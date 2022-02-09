Россия еле унесла ноги от Швейцарии на Олимпиаде! Всё решили автогол и дикое везение

Антон Слепышев едва не превратился из героя в антигероя. Однако всё обошлось – его гол принёс России первую победу в Пекине.

Мужская сборная России по хоккею официально начала поход за олимпийским золотом! Команда, руководимая Алексеем Жамновым, после прилёта в Пекин смогла соблюсти все необходимые меры, чтобы подойти к стартовому матчу в оптимальном составе. Ну, почти.

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Этот самый состав претерпел небольшие изменения по сравнению с тем, что вчера готовился ко встрече с «крестоносцами». Коснулись они только обороны – место Артёма Минулина в паре с Егором Яковлевым занял Александр Елесин, а защитника «Локомотива» в связке с Сергеем Телегиным заменил Вячеслав Войнов. Что касается нападения, то здесь всё осталось в прежнем виде, а вне заявки оказались уже упомянутый Минулин, а также голкипер Тимур Билялов и форвард Сергей Плотников.

Начало встречи получилось очень сумбурным – в первые минуты игра часто вязла у бортов, а команды активно прессинговали друг друга и больше соревновались в применении силовых. В таком стиле матч проходил почти весь первый период, за исключением редких моментов. Одна из немногочисленных позиционных атак нашей сборной едва не закончилась голом, однако Михаилу Григоренко немного не хватило мастерства, чтобы переиграть голкипера швейцарцев Рето Берру, который грамотно сыграл клюшкой. Он же ещё несколько минут спустя в похожем стиле остановил Антона Слепышева.

«Крестоносцы» искали свои возможности в быстрых контратаках и поджимали россиян к их воротам. Федотов без работы не оставался – за первый период швейцарцы нанесли на один бросок больше, чем россияне.

В конце двадцатиминутки, когда все уже готовились уходить на перерыв, пришёл неожиданный гол. Слепышев прорвался по левому флангу, обыгрался с Семёновым, прокатился за воротами и с неудобной руки с отрицательного угла прострелил на пятачок. До наших хоккеистов шайба не дошла, но этого и не потребовалось – снаряд попал в ногу Энцо Корви и отскочил прямиком в ворота Берры. А ведь до сирены оставалось всего 2,7 секунды!

После выхода из раздевалок инициативу ненадолго захватили россияне, проведя несколько позиционных атак, однако затем швейцарцы заметно прибавили – стали играть гораздо активнее, вынудили Станислава Галиева заработать удаление и едва не сравняли счёт. Гол был очень близко – сперва Федотова и всю сборную России выручила перекладина, а затем сам Иван несколько раз по-настоящему спас команду.

В одном из эпизодов Андрей Чибисов решил восполнить проблемы в знаниях и решил лично познакомиться с защитником соперников Сантери Алатало. Это накалило нерв в игре – спустя несколько секунд произошла крупная потасовка, после которой по два игрока с каждой стороны отправились в штрафные боксы, а в конце периода Слепышев поддался на провокацию Янника Вебера и боднул того в ответ на толчок после свистка. Избежать худшего варианта – удаления до конца матча – ему удалось, несмотря на все протесты тренеров сборной Швейцарии, но наша команда осталась в меньшинстве аж на четыре минуты. К счастью, вновь на высоте был Федотов, который позже заработал на себе удаление, позволив отыграть последнюю из четырёх минут штрафа Слепышева в равных составах.

Игра сохраняла напряжение буквально до последней секунды – моменты для гола были как у россиян (чего стоит один только бросок Никишина в штангу), так и у швейцарцев. Стоит отдать нашим соперникам должное – подопечные Патрика Фишера смотрелись не хуже российских хоккеистов и вполне могли зацепиться за очки.

Убойный момент не реализовал Фабрис Херцог – Федотов уже был отыгран, но шайба после броска швейцарского форварда с метра угодила в штангу. Нашей команде очень крупно повезло – после этого моментов у «крестоносцев» больше не было. Сборная России унесла ноги от швейцарцев – в следующем матче с датчанами 11 февраля нужна игра получше.