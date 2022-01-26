От провала на Олимпиаде до отца звезды НХЛ. Где сейчас россияне с ОИ-1994

Последняя Олимпиада под руководством Виктора Тихонова обернулась провалом — лишь четвёртое место. Этих Игр вообще не должно было быть. МОК же решил развести летнюю и зимнюю Олимпиады – всего через два года после Альбервиля все уже готовились к новым Играм. Россия впервые в своей истории привезла сборную (до этого золото брала Объединённая команда). В 1994 году команда у нас была не звёздная, ведь главные действующие лица зажигали в НХЛ.

В полуфинале олимпийского турнира россияне уступили будущим чемпионам шведам со счётом 3:4, а в матче за третье место проиграли сборной Финляндии 0:4. В преддверии Олимпиады 2022 года в Пекине ностальгируем и рассказываем, как сложилась судьба участников Олимпийских игр в Лиллехаммере.

Вратари

Андрей Зуев

Воспитанник челябинского хоккея почти всю карьеру отыграл в «Тракторе». В сезоне-1992/1993 Андрей был признан лучшим вратарём чемпионата. Работал в тренерском штабе «Трактора», балашихинского «Динамо», красноярского «Сокола», затем три года являлся тренером вратарей в «Югре». Сейчас снова работает тренером вратарей «Сокола».

Валерий Иванников

Ещё один представитель челябинской школы. Много лет выступал за СКА, закончил карьеру в минской «Юности». Повесив коньки на гвоздь, работал с вратарями в СКА, затем был ассистентом главного тренера команды МХЛ «Динамо» Санкт-Петербург. Два последних сезона трудился в «Нефтехимике» тренером вратарей. Отец известного голкипера Евгения Иванникова.

Сергей Абрамов

Вся игровая карьера Абрамова прошла в Казани. С 1999 года и по настоящее время является тренером вратарей в «Ак Барсе». Поразительная преданность своему городу и клубу. Такому человеку можно только поаплодировать.

Сергей Абрамов Фото: hcizhstal.ru

Защитники

Сергей Сорокин

После нескольких лет в «Динамо» уехал играть в Германию. Шесть лет провёл в Европе, а затем вернулся доигрывать на родину. Работал детским тренером в Москве, тренером команды МХЛ «Капитан», которая воспитала Никиту Щербака, выбранного в первом раунде драфта НХЛ.

Олег Давыдов

После Олимпиады в Лиллехаммере больше ни разу не вызывался в сборную. Челябинец играл за «Трактор», «Ладу», «Магнитку» и «Локомотив». Закончив карьеру игрока, стал работать в школе «Трактора». С 2009 года специалист тренирует в клубах МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Сейчас Давыдов занимает пост главного тренера команды «Трактор» U17.

Александр Смирнов

Капитан олимпийской сборной после Игр уехал в Финляндию, играл в Австрии и восемь сезонов провёл в норвежском чемпионате. В Скандинавии и начал тренерскую карьеру, затем работал в «Северстали», «Нефтехимике», «Атланте», а также ассистентом Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе». Сейчас Смирнов, у которого есть норвежское гражданство, трудится главным тренером «Лиллехаммера».

Сергей Тертышный

Его карьера началась и закончилась в челябинском «Мечеле», были ещё годы в СКА, «Тракторе», «Магнитке, «Ладе», «Авангарде» и два сезона в АХЛ в составе «Портленд Пайретс». Семь лет работал в тренерском штабе «Трактора», год — в качестве главного тренера «Сахалина», выступающего в Азиатской лиге. В настоящий момент – ассистент главного тренера «Челмета».

Сергей Тертышный Фото: hctraktor.org

Владимир Тарасов

Матчи на Играх в Лиллехаммере так и остались единственными за сборную в карьере Тарасова. Воспитанник тольяттинского хоккея почти всю карьеру выступал в российской Суперлиге (последний сезон провёл в Беларуси). С «Ладой» дважды выигрывал чемпионат России. Работал детским тренером в ДЮСШ «Лада», а теперь трудится ассистентом главного тренера в клубе «Ладья» из МХЛ.

Игорь Иванов

После Игр уехал в Австрию, где отыграл практически всю карьеру. К примеру, когда Иванову было 46 лет, он провёл 15 матчей за клуб из четвёртой австрийской лиги. Позднее числился в составе команды «Альтхофен» из одноимённого города с населением в четыре с половиной тысячи человек. И даже сейчас, в 51 год, Игорь выступает за команду «Фельден» из Австрии.

Сергей Шенделев

Воспитанник СКА долгое время играл в родном городе, после распада СССР и кризиса в стране уехал в Европу. Больше 10 лет выступал в разных лигах Германии. По окончании игровой карьеры вернулся в Петербург. Работал в системе СКА тренером команды ВХЛ. Сейчас с хоккеем никак не связан.

Олег Шаргородский

После неудачной Олимпиады получил приглашение из Америки. Но не добрался ни до НХЛ, ни до АХЛ, играл в IHL, год выступал в финском чемпионате. По возвращении в Россию играл в «Кузне», «Авангарде», «Ак Барсе» и «Крыльях Советов». Тренировал любительские команды и выступал в Лиге легенд.

