Сборная России стартует на Олимпиаде! Всё о первом матче наших со Швейцарией. LIVE

В меньшинстве вышли Андронов, Карнаухов, Яковлев и Никишин. Не было Сергея Плотникова, он с утра тренировался с Биляловым, Шугаевым и Анисимовым. В заявке на турнир Сергей есть.

С центральными нападающими на точке вбрасывания активно работали тренеры Сергей Фёдоров и Алексей Жамнов.