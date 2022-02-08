Драма со счастливым концом! Как сборная России вырвала золото ОИ-2018 у Германии

Так получилось, что оба олимпийских финала после распада СССР нашей сборной пришлось проводить под флагом МОК. В 1992-м на пьедестале стояла невероятно молодая «Объединённая команда», а через 26 лет это были «Олимпийские спортсмены из России» с ещё более странным спортивно-правовым статусом. Однако, несмотря на юридические формальности, от России эти два золота всё равно неотделимы.

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В Пхёнчхан Россия под псевдонимом ОАР ехала в качестве главного фаворита, но под журналистским огнём. Пресса задавалась вопросом подбора состава, где лишь два игрока представляли не СКА и ЦСКА, была недовольна креном в сторону оборонительных игроков. Многие раздумывали: кого будет сдерживать сборная России, словацких ветеранов или словенских игроков австрийской лиги? Главный тренер Олег Знарок своим стилем общения с медиа тоже не добавлял себе очков.

После до сих пор малообъяснимого, но чисто игрового поражения от Словакии Знарок отправил в запас Вадима Шипачёва, который тогда воспринимался не самым креативным центром КХЛ, а сбежавшим из «Вегаса». Тренерский штаб собрал одно ультракреативное звено Гусев — Дацюк — Капризов и фактически сделал три остальных тройки чекерскими. Это помогло — до финала Россия дошла. Правда, в полуфинале с Чехией помогли Василий Кошечкин в воротах и слабый уровень чешских снайперов, которые запороли достаточно моментов.

Фото: Daniel Karmann/Getty Images

Параллельно до финала дошла сборная Германии, которая вдрызг провалила групповой турнир, где и так не считалась фаворитом. На предыдущие Игры в Сочи немцы даже не пробились, уступив австрийцам, и подходили к плей-офф Пхёнчхана в неясном статусе. Простой пример: если бы болельщик мог поставить тысячу рублей на то, что немцы обыграют в плей-офф и Швейцарию, и Швецию, и Канаду, то его выигрыш составил бы 276 тысяч.

Известный хоккейный диссидент Илья Брызгалов перед финалом негодовал: «Финал Россия – Германия – этим все сказано на этой хоккейной Олимпиаде. Если бы НХЛ приехала в Корею, вы бы могли представить себе таких финалистов? Нет, конечно. Я буду очень рад за ребят! Но если смотреть с профессиональной точки зрения, то это безобразие, а не турнир».

Стал ли финал Олимпиады великим матчем, который можно пересматривать и смаковать (вспомните тот же Квебек)? Несмотря на эпичнейшую концовку — пожалуй, вряд ли. Это был вязкий и упорный матч, где одним было не до кружев, а вторые особенно и не умели их рисовать. Конечно, у немцев было большое психологическое преимущество — они свой финал выиграли ещё в полуфинале с Канадой. Над командой Олега Знарка висела не только необходимость выиграть, но и тот факт, что поражение Германии было бы объявлено историческим позором.

Входивший тогда в тренерский штаб Алексей Жамнов рассказывал об атмосфере в команде перед финалом: «Мы выходим в финал, за день до игры тренировка, по ней ты видишь, волнуются они или нет. Там половину заколотило, потому что многие ребята на таком уровне ещё не играли. Мы со Знарком, когда увидели это, обалдели. Защитник не может элементарное упражнение выполнить. Это наша психология: «Ну подумаешь, шведов и канадцев обыграли, завтра их сделаем», — а на тренировке половину колбасит».

И если в первом периоде Россия была лучше, пусть забила лишь раз и под самую сирену, то во втором отрезке немцы всё выровняли, забили ответный гол и отрезками смотрелись даже лучше нашей сборной. Бывший игрок «Адмирала» Феликс Шютц воспользовался минутной расслабленностью Кошечкина и нашей защиты на пятаке.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Никита Гусев, который едет на свою вторую Олимпиаду, мог стать героем страны ещё на 54-й минуте финала, когда вывел Россию вперёд. Но преимущество, как известно, держалось лишь 12 секунд, а на 56-й минуте вообще испарилось. Третий гол немцев забил защитник Йонас Мюллер, которого после такой шайбы признали спортсменом года в Берлине — даже несмотря на то, что она победной не стала.

Через несколько секунд удаление заработал Сергей Калинин — и казалось, что этот финал выгрызть уже маловероятно. По легенде, в решающий момент вмешался как раз Алексей Жамнов, который принял решение в решающий момент выпустить на лёд Гусева — но сам тренер это отрицал. Помогла комбинация техники и пахоты: Телегин до этого затащил шайбу в зону, Каблуков выиграл «точку», а Гусев и Капризов нарисовали гол, который сравнял счёт.

В овертайме, кажется, наша сборная успокоилась. Немного помогли и судьи — удаление Патрика Раймера даже Жамнов охарактеризовал как «50/50». Россия получила большинство — и с бригадой из Войнова, Гусева, Дацюка и Капризова легко расписала «4 на 3», как за 10 лет до этого в Квебеке.

Несмотря на все ограничения, на пьедестале наша сборная все равно пела российский гимн, как и зрители на трибунах. Нестройное, но эмоциональное «Славься, Отечество наше свободное» даже перебивало звуки олимпийского гимна, который исполнялся по протоколу награждения. За это у сборной даже грозили отнять медаль — но не отняли. И теперь уже никто не отнимет.