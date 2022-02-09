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Олимпиада-2022 в Пекине, Россия – Швейцария, 9 февраля 2022, онлайн-трансляция матча

Сборная России стартует на Олимпиаде! Всё о первом матче наших со Швейцарией. LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
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Олимпиада – 2022 в Пекине, Россия – Швейцария
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Главные новости и все события вокруг матча – в нашей онлайн-трансляции.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча мужской сборной России на групповом этапе олимпийского турнира. Команде Алексея Жамнова предстоит сразиться со сборной Швейцарии. Матч в прямом эфире будет транслировать телеканал «Россия 1». Трансляция будет также доступна на официальном сайте телеканала. Начало встречи запланировано на 11:40 по московскому времени.

Состав групп мужского хоккейного турнира на ОИ-2022 в Пекине
Календарь матчей сборной России на ОИ-2022
Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
09 февраля 2022, среда. 11:40 МСК
Россия
Не начался
Швейцария
Live Павел Панышев

Кадры со вчерашней тренировки сборной России. Уже сегодня нашей команде предстоит матч против крепкой Швейцарии.

05:24 Павел Панышев

Пока есть время, давайте вспомним финал Олимпиады-2018! Матч, сделавший Никиту Гусева и Кирилла Капризова национальными героями.

Драма со счастливым концом! Как сборная России вырвала золото ОИ-2018 у Германии Драма со счастливым концом! Как сборная России вырвала золото ОИ-2018 у Германии
05:22 Павел Панышев

В меньшинстве вышли Андронов, Карнаухов, Яковлев и Никишин. Не было Сергея Плотникова, он с утра тренировался с Биляловым, Шугаевым и Анисимовым. В заявке на турнир Сергей есть.

С центральными нападающими на точке вбрасывания активно работали тренеры Сергей Фёдоров и Алексей Жамнов.

«Вдруг соперники снимают? Шифруемся». Что сборная России готовит для Швейцарии «Вдруг соперники снимают? Шифруемся». Что сборная России готовит для Швейцарии
05:21 Павел Панышев

Накануне наша команда провела вечернюю тренировку. В первой спецбригаде большинства работали Гусев, Шипачёв, Воронков, Грицюк и Нестеров. Позднее вместо Воронкова вышел Войнов, а вместо Грицюка — Слепышев, команда начала разыгрывать другие схемы. В общем, вариантов масса. Конечно, не обошлось без хитростей, чтобы запутать соперника.

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