Нападающие

Сергей Березин

Один из немногих игроков той сборной, кто всё-таки добрался до НХЛ: выступал за «Торонто», «Монреаль», «Чикаго», «Вашингтон», «Финикс». По окончании карьеры остался за океаном, где занимался бизнесом как в хоккее, так и вне его. Является агентом Андрея Маркова, а также готовит защитника каждый год к сезону во Флориде. В своё время Березин даже был связан с делом о взяточничестве, по итогам которого был арестован судом США. Занимался агентской деятельностью, помогал хоккеистам набирать форму.

Андрей Николишин

Лидер российской сборной не сумел привести команду к медалям. Провёл долгую и насыщенную карьеру в НХЛ. Играл за «Хартфорд», «Вашингтон», «Чикаго» и «Колорадо», после чего в 2004 году вернулся в Россию, подписав контракт с ЦСКА. В конце карьеры провёл четыре сезона в «Тракторе», а завершил выступления в киевском «Соколе». Работал главным тренером в «Тракторе» и «Амуре». Сейчас является скаутом «Чикаго».

Александр Виноградов

В 90-е играл во Франции и Германии, а также выступал за петербургский СКА. Последние годы играл в «Витязе», «Сибири», «Липецке» и «Крыльях Советов», а доигрывал уже в Эстонии. Играет на ветеранских турнирах в Петербурге.

Равиль Гусманов

В 1994 году уехал в Америку, но не сумел пробиться в НХЛ. Спустя ещё пару сезонов в AHL и IHL Гусманов принял решение вернуться в Россию, подписав контракт с магнитогорским «Металлургом». Уже в первом сезоне он выиграл чемпионат России, Кубок России и стал победителем Евролиги. Сразу после завершения карьеры игрока вошёл в тренерский штаб «Трактора». Занимал в челябинском клубе должность ассистента главного тренера, а до этого работал в системе «Куньлуня».

Дмитрий Денисов

После Олимпиады больше не играл за сборную. Год провёл в шведском чемпионате, в России много играл за «Северсталь» и «Салават Юлаев». В 2000-х скатился до второй-третьей лиги в России. Закончил карьеру в нефтекамском «Торосе», после чего долгое время работал генеральным менеджером этой команды.

Валерий Карпов

Выступал за родной «Трактор» восемь сезонов, в составе «Анахайма» провёл за три года 79 игр в НХЛ. Играл за «Магнитку», в составе которой стал двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов, чемпионом России. Работал генменеджером «Автомобилиста», тренером «Челмета». В июле 2014 года в состоянии алкогольного опьянения упал с лестницы и получил серьёзную травму головы. Хоккеист перенёс две операции, но в себя так и не пришёл. Скончался 10 октября 2014 года.

Павел Торгаев

Поиграв в Финляндии, рванул в Америку. За несколько сезонов в общей сложности за «Флэймз» и «Тампу» он провёл около 50 встреч. Играл в Швейцарии, закончил карьеру в «Северстали». Перешёл на тренерскую работу, помогал Александру Гулявцеву в Череповце, а затем перешёл на работу в «Амур», где даже пробовал себя в роли главного тренера, но безуспешно.

Павел Торгаев Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Алексей Кудашов

Играл в КХЛ до 40 лет, в последние годы был капитаном «Локомотива», а потом «Динамо». По окончании игровой карьеры сразу же стал работать тренером. В течение одного сезона был ассистентом главного тренера в «Атланте», затем Кудашова назначали главным. Два с половиной года проработал главным тренером «Локомотива», выиграл с командой бронзовые медали чемпионата России. В настоящее время возглавляет московское «Динамо» и является помощником Алексея Жамнова в сборной России. Поедет на Олимпиаду в Пекин.

Андрей Тарасенко

Отец звезды НХЛ форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. После Олимпийских игр 1994 года играл за ярославское «Торпедо», «Ладу», «Сибирь» и «Казахмыс» из Караганды. С 2008 года работает в тренерском штабе «Сибири», помогает Андрею Мартемьянову.

Игорь Варицкий

За исключением одного года в Германии всю карьеру провёл в России. Работал год ассистентом главного тренера в чеховском «Витязе», потом генменеджером «Трактора». С 2013 года — генеральный менеджер подольского «Витязя». Проводит грамотную селекционную кампанию, привозит в Подольск сильных легионеров.

Георгий Евтюхин

Основные годы карьеры провёл в родном «Спартаке». На сезон уезжал в Азиатскую лигу, где выступал за японский клуб. Интересный опыт, согласитесь. Тренировал женскую команду «Скиф», а затем любительскую команду строительной компании.

Вячеслав Безукладников

Почти всю карьеру провёл в Тольятти. В составе «Лады» — неоднократный победитель и призёр чемпионатов России. 4 июля 2001 года во время тренировочных сборов «Лады» в Болгарии вдруг неожиданно почувствовал недомогание и был срочно госпитализирован. 10 июля скончался от цирроза печени, так и не приходя в сознание.