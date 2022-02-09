Николишин — об удалении Слепышева: ты приехал на Олимпиаду. Будь добр, терпи

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин, комментирующий стартовый матч мужской сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай), поделился мнением о поступке российского форварда Антона Слепышева, который поддался на провокацию и ударил соперника головой. Нападающего могли удалить до конца встречи.

«Сейчас за это могут наказать — нельзя такого делать. Абсолютно не оправданно, абсолютно. Ты приехал на Олимпийские игры, и будь добр, терпи провокации со стороны соперника. Да, здесь боролись, и Вебер немножко подтолкнул его. Согласен, что была провокация. Но вот смотрите — было движение головой. Ни в коем случае нельзя этого делать. Было движение. Антон, Антон», — сказал Николишин в эфире канала «Россия 1».