за океан – возвращение на лидерские роли в КХЛ. Лишь только Яковлев по приезде из Канады сменил армейскую прописку на «сталеварскую».

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Нападающие:

Кирилл Капризов

Статистика на ОИ-2018: 6 игр, 9 (5+4) очков
Тогда: суперзвезда ЦСКА и КХЛ
Сейчас: суперзвезда «Миннесоты» и НХЛ

Автор Той Самой Шайбы стал национальным героем уже в 20 лет. Неудивительно, что развитие «Сверхновой» семимильными шагами продолжилось и дальше. Прямо сейчас Кирилл один из лучших игроков в мире, чья результативная игра не оставляет равнодушными даже нейтральных болельщиков. Первые полосы газет, хайлайты после каждого матча – всё это Кирилл Капризов, Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018. В Пекине-2022 его роль мог бы попробовать занять Матвей Мичков, хотя не стоит забывать, что на тот момент уроженец Новокузнецка был и постарше, и поопытнее в игровом плане.

Никита Гусев

Статистика на ОИ-2018: 6 игр, 12 (4+8) очков
Тогда: суперзвезда СКА и КХЛ
Сейчас: звезда СКА и КХЛ

Фото: Getty Images

Лучший нападающий турнира и самый результативный его игрок продолжил феерить до своего отъезда за океан. Увы, но там совсем ничего не получилось, и уже по ходу текущего сезона Никита вернулся в СКА. Гусев по-прежнему топ-игрок, а по показателям вполне напоминает себя прежнего. Другое дело, что создается ощущение отсутствия лёгкости прежде всего в психологическом плане. Пожелаем Никите удачи и дальнейших успехов в развитии карьеры.

Павел Дацюк

Статистика на ОИ-2018: 6 игр, 6 (0+6) очков
Тогда: капитан олимпийской сборной и СКА, лидер КХЛ
Сейчас: до сих пор официально не объявлял о завершении карьеры, в данный момент без клуба

Закрыв гештальт с победой на Олимпийских играх, Павел Валерьевич, к удивлению многих экспертов и болельщиков, продолжил радовать своей игрой ещё несколько лет. С лета прошлого года по окончании контракта с «Автомобилистом» Дацюк пребывает без клуба, хотя и активно тренируется.

Илья Ковальчук

Статистика на ОИ-2018: 6 игр, 7 (5+2) очков
Тогда: суперзвезда СКА и сборной России
Сейчас: генеральный менеджер Олимпийской сборной России

Самый ценный игрок турнира в Пхёнчхане также до сих пор не объявлял о завершении карьеры, однако в его возвращение на лёд верится даже меньше, чем в случае Дацюка. За карьеру Илья, пожалуй, выиграл всё что можно, – он также член отечественного «Тройного золотого клуба». И пусть после Олимпиады вновь не получилось в НХЛ, Кубок Гагарина Ковальчук всё же успел выиграть, что позволяет утверждать, что карьера Кови в целом вполне себе удалась.

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Михаил Григоренко

Статистика на ОИ-2018: 6 игр, 4 (1+3) очка

Николай Прохоркин

Статистика на ОИ-2018: 6 игр, 2 (2+0) очка

Тогда: лидеры сборной России, ЦСКА и СКА соответственно
Сейчас: лидер ЦСКА и игрок средних звеньев в «Авангарде»

Та же история, что и с вышеупомянутой троицей защитников, но с одним исключением. И Григоренко, и Прохоркин решили попробовать силы в НХЛ, у обоих за океаном, скорее, не получилось, оба вернулись домой. Но если Григоренко вновь занял лидерские позиции в рядах армейцев, то у Прохоркина совсем перестало получаться, что в Магнитогорске, что в этом сезоне в Омске. Регресс Николая тем более удивителен, что возраст у него ещё самый что ни на есть хоккейный, однако прямо сейчас Прохоркин демонстрирует игру на уровне 2-3-го звена команды, претендующей на титул. А временами и того хуже.

Вадим Шипачёв

Статистика на ОИ-2018: 1 игра, 0 очков
Тогда: лидер СКА и сборной России
Сейчас: суперзвезда московского «Динамо» и КХЛ

Пришедший в себя после неудачной побывки в «Вегасе» Шипачёв доказал, что является действительно классным игроком, как хорошее вино, становясь с годами только лучше. На его результативную игру не повлияли ни годы, ни распад суперсвязки с Дмитриями – сперва Кагарлицким, а потом Яшкиным. Прямо сейчас Вадим остаётся одним из самых опасных форвардов КХЛ, а по числу заброшенных шайб в лиге уступает и вовсе только Сергею Мозякину.

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Сергей Мозякин

Статистика на ОИ-2018: 6 игр, 4 (1+3) очка
Тогда: звезда КХЛ и сборной России
Сейчас: завершил карьеру в статусе обладателя бесчисленного количества рекордов КХЛ и чемпионатов России

Один из самых титулованных российских хоккеистов XXI века, несмотря на почтенный по спортивным меркам возраст, ехал в Пхёнчхан в ранге серьёзной боевой единицы. Завоевав золото Олимпиады, следующие 3 сезона Мозякин посвятил укреплению в статусе главного рекордсмена российского хоккея. Подводя итоги его игровой карьеры, понимаю, что недалеко то время, когда фамилией Мозякина обязательно назовут какую-нибудь престижную индивидуальную награду, вручаемую по итогам регулярного сезона или Кубка Гагарина – таков масштаб хоккейных достижений Сергея.

Александр Барабанов

Статистика на ОИ-2018: 6 игр, 2 (1+1) очка
Тогда: один из лидеров СКА и сборной России
Сейчас: один из лидеров «Сан-Хосе»

В позитивном ключе развивается и карьера Александра Барабанова, который ехал в Пхёнчхан в статусе крепкого игрока средних звеньев питерского СКА. Спустя 4 года уроженец Петергофа довольно неожиданно нашёл себя в «Сан-Хосе». Неожиданно потому, что в Торонто у Барабанова мало что получалось по вполне известным причинам.

Другое дело – Калифорния. Юркий форвард добавил разнообразия атаке «акул», испытывавших определённые проблемы в последние сезоны, и, судя по всему, получит новый контракт на улучшенных условиях уже по итогам текущего сезона.

Главный тренер:

Олег Знарок

Тогда: один из лучших отечественных тренеров, тренировал СКА и сборную России
Сейчас: тренер-консультант сборной России

Фото: Harry How/Getty Images

А вот у Олега Знарка карьера после Олимпиады будто бы застопорилась. Выиграв всё, что можно, на местном уровне, победитель Пхёнчхана некоторое время пребывал без работы, пока не оказался в «Спартаке». Результаты этого двухлетнего союза можно оценивать по-разному, однако создаётся ощущение, что Знарку необходим новый вызов. Таким, конечно, могла бы стать работа в НХЛ (особенно глядя на работу некоторых заокеанских специалистов, кочующих из клуба в клуб без особых успехов), но пока это что-то из области фантастики. В конце концов, боссам НБА понадобилось много лет, чтобы признать, что и европейцы не только умеют играть в баскетбол, но также и тренировать. НХЛ в этом смысле куда более консервативная лига, но надо признать, что именно Знарок как никто другой из отечественных тренеров заслуживает попробовать свои силы за океаном.

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