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Олимпиада-2022 в Пекине, хоккей, Россия – Швейцария, курьёзный гол Антона Слепышева

Хоккейная Олимпиада началась с курьёзного гола России. Швейцарец забил ногой в свои ворота
Павел Панышев
Олимпиада-2022 в Пекине, хоккей
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Но как же здорово прочувствовал ситуацию наш нападающий Антон Слепышев!

Мужская сборная России по хоккею стартовала на олимпийском турнире матчем со Швейцарией. Да, баланс личных встреч с этой сборной у нашей команды положительный, но недооценивать соперника всё равно нельзя. Тем более на столь ответственном турнире. Это прекрасно понимал и главный тренер Алексей Жамнов, и его не менее именитые помощники на лавке.

Состав групп мужского хоккейного турнира на ОИ-2022
Календарь матчей сборной России на групповом этапе ОИ-2022

«Уже хочется поскорее начать турнир. Сегодня была контрольная тренировка. Думаю, все в хорошем настроении и заряжены. Больше волнуется сейчас Ковальчук-менеджер или Ковальчук-игрок? Конечно, менеджер. Легче играть, чем сидеть на трибуне и переживать», — не скрывал своего волнения накануне генеральный менеджер россиян Илья Ковальчук.

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Первый период команды начали осторожно, присматриваясь друг к другу. В воротах россиян ожидаемо вышел Иван Федотов, а у соперника — Рето Берра. Первое удаление в матче схватили наши ребята – две минуты заработал молодой спартаковский защитник Александр Никишин. Кстати, одним из главных судей на игре работал белорус Максим Сидоренко, который прекрасно знаком нашим хоккеистам по работе в КХЛ.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
09 февраля 2022, среда. 11:40 МСК
Россия
Окончен
1 : 0
Швейцария
1:0 Слепышев (Семёнов) – 19:57' (5x5)

Казалось, нулевой ничьей по итогам стартовой двадцатиминутки не избежать. По крайней мере, всё к этому шло. Но российская сборная оказалась не согласна с подобным развитием событий.

Изначально у Слепышева не прошла передача на пятак. Однако Антон, будучи опытным мастером, не выключился из эпизода, сыграл на подборе за воротами и резко отпасовал на ближнюю штангу, где случился курьёзный рикошет от ноги нападающего швейцарцев Энцо Корви — шайба проскочила в ближний угол!

Получается, швейцарец забил в свои ворота, но автоголов в хоккее не бывает, поэтому взятие ворот записали на Слепышева. А сделал это Антон за 2,7 секунды до сирены на перерыв. Идеально!

Вряд ли в этом голе можно обвинить Берра – вратаря просто дезориентировали. Однако сборной России от этого только лучше. Удача и курьёз сыграли за россиян. Но везёт в спорте всегда сильнейшим. Главное – не расслабляться дальше и продолжать создавать моменты у чужих владений, поменьше играя в своей зоне.

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