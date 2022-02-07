Бился за Россию на ОИ, а потом был арестован в Америке. Что сейчас с Сергеем Березиным

История отечественного хоккея знает много примеров хоккеистов, не использовавших свой талант так, как позволяли им их игровые скиллы. Сергей Березин появился на хоккейных радарах в начале 90-х годов довольно-таки неожиданно. Уроженец Воскресенска стал играть за родную команду в 1990 году. В «Химике» не сразу смогли найти применение этому нападающему. Скромный юркий парень, которому с виду не хватало некой уверенности в себе, хотя многие люди того времени отзывались о Сергее преимущественно в положительных тонах.

В скором времени стало понятно, что Березину, для того чтобы стать локальной, а потом и всемирной звездой, нужно заматереть и запастись мужеством. 4 года в «Химике» не прошли даром. Сергей стал по-настоящему лидером команды и очередным заметным хоккеистом, родившимся в славном Воскресенске, давшем советскому и российскому хоккею не одно поколение достойных хоккеистов. Мимо прогресса Сергея не смогли пройти и тренеры национальной сборной. Виктор Тихонов взял его на Олимпийские игры в Лиллехаммере в 1994 году и, как кажется, не прогадал. Хоть его 5 очков в 8 матчах и не помогли сборной России добраться до медалей, всё равно тот турнир вполне можно было занести Сергею в актив. А через год на чемпионате мира в Швеции Березин сделал первый в истории сборной России хет-трик, отправив три шайбы в ворота Швейцарии. Сергей всегда с удовольствием приезжал в расположение национальной команды, и хоть ничего с ней не выиграл, но всегда искренне бился за страну.

Воскресенский период карьеры он провёл по графику +/- пол-очка за игру, что являлось очень солидным показателем в самом начале хоккейного пути молодого Березина. 76 очков в 156 матчах не могли остаться незамеченными североамериканскими скаутами.

В 1994 году на драфте НХЛ его забрал «Торонто». 10-й раунд и общий 256-й номер не внушали много оптимизма касательно североамериканских перспектив Сергея, но всё вышло, к счастью, как раз наоборот. Возможно, его карьера не была бы такой заметной без поездки в Германию, в которой он отыграл два года в середине 90-х. За «Кёльнер Хайе» он наколотил 184 очка в 120 матчах, что сделало его легендой клуба на продолжительный срок. Со своего первого же сезона в НХЛ (1996/1997) Березин начал брать бразды лидерства в «Мэйпл Лифс» в свои руки.

В первом сезоне в НХЛ россиянин забросил 25 шайб и набрал 41 очко в 73 играх, что позволило ему войти в пятёрку лучших новичков сезона. Главным козырем в игре Березина была взрывная стартовая скорость, за что его часто и иногда по делу сравнивали с Павлом Буре. Сергею тяжело давались силовая борьба, игра в защите, отчасти игра без шайбы. Его козыри были другие: быстрые ноги и игровой интеллект, что позволяло Сергею легко разбираться с соперниками «1 в 1» и самому себе создавать возможность для кистевого броска, который у него, кстати говоря, был отменным.

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После успешного дебюта второй год у россиянина выдался намного хуже как по качеству игры, так и по набранным очкам — 31 (16+15) очко, а «Торонто» провёл слабый сезон. В следующем году произошли большие перемены.

Выдающийся канадский тренер и менеджер Пэт Куинн пришёл в команду летом 1998-го. Он сразу же сделал «листьев» самым результативным клубом в НХЛ. Именно в тот сезон Сергей Березин установил личный рекорд результативности в заокеанской карьере, забросив 37 шайб и отдав 22 точных паса. Звёздный час нападающего наступил в шестом матче полуфинала Конференции-1999, в котором «Торонто» обыграли «Филадельфию» 1-0 и выиграли серию 4-2, а Березин забил победный гол на последней минуте 3-го периода.

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Игровой стиль Березина до поры до времени не был проблемой для Куинна, но продуктивность нападающего постепенно падала. К сожалению, доверие тренера Сергей утрачивал. Вскоре руководством «Мэйпл Лифс» было принято решение отказаться от российского нападающего.

После сезона-2000/2001 Березин был обменян в «Финикс». «Я предполагал, что грядёт обмен, — признаётся Березин. — «Кленовые листья» решили двигаться в другом направлении, да и не раз доносились слухи о том, что «Койоты» во мне очень заинтересованы. В «Торонто» в последнее время мне урезали игровое время, что, естественно, меня сильно огорчало. Но я мог только говорить об этом тренерам, сделать же ничего было нельзя. Думаю, они были недовольны моей игрой».

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В «Торонто» считали, что Березин стал менее эффективен, слишком долго возился с шайбой, когда нужно было бросать или отдать передачу. Анализируя карьеру Березина в «Торонто», пожалуй, единственное, о чём стоит сожалеть, так это о том, что Сергею так и не довелось поиграть в одном звене с лучшим игроком «Мэйпл Лифс» того времени — легендарным шведом Матсом Сундиным. Хотя и с канадским центром Яником Перро ему игралось очень даже неплохо. После «Торонто» карьера россиянина в НХЛ совсем затихла. В следующие два года он поиграл аж в четырёх клубах. В «Монреале» навечно вошёл в историю, забросив 10 000-ю шайбу клуба. После Березин выступал в «Чикаго» и «Вашингтоне», но так и не смог реанимировать карьеру. Коньки на гвоздь повесил в 33 года, посчитав, что прежние игровые кондиции уже не вернуть.

После завершения карьеры хоккеиста Березин решил начать карьеру бизнесмена, но вышло, увы, не совсем удачно. В 2015 году во Флориде его арестовали по обвинению в махинациях с медицинскими страховками, Сергею грозил срок в американской тюрьме.

В результате ситуация с судом для уроженца Воскресенска разрешилась благополучно, и сильно экс-хоккеист НХЛ и сборной России не пострадал. Когда шумиха улеглась, Березин вернулся на лёд в роли персонального тренера экс-партнёра по «Монреалю» Андрея Маркова. Сейчас же Сергей неплохо общается с лидером «Флориды» Александром Барковым, с которым катается в межсезонье.