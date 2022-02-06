Первое золото России и немецкое чудо. Какой была прошлая Олимпиада в хоккее

Хоккейный турнир Пхёнчхана был ценен тем игрокам, что в итоге завоевали медали. Нейтральный зритель мог назвать это «ни уму ни сердцу». Олимпиада прошла при полупустых трибунах, которые более-менее заполнились только к финалу, с очень низким уровнем игры — и виновато здесь было точно не одно отсутствие игроков НХЛ.

Южная Корея дебютировала в хоккее. Для этого даже не потребовалось клуба КХЛ

Ещё в начале 1990-х Южная Корея получала разгромы даже от соседей из КНДР, пропускала 15 шайб от Великобритании и 27 (!) от Латвии. Ничто не указывало на то, что эта страна когда-то дойдёт до элиты мирового хоккея — всё-таки республика только начинала становиться одной из развитых экономик, всем банально было не до хоккея.

Когда МОК даровал права на Игры Корее, чиновники очень боялись того, что местная сборная станет посмешищем. «Такова наша цель, но нужно быть здесь очень осторожными – особенно если на турнир вновь приедут игроки из НХЛ. Нет никакого смысла в том, что сборная Кореи получала по 0:15 от Канады, США или России», — в августе 2014-го заявил президент ИИХФ Рене Фазель.

Однако через несколько лет корейцы пробились в элитную группу ЧМ. На рубеже веков там играла Япония, но ИИХФ фактически подарила японцам место через отдельную квалификацию Дальнего Востока, где тогда конкуренции не было никакой. После 10 лет планомерной работы корейцы выползли из соседства с Хорватией и Новой Зеландией к команде уровня подэлитной группы. Сначала они там закрепились, а потом оформили проход на ЧМ, в решающем матче обыграв украинцев по буллитам.

Мэтт Дэлтон Фото: Bruce Bennett/Getty Images

При этом корейцам не нужны были «Куньлуни», хотя, конечно, натурализованных канадцев и американцев они привлекали. Самым заметным из них был бывший вратарь «Витязя»и «Нефтехимика» Мэтт Дэлтон. В порыве патриотических чувств он даже попросил нарисовать на своём шлеме корейского адмирала Ли Сунсина, но МОК забанил такой дизайн, посчитав его политической пропагандой.

Корейцы, конечно, проиграли все матчи, но не опозорились. В первом матче с чехами (1:2) они забросили единственную в матче шайбу в равных составах, а в квалификационном раунде плей-офф с финнами половину матча держались на минимальном расстоянии. Из-за пандемии корейцы не играли два года, но скоро снова сыграют в матчах группы 1А ЧМ.

Финский юниор побил рекорд. Но сборной это не помогло

Летом 2017-го «Йокерит» удивил многих тем, что привёз в лигу 18-летнего Ээли Толванена. Финн только что был выбран в самой концовке первого раунда «Нэшвиллом», планировалось, что сезон он отыграет в Бостонском колледже. Однако переход в NCAA не состоялся — и поговаривали, что из-за потенциальной академической неуспеваемости.

Уже в первом матче в КХЛ 18-летний Толванен сделал хет-трик за девять минут первого периода, стал самым молодым автором такого достижения в КХЛ, и заставил восхищаться даже Теэму Селянне: «Прекрасный старт «Йокерита» в новом сезоне КХЛ и фантастический хет-трик Ээли Толванена. Хотя это и неудивительно, после USHL я знал, об этом парне ещё услышат». Через месяц Ээли сделал и второй хет-трик, а уже в январе побил рекорд Евгения Кузнецова для игроков до 19 лет.

Находившийся на пике популярности финн раздавал интервью: «Стиль Тарасенко мне ближе, чем Овечкина. На самом деле, я много наблюдал за ним в «Сент-Луисе». Он универсальный игрок. А Овечкин – отличный снайпер». После такого старта сезона менеджмент финской сборной просто не мог не взять Толванена в Пхёнчхан — а тогда Суоми ехала на Олимпиаду в НХЛ в привычном сейчас статусе андердога среди топ-сборных.

Ээли Толванен Фото: Jean Catuffe/Getty Images

В первом же матче с Германией Толванен набрал четыре очка, а потом добавил ещё два в матче с Норвегией. За пять матчей Олимпиады 18-летний финн набрал девять очков — в истории Олимпиад более крутым 18-леткой был только Эрик Линдрос. Правда, сборной это никак не помогло — Толванен больше полагался на бросок, поэтому шведы в групповом этапе и канадцы в плей-офф прикрыли финна сравнительно легко.

После одного сезона в КХЛ Толванен уехал в «Нэшвилл», но, несмотря на большие ожидания, звездой не стал, хотя и закрепился в третьем звене. На прощание КХЛ не дала финну приз лучшего новичка сезона, вручив его зажёгшему уже в плей-офф Виталию Кравцову. Финские СМИ после такого ожидаемо взорвались, хотя им обычно и повода не нужно.

Немецкое чудо — чудо вдвойне

Сергей Михалёв говорил, что команда, которая играет плохо, не может внезапно играть хорошо. Эту формулу великого тренера ломает Германия-2018 — и показательно, что на немецком та Олимпиада называется Eishockey-Wunder. Перевод вряд ли требуется, отсылка к американскому «чуду» тоже понятна.

Германия в финале Олимпиады была удивительна. Вдвойне удивительно было то, как бездарно немцы провели групповой этап: проиграли финнам без шансов, всухую пролетели шведам, против исключительно серой Норвегии наскребли лишь одну шайбу и выиграли по буллитам. Эта победа, однако, позволила Германии стать третьей в группе и получить более выгодную позицию при посеве плей-оффной квалификации.

С момента квалификации начались чудеса — последовательно были обыграны Швейцария, Швеция и Канада, причём две первых сборных в овертайме. И нельзя сказать, что в плей-офф немцы прыгнули выше потолка. Скорее, мир снова увидел ту Германию, что привык видеть на чемпионатах мира за несколько лет до этого: собранную, дисциплинированную, кусачую.

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Хотя герои той сборной раздали множество интервью немецкой прессе, о секретах чудесного преображения команды никто особо не заикался. Можно сказать, что помогла сыгранность — хоккеисты сборных-середняков друг друга прекрасно знают. Возродился вратарь — Дэнни аус ден Биркен в хлам провалил групповой турнир, но стоял стеной против шквала бросков канадцев в решающие минуты полуфинала. В свою очередь, у канадцев в полуфинале играл второй вратарь Кевин Пулен — и он матч как раз провалил.

Выход в финал вызвал небывалый всплеск интереса к хоккею в стране: резко увеличилось количество желающих заниматься в секциях, немецкая хоккейная федерация стала получать улучшенное финансирование. Защитник Йонас Мюллер, который забросил третью немецкую шайбу в финале, даже был признан спортсменом года в Берлине. Как он говорил позже, на скамейке команде казалось, что его шайбы хватит для золота.

Сразу после Олимпиады многие её герои команду покинули — в НХЛ ушёл главный тренер Марко Штурм, закончил карьеру знаменосец Германии Кристиан Эрхофф. Однако у немцев растёт шикарное поколение — это показал последний ЧМ, где Германия дошла до полуфинала. Хотя местные чиновники после Пхёнчхана не верили, что такое может повториться, сейчас немцы выглядят даже интереснее, чем четыре года назад.

Россия — чемпион без доминирования

Если задуматься, то на последних Олимпиадах было мало чемпионов, которые прошли весь турнир победоносно и красиво. Это не монструозная Канада на ЧМ-2015 — такие команды бывают раз лет этак в 20. Туринская Швеция без шансов получала 0:5 от России в группе и «ложилась» под Швейцарию. 7:3 для ванкуверской Канады были чуть ли не лучшей игрой турнира — та команда в группе мучилась со швейцарцами, американцами и даже полуфинал со Словакией чуть не довела до овертайма, Демитре не повезло на последних секундах.

Канада-2014 — команда, где лучшими бомбардирами были защитники, да и само золото было выиграно больше за счёт обороны (это не значит, что канадцы играли от неё).

Самый запоминающийся момент России в Пхёнчхане — момент героического преодоления проблем в матче, где результат вроде бы был заранее предопределён. Были красивые моменты с дублем Прохоркина в ворота США, но о них забыли через день после классной победы (4:0). Та команда Знарка, конечно, запомнится тем, что в ней фактически было три оборонительных звена, где даже Ковальчук играл рядом с Андроновым и Калининым, а Григоренко — с Телегиным и Каблуковым.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

И по игре многое было странно. Тех, кого должны были убрать — убрали. О Словению, например, тогда споткнулись американцы, а сборная Знарка их со льда сдула, забив восемь раз. Словаки здесь стоит особняком — на Олимпиаде им проигрывали и Тихонов, и Крикунов, и Быков с Захаркиным, и то странное поражение на старте с упущенными 2:0 было ожидаемым в своей неожиданности.

Команда с самым большим числом звёзд на турнире приехала на Олимпиаду играть так, как будто сама была Германией. На клубном уровне вы видели это прошлой весной, когда ЦСКА Игоря Никитина в плей-офф моментами включал жесточайший откат — в сочетании с их уровнем игроков это чуть не принесло медаль. И команде Знарка тогда частично повезло — впрочем, как и их соперникам по финалу. Однако первое хоккейное золото Олимпиады для России она завоевать сумела